Milei participa de la cumbre Escudo de las Américas convocada por Donald Trump El mandatario norteamericano anunció desde Miami la creación de una coalición para combatir a los carteles del narcotráfico en la región 7 de marzo 2026 · 14:06hs

El presidente Javier Milei junto a su par norteamericano Donald Trump.

El presidente Javier Milei fue recibido por su par norteamericano Donald Trump, para participar en Miami de la cumbre "Escudo de las Américas". El mandatario argentino inició así una intensa agenda de reuniones políticas, foros económicos y encuentros con líderes internacionales. Trump aprovechó para recordarle su apoyo en las elecciones legislativas de octubre de 2025: "Iba un par de puntos abajo, subió como un cohete en Argentina y el presidente Milei está aquí”.

El de este fin de semana es el 16° viaje del argentino a los estados Unidos desde que llegó a la Casa Rosada. La cumbre "Escudo de las Américas” es un encuentro que reúne a presidentes y dirigentes regionales alineados con la agenda de seguridad impulsada por la actual administración estadounidense.

En este marco, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la creación de una alianza militar regional orientada a enfrentar a las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico en el hemisferio occidental.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/2030290917421097042&partner=&hide_thread=false El Presidente Javier Milei llegó a la Cumbre “Shield of the Americas” en Miami, y fue recibido por el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. pic.twitter.com/QaJdqm9Kgb — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) March 7, 2026 Cumbre internacional “En este día histórico, nos unimos para anunciar una nueva coalición militar para erradicar los cárteles criminales que aquejan nuestra región”, afirmó Trump, sin brindar mayores precisiones sobre el funcionamiento de la nueva alianza. Sin embargo, adelantó que el núcleo del acuerdo es "el compromiso de usar la fuerza militar letal para destruir los centros de los cárteles y redes terroristas".

Durante su presentación, Trump le recordó a Milei su respaldo en las elecciones legislativas de octubre. “Estaba feliz. Iba un par de puntos abajo, subió como un cohete en Argentina y el presidente Milei está aquí”. El encuentro se desarrolló en medio de la tensión internacional provocada por los ataques cruzados entre Irán e Israel.