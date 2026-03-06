Milei recordó un video donde elogia a Messi en 2018: "Sus números son impresionantes"

Tras el encuentro entre Trump y el jugador argentino, el presidente compartió una participación en televisión donde defendía al "Diez" en medio de las críticas

En las últimas horas, las redes sociales se invadieron de opiniones encontradas con respecto a la visita de Lionel Messi a la Casa Blanca, donde lo esperaba Donald Trump para reconocer al Inter Miami por el título obtenido de la MLS en 2025. Frente a esta situación, Javier Milei salió a respaldar al astro argentino con una declaración del 2018.

El acto conmemorativo con la institución de Jorge Más y David Beckham corresponde a una tradición institucional de la presidencia estadounidense, donde cada año reciben a distintos equipos campeones de diversas disciplinas profesionales.

El mandamás estadounidense le dio una cordial bienvenida al rosarino y sus compañeros: "Hoy estamos encantados de recibir a los campeones de la Copa MLS 2025, Inter Miami... y es un gran privilegio para mí decir lo que ningún presidente estadounidense ha tenido la oportunidad de decir antes: ¡bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi! ”. Luego, Trump recibió una pelota firmada por el campeón del mundo y la camiseta titular del equipo caribeño con el dorsal 47.

La opinión de Milei sobre Messi en 2018

A través de un mensaje en redes sociales, el presidente aseguró: "Esto era lo que yo decía sobre Messi en 2018, mientras el periodismo lo estropeaba y algunos imprudentes le decían que tenía miedo a ganar". Además del fragmento, citó un video de una participación televisiva en la que el economista nombraba las estadísticas de la carrera de Messi para defenderlo frente a los cuestionamientos por el mal momento de la selección argentina por aquel entonces.

Bajo el lema de "primero los datos", el libertario empezó a mencionar el desempeño del "Diez" en sus etapas como juvenil y profesional: en sus inicios, afirmó que había jugado 306 partidos y marcado 355 goles; mientras que en Primera contaba con 650 tantos en 815 partidos.

Embed Esto era lo que yo decía sobre Messi en 2018, mientras el periodismo lo estropeaba y algunos imprudentes le decían que tenía miedo a ganar.

Primero los datos...

Fin. https://t.co/pqYjjvslRM — Javier Milei (@JMilei) March 6, 2026

Tras el dato compartido, Milei dijo: "Los números de Messi son impresionantes. No hay jugador en la historia de la humanidad que haya hecho lo que hizo Messi".

Luego, ante la afirmación del entrevistar de que Messi no había ganado una Copa del Mundo, respondió: "Con ese criterio, el Mago Garré levantó la copa y usted me va a decir que fue mejor que Cruyff, Platini o Rummenigge".

Además, mencionó un trabajo estadístico llamado "Messi es imposible" sobre el rendimiento del argentino analizando variables como producción de goles, eficacia, tantos sin asistencia, remates desde fuera del área, asistencias y participación defensiva. La conclusión del estudio fue que Messi resultó en que Messi lideraba en todas las categorías, concluyó Milei.

Por último, en un posteo posterior recordó una analogía donde vinculaba el repudio al delantero con un rasgo cultural del país: "En este país, a un exitoso como Messi se lo cuestiona. Ese es el síndrome por el cual este país se hunde: se castiga al exitoso".