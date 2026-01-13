La Capital | Información General | jubilados

Ansés: estos son los descuentos que tienen jubilados y pensionados en enero de 2026

El organismo mantiene beneficios con rebajas en supermercados, farmacias y comercios sin trámites ni inscripción previa

13 de enero 2026
El programa cuenta con más de 7.000 comercios adheridos y supera los 12.000 puntos de venta en todo el país

Durante enero de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) mantiene vigente el programa " Beneficios", que permite a jubilados y pensionados acceder a descuentos y reintegros en supermercados, farmacias y comercios de todo el país.

Los descuentos son para todos los jubilados y pensionados, sin importar la categoría en la que se ubiquen sus haberes.

El programa brinda el acceso a descuentos exclusivos en los principales supermercados del país, generalmente del 10% de descuento y sin tope de reintegro para compras generales. Incluso, en algunos comercios llegan a un 20% para perfumería y limpieza.

Qué es el programa Beneficios Ansés

El programa Beneficios Ansés funciona a través de acuerdos con cámaras comerciales y grandes cadenas de supermercados. Permite obtener descuentos directos en caja o reintegros automáticos en la cuenta bancaria donde se cobra el haber.

Según informó el Gobierno nacional, el sistema busca mejorar el poder de compra de jubilados y pensionados sin exigir trámites, formularios ni gestiones online.

Actualmente, el programa cuenta con más de 7.000 comercios adheridos y supera los 12.000 puntos de venta en todo el país, entre grandes cadenas y negocios barriales. Los rubros alcanzados por el programa incluyen supermercados, medicamentos e indumentaria.

Cómo acceder a los descuentos de ANSES

El acceso al programa es automático. Para obtener los beneficios, solo es necesario:

  • Pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde ANSES deposita el haber

  • Comprar en un comercio adherido

No se requiere inscripción previa, validación online ni trámite adicional. El descuento se aplica en el momento del pago o se acredita dentro de los diez días hábiles posteriores a la compra.

Quiénes pueden acceder al programa

El programa alcanza a los siguientes grupos:

  • Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)

  • Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

  • Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH)

  • Titulares de Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

  • Mujeres que cobran la Asignación por Embarazo (AUE)

  • Personas que perciben la Prestación por Desempleo

  • Estudiantes con Becas Progresar

Dónde aprovechar los descuentos para jubilados y pensionados

Las principales cadenas de supermercados ya definieron sus promociones para adultos mayores:

  • Coto: 10% de descuento de lunes a jueves en compras presenciales

  • Carrefour: 10% de rebaja de lunes a viernes para mayores de 60 años en alimentos y perfumería

  • Día: 10% de descuento con tope por operación aplicado en caja

  • Chango Más: 10% de descuento pagando con tarjeta de débito ANSES

  • Jumbo, Disco y Vea: aceptan descuentos del programa y reintegros bancarios

Beneficios adicionales con Banco Galicia y Nación

A su vez, el programa de Anses proporciona beneficios exclusivos para quienes posean tarjetas de los bancos Galicia o la Nación. En este sentido, los jubilados que cobren sus haberes en Banco de la Nación Argentina (BNA), podrán tener un reintegro adicional exclusivo del 5% sobre las compras que abonen a través de BNA + MODO y con tarjeta de débito o crédito, con un tope de reintegro de $20.000 mensuales.

Por su parte, los jubilados y pensionados que cobran sus haberes en Banco Galicia, podrán acceder a un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito. Tendrán un tope de $20.000 mensuales en supermercados, y de $12.000 en farmacias y ópticas.

