Polémico festejo por el Día de la Mujer en Misiones: regalaron baldes, escobas y artículos de limpieza

Sucedió en Colonia Aurora. Según contó el jefe comunal, los productos del hogar fueron obsequios a las ganadoras del juego "Dígalo con mímica"

9 de marzo 2026 · 15:16hs
En el marco del Día de la Mujer

En el marco del Día de la Mujer, las ganadoras del juego "Dígalo con mímica" recibieron como obsequio artículos de limpieza

En el marco del Día Internacional de la Mujer, una localidad de la provincia de Misiones realizó un festejo que desató la controversia. La Municipalidad de Colonia Aurora regaló a las vecinas de la zona baldes, escurridores, escobas y una serie de artículos de limpieza. En ese contexto, las “afortunadas” fueron fotografiadas con sus premios. Las imágenes, compartidas por el propio municipio, rápidamente se volvieron virales en redes y fueron cuestionadas, sobre todo porque el 8M es reconocido por el movimiento feminista como una jornada de lucha.

En particular, la Municipalidad de Colonia Aurora organizó una jornada especial este domingo 8 de marzo, destinada a las mujeres de la localidad. En ese festejo, se sortearon distintos premios para el hogar y se le otorgaron certificados a las ganadoras.

“La tarde estuvo acompañada de música en vivo, juegos, sorteos y la particular elección de reina y princesas que se realizó de manera simbólica a través de juegos y el aplauso del público. Además, se realizaron desafíos de pastelería por la presidenta de la Casa de la Mujer, Regina Netzel, generando un espacio de integración y participación”, expresó la Municipalidad de Colonia Aurora en un posteo de Facebook.

“Durante toda la jornada se entregaron distintos premios y obsequios a quienes participaron de las actividades, entre ellos artículos para el hogar, flores, cuadros pintados por la artista local Lenir Dutra y reconocimientos especiales”, agregaron desde el municipio.

Por su parte, Carlos Goling, jefe comunal de Colonia Aurora, Misiones, se refirió a las críticas. El político aseguró que los artículos de limpieza fueron solo premios del juego “Dígalo con mímica” y que durante toda la jornada hubo momentos de reflexión, charlas de concientización y actividades lúdicas

Los elementos de limpieza, regalos del “Dígalo con mímica”

“Hoy ya en esta época se conmemora porque también se ha logrado, ya tienen la igualdad y están en todas las áreas de trabajo. La mujer cumple un rol importante y se festeja para no olvidar lo que pasó, la lucha y también recordar la importancia de una mujer”, expresó Goling, jefe comunal del municipio misionero, en conversación con Arriba Misiones.

Según el jefe comunal en el evento que ocurrió este lunes 9 de marzo hubo más de 200 participantes y tuvo diferentes propuestas. “Estuvo la pastora de la Iglesia Congregacional de 25 de Mayo presente con una devoción, una lectura acerca de las mujeres. Y después una charla de concientización a cargo del doctor Tomás Guiso respecto al cuidado de la piel para las mujeres que hacen tareas expuestas al sol. También hubo cantantes de música religiosa y de ahí la parte de los juegos”, afirmó Carlos Goling.

dia de la mujer

Además, el jefe comunal se tomó un momento para asegurar que los elementos de limpieza que generaron controversia no fueron el premio principal, sino los obsequios a las ganadoras del “Dígalo con mímica”.

“Estaba incluido en el propio juego donde hacían mímicas sobre tareas y el público tenía que adivinar lo que están haciendo. Y eso se le entregó un regalito por las mímicas relacionado al propio juego. Y donde a una le tocó la escoba, a otro un escurridor, otro un balde. Fue lo único de limpieza que dimos y porque todos nos reímos tanto y era algo donde se divirtieron todas”, expresó el funcionario.

