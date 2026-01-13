Ansés: estos son los descuentos que tienen jubilados y pensionados en enero de 2026

Durante enero de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) mantiene vigente el programa " Beneficios", que permite a jubilados y pensionados acceder a descuentos y reintegros en supermercados, farmacias y comercios de todo el país.
Los descuentos son para todos los jubilados y pensionados, sin importar la categoría en la que se ubiquen sus haberes.
El programa brinda el acceso a descuentos exclusivos en los principales supermercados del país, generalmente del 10% de descuento y sin tope de reintegro para compras generales. Incluso, en algunos comercios llegan a un 20% para perfumería y limpieza.
Qué es el programa Beneficios Ansés
El programa Beneficios Ansés funciona a través de acuerdos con cámaras comerciales y grandes cadenas de supermercados. Permite obtener descuentos directos en caja o reintegros automáticos en la cuenta bancaria donde se cobra el haber.
Según informó el Gobierno nacional, el sistema busca mejorar el poder de compra de jubilados y pensionados sin exigir trámites, formularios ni gestiones online.
Actualmente, el programa cuenta con más de 7.000 comercios adheridos y supera los 12.000 puntos de venta en todo el país, entre grandes cadenas y negocios barriales. Los rubros alcanzados por el programa incluyen supermercados, medicamentos e indumentaria.
Cómo acceder a los descuentos de ANSES
El acceso al programa es automático. Para obtener los beneficios, solo es necesario:
No se requiere inscripción previa, validación online ni trámite adicional. El descuento se aplica en el momento del pago o se acredita dentro de los diez días hábiles posteriores a la compra.
Quiénes pueden acceder al programa
El programa alcanza a los siguientes grupos:
-
Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)
-
Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)
-
Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH)
-
Titulares de Asignación Familiar por Hijo (SUAF)
-
Mujeres que cobran la Asignación por Embarazo (AUE)
-
Personas que perciben la Prestación por Desempleo
-
Estudiantes con Becas Progresar
Dónde aprovechar los descuentos para jubilados y pensionados
Las principales cadenas de supermercados ya definieron sus promociones para adultos mayores:
-
Coto: 10% de descuento de lunes a jueves en compras presenciales
-
Carrefour: 10% de rebaja de lunes a viernes para mayores de 60 años en alimentos y perfumería
-
Día: 10% de descuento con tope por operación aplicado en caja
-
Chango Más: 10% de descuento pagando con tarjeta de débito ANSES
-
Jumbo, Disco y Vea: aceptan descuentos del programa y reintegros bancarios
Beneficios adicionales con Banco Galicia y Nación
A su vez, el programa de Anses proporciona beneficios exclusivos para quienes posean tarjetas de los bancos Galicia o la Nación. En este sentido, los jubilados que cobren sus haberes en Banco de la Nación Argentina (BNA), podrán tener un reintegro adicional exclusivo del 5% sobre las compras que abonen a través de BNA + MODO y con tarjeta de débito o crédito, con un tope de reintegro de $20.000 mensuales.
Por su parte, los jubilados y pensionados que cobran sus haberes en Banco Galicia, podrán acceder a un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito. Tendrán un tope de $20.000 mensuales en supermercados, y de $12.000 en farmacias y ópticas.