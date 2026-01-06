Ansés: quiénes pueden acceder y cómo tramitar la Prestación por Desempleo en enero 2026

El organismo intenta ayudar a aquellos grupos de trabajadores que se desvincularon del empleo de manera involuntaria a través de este beneficio

La Prestación por Desempleo se puede gestionar de forma online o presencial

Ansés ofrece el pago de la Prestación por Desempleo durante este 2026, una asistencia económica destinada a trabajadores que perdieron su empleo formal sin causa justificada . El monto máximo alcanza los $ 341.000 , según los aportes realizados y el salario previo del solicitante.

Se trata de una ayuda clave para quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad laboral, mientras buscan nuevas oportunidades laborables. El valor del beneficio depende del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y los parámetros establecidos por el organismo.

Además, el tiempo de cobro se determinado según la cantidad de meses aportados al sistema de Seguridad Social. A mayor antigüedad laboral registrada, mayor será la duración del beneficio.

Sin embargo, esta prestación no es vitalicia ni permanente : se interrumpe cuando el beneficiario consigue un nuevo empleo formal. De este modo, funciona como un sostén económico transitorio durante el período de búsqueda laboral.

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo

Pueden acceder a este beneficio los siguientes grupos de trabajadores:

Trabajadores permanentes: deben registrar mínimamente 6 meses de aportes en los últimos 3 años previos al despido.

Trabajadores eventuales y de temporada: haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año antes del cese.

Trabajadores de la construcción: pueden acceder si reúnen un mínimo de 8 meses de aportes en los 2 años anteriores a la finalización de la obra.

Cómo tramitar la prestación por desempleo

Aquellos que cumplan con los requisitos exigidos pueden tramitar la solicitud para cobrar la Prestación por Desempleo. Esta gestión se puede hacer presencial o virtual:

Online

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir al apartado “Atención Virtual”. Seleccionar “Prestación por Desempleo”. Elegir el tipo de relación laboral y seguir los pasos del sistema. Cargar DNI, documentación obligatoria y completar una declaración jurada.

Presencial

Sacar turno en anses.gob.ar o en una oficina cercana.

Presentarse con DNI y los documentos requeridos.

Una vez aprobada la solicitud, el pago se activa y se acredita según la terminación del DNI del beneficiario al final del mes.