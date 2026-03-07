La Capital | El Mundo | Irán

Trump amenaza a Irán con una destrucción total y ataques de "extrema dureza"

Máxima tensión internacional por la advertencia de Washington sobre ataques a nuevos grupos de personas y zonas estratégicas en territorio iraní

7 de marzo 2026 · 09:41hs
En mandatario estadounidense Donald Trump intensifica el ataque a Irán.

En mandatario estadounidense Donald Trump intensifica el ataque a Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sacudió el tablero internacional este sábado al afirmar que Irán será "atacado con mucha dureza" durante esta jornada, elevando la retórica bélica a niveles críticos.

A través de una publicación en su red social Truth Social, el mandatario aseguró que su administración está considerando seriamente ampliar el alcance de las operaciones militares, incluyendo la posibilidad de la "destrucción total de zonas y la muerte segura de grupos de personas que no se habían considerado como objetivo hasta el momento".

Sin proporcionar detalles técnicos ni logísticos sobre el despliegue, Trump justificó esta drástica postura basándose en lo que denominó como el "mal comportamiento de Irán", sugiriendo un cambio de paradigma en la selección de blancos estratégicos.

Ataque en Irán

En su mensaje, el jefe de Estado norteamericano también hizo referencia a la situación regional de Teherán, señalando que el gobierno iraní se habría disculpado con sus países vecinos por los recientes ataques lanzados por sus fuerzas.

Para Trump, este gesto de diplomacia o repliegue por parte de las autoridades persas no representa otra cosa que una "rendición" ante la presión externa.

La advertencia de una ofensiva inminente para este sábado pone en alerta máxima a las cancillerías del mundo, mientras se espera una respuesta oficial del régimen iraní ante la amenaza de un ataque que, según las palabras del propio presidente, no tendrá precedentes en su agresividad.

Noticias relacionadas
¿como afecta la guerra en medio oriente al calendario de la formula uno?

¿Cómo afecta la guerra en Medio Oriente al calendario de la Fórmula Uno?

En la capital de Irán se registraron explosiones.

Israel y Estados Unidos atacaron Irán en el inicio de la operación "Rugido del León"

donald trump despidio a su secretaria de seguridad nacional

Donald Trump despidió a su secretaria de Seguridad Nacional

Pedro Sánchez rechazó el conflicto en Medio Oriente

España responde a las amenazas de Donald Trump: "No vamos a ser cómplices"

Ver comentarios

Las más leídas

El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

Otra mala para Newells: un defensor que llegó como refuerzo sufrió una fractura

Otra mala para Newell's: un defensor que llegó como refuerzo sufrió una fractura

Newells va a la carga por un delantero picante que conoce muy bien Frank Kudelka

Newell's va a la carga por un delantero picante que conoce muy bien Frank Kudelka

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa

Lo último

Luego de la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio

Luego de la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio

Trump amenaza a Irán con una destrucción total y ataques de extrema dureza

Trump amenaza a Irán con una destrucción total y ataques de "extrema dureza"

El desafío de la educación en la era de la IA: El profesor debe ser un gestor del pensamiento crítico

El desafío de la educación en la era de la IA: "El profesor debe ser un gestor del pensamiento crítico"

Luego de la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio

Martín Truffa decidió exponer en forma pública en La Capital el derrotero al que lo sometió su obra social. La repercusión hizo "reaccionar" a la prestadora

Luego de la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio

Por Florencia O’Keeffe

Desde abril será más simple sacar el carné de conducir en Rosario
La Ciudad

Desde abril será más simple sacar el carné de conducir en Rosario

Se viene la Caravana Náutica y arribará a Costa Nueva
La Ciudad

Se viene la Caravana Náutica y arribará a Costa Nueva

Finalizó el laqueado del mural de El Aura y ya se puede transitar normalmente
La Ciudad

Finalizó el laqueado del mural de El Aura y ya se puede transitar normalmente

El desafío de la educación en la era de la IA: El profesor debe ser un gestor del pensamiento crítico
La Ciudad

El desafío de la educación en la era de la IA: "El profesor debe ser un gestor del pensamiento crítico"

El tiempo en Rosario: sábado gris y con humedad, pero sin lluvias
La ciudad

El tiempo en Rosario: sábado gris y con humedad, pero sin lluvias

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

Otra mala para Newells: un defensor que llegó como refuerzo sufrió una fractura

Otra mala para Newell's: un defensor que llegó como refuerzo sufrió una fractura

Newells va a la carga por un delantero picante que conoce muy bien Frank Kudelka

Newell's va a la carga por un delantero picante que conoce muy bien Frank Kudelka

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa

La propuesta de Claudio Vivas para salvar a Newells: La historia del club está en juego

La propuesta de Claudio Vivas para salvar a Newell's: "La historia del club está en juego"

Ovación
Un solo intento de Franco Colapinto y los Alpine lejos en la última práctica de Australia

Por Gustavo Conti
Ovación

Un solo intento de Franco Colapinto y los Alpine lejos en la última práctica de Australia

Un solo intento de Franco Colapinto y los Alpine lejos en la última práctica de Australia

Un solo intento de Franco Colapinto y los Alpine lejos en la última práctica de Australia

Súper Rugby Américas: Capibaras XV lo tuvo, pero Pampas fue más efectivo en el final del partido

Súper Rugby Américas: Capibaras XV lo tuvo, pero Pampas fue más efectivo en el final del partido

Turismo Carretera en Viedma: la segunda con récord de inscriptos y varias novedades

Turismo Carretera en Viedma: la segunda con récord de inscriptos y varias novedades

Policiales
Fijaron nuevas recompensas multimillonarias para atrapar a dos prófugos por homicidio
Policiales

Fijaron nuevas recompensas multimillonarias para atrapar a dos prófugos por homicidio

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado

El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa

La Ciudad
Luego de la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Luego de la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio

El desafío de la educación en la era de la IA: El profesor debe ser un gestor del pensamiento crítico

El desafío de la educación en la era de la IA: "El profesor debe ser un gestor del pensamiento crítico"

Finalizó el laqueado del mural de El Aura y ya se puede transitar normalmente

Finalizó el laqueado del mural de El Aura y ya se puede transitar normalmente

Desde abril será más simple sacar el carné de conducir en Rosario

Desde abril será más simple sacar el carné de conducir en Rosario

Carpano Weekends aterriza en la capital del vermut con gastronomía y música en vivo

Carpano Weekends aterriza en la capital del vermut con gastronomía y música en vivo

La CGT presentó un amparo ante la Justicia para frenar la aplicación de la reforma laboral
Política

La CGT presentó un amparo ante la Justicia para frenar la aplicación de la reforma laboral

El gobierno promulgó la ley de reforma laboral: desde cuándo rige y los principales puntos
Política

El gobierno promulgó la ley de reforma laboral: desde cuándo rige y los principales puntos

Lionel Messi estuvo con Donald Trump en la Casa Blanca
Ovación

Lionel Messi estuvo con Donald Trump en la Casa Blanca

Javier Milei: Después del año 2031, no me ven más el pelo
Política

Javier Milei: "Después del año 2031, no me ven más el pelo"

Faustino Oro perdió un récord pero se aseguró un logro olímpico

Por Walter Palena

Ovación

Faustino Oro perdió un récord pero se aseguró un logro olímpico

Dos cuidacoches fueron condenados por el homicidio de otro en la plaza Alberdi
POLICIALES

Dos cuidacoches fueron condenados por el homicidio de otro en la plaza Alberdi

Rosario: estiman que una familia necesita más de $3,5 millones para cubrir gastos
Economía

Rosario: estiman que una familia necesita más de $3,5 millones para cubrir gastos

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año
Policiales

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año

Javkin anunció obras en diez barrios de Rosario: Donde había balas, ahora hay máquinas
La Ciudad

Javkin anunció obras en diez barrios de Rosario: "Donde había balas, ahora hay máquinas"

El tiempo en Rosario: el SMN anuncia un viernes pasado por agua
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el SMN anuncia un viernes pasado por agua

Un tiratiros aceptó condena por balear una casa y un patrullero
Policiales

Un tiratiros aceptó condena por balear una casa y un patrullero

Qué es el Plan 1000+65 que anunció Javkin: la lupa en los primeros días de vida y la vejez en Rosario
La Ciudad

Qué es el "Plan 1000+65" que anunció Javkin: la lupa en los primeros días de vida y la vejez en Rosario

En AFA sigue todo revuelto: River no participará del Comité Ejecutivo

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

En AFA sigue todo revuelto: River no participará del Comité Ejecutivo

Tras la reforma laboral, los gremios marítimos alertan sobre embate empresarial
Economía

Tras la reforma laboral, los gremios marítimos alertan sobre embate empresarial

El índice de actividad económica de Santa Fe cerró el 2025 con una baja de 0,2 %
Economía

El índice de actividad económica de Santa Fe cerró el 2025 con una baja de 0,2 %

La suba de la morosidad crediticia se refleja en los balances de los bancos
Economía

La suba de la morosidad crediticia se refleja en los balances de los bancos

Industria: se profundiza la crisis en el sector de línea blanca
Economía

Industria: se profundiza la crisis en el sector de línea blanca

Reclaman que se cumpla con la ley de emergencia en discapacidad
La Ciudad

Reclaman que se cumpla con la ley de emergencia en discapacidad