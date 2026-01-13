Ansés: estos son los descuentos que tienen jubilados y pensionados en enero de 2026

El organismo mantiene beneficios con rebajas en supermercados, farmacias y comercios sin trámites ni inscripción previa

El programa cuenta con más de 7.000 comercios adheridos y supera los 12.000 puntos de venta en todo el país

Durante enero de 2026 , la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Ansés ) mantiene vigente el programa " Beneficios" , que permite a jubilados y pensionados acceder a descuentos y reintegros en supermercados, farmacias y comercios de todo el país.

Los descuentos son para todos los jubilados y pensionados , sin importar la categoría en la que se ubiquen sus haberes.

El programa brinda el acceso a descuentos exclusivos en los principales supermercados del país , generalmente del 10% de descuento y sin tope de reintegro para compras generales. Incluso, en algunos comercios llegan a un 20% para perfumería y limpieza .

El programa Beneficios Ansés funciona a través de acuerdos con cámaras comerciales y grandes cadenas de supermercados. Permite obtener descuentos directos en caja o reintegros automáticos en la cuenta bancaria donde se cobra el haber.

Según informó el Gobierno nacional, el sistema busca mejorar el poder de compra de jubilados y pensionados sin exigir trámites, formularios ni gestiones online.

Actualmente, el programa cuenta con más de 7.000 comercios adheridos y supera los 12.000 puntos de venta en todo el país, entre grandes cadenas y negocios barriales. Los rubros alcanzados por el programa incluyen supermercados, medicamentos e indumentaria.

Cómo acceder a los descuentos de ANSES

El acceso al programa es automático. Para obtener los beneficios, solo es necesario:

Pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde ANSES deposita el haber

Comprar en un comercio adherido

No se requiere inscripción previa, validación online ni trámite adicional. El descuento se aplica en el momento del pago o se acredita dentro de los diez días hábiles posteriores a la compra.

Quiénes pueden acceder al programa

El programa alcanza a los siguientes grupos:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH)

Titulares de Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

Mujeres que cobran la Asignación por Embarazo (AUE)

Personas que perciben la Prestación por Desempleo

Estudiantes con Becas Progresar

Dónde aprovechar los descuentos para jubilados y pensionados

Las principales cadenas de supermercados ya definieron sus promociones para adultos mayores:

Coto: 10% de descuento de lunes a jueves en compras presenciales

Carrefour: 10% de rebaja de lunes a viernes para mayores de 60 años en alimentos y perfumería

Día: 10% de descuento con tope por operación aplicado en caja

Chango Más: 10% de descuento pagando con tarjeta de débito ANSES

Jumbo, Disco y Vea: aceptan descuentos del programa y reintegros bancarios

Beneficios adicionales con Banco Galicia y Nación

A su vez, el programa de Anses proporciona beneficios exclusivos para quienes posean tarjetas de los bancos Galicia o la Nación. En este sentido, los jubilados que cobren sus haberes en Banco de la Nación Argentina (BNA), podrán tener un reintegro adicional exclusivo del 5% sobre las compras que abonen a través de BNA + MODO y con tarjeta de débito o crédito, con un tope de reintegro de $20.000 mensuales.

Por su parte, los jubilados y pensionados que cobran sus haberes en Banco Galicia, podrán acceder a un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito. Tendrán un tope de $20.000 mensuales en supermercados, y de $12.000 en farmacias y ópticas.