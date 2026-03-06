Kudelka habló de todo: el presente de Newell's, los refuerzos que faltan y la foto Messi-Trump

El entrenador de Newell's brindó una jugosa rueda de prensa este viernes en Bella Vista: "Estamos en rojo en todo sentido, resultados, estadísticas y juego"

"Hacemos lo que hay que hacer, trabajar . El tiempo tiene que ser nuestro aliado para mejorar. Pienso del presente para adelante. Lo que no sé obtuvo hay que buscarlo. Lo que pasó es pasado. No estamos en momentos de demostrar con palabras, solo con hechos. Pensamos que hay que sacar esto adelante", con esta frase abrió la charla con los medios el DT de Newell's , Frank Kudelka, este viernes al mediodía en Bella Vista.

A su vez agregó: "Estoy tan enfocado en lo nuestro que no tengo una opinión sobre el momento del fútbol argentino. Vivo acá. Como opinión a la distancia digo que lo bueno hay que mantenerlo y lo malo cambiarlo".

Sobre la reciente llegada del lateral Martín Ortega, indicó que " Ortega esta muy bien, con valores físicos de inactividad. Trabaja de manera normal con el plantel. Viene a aportar competencia, hoy está al nivel de los compañeros".

Además, acotó: "Tenemos que cambiar las formas. No hay que dividir tanto, tener presencia del partido con posesión del balón. Es mi forma de pensar y no es contra nadie. Ninguna palabra de avance vale porque el resultado lo tapa. Yo debo ser esclarecedor ante la gente de lo que veo. Estamos en el fondo y en todo sentido estamos en rojo en resultados, estadísticas y juego. Prefiero decir y no ocultar. Acá no hay magos y no vamos a salir de un día para el otro con las estadísticas que tenemos".

"Estoy con mucha convicción, pero hay que mejorar las prestaciones dentro de la cancha contra cualquier rival hasta el fin de torneo. A la gente no hay que venderle ilusiones, tengo el mismo convencimiento que cuando me llamaron. La situación no cambió desde cuando lo decidí. Hay que salir de las malas estadísticas. Hay que poner a este club en el presente y con la historia que se merece. La gente está fastidiosa y desilusionada y tiene razón. Solo le pido apoyo aún en este momento tormentoso, se lo agradeceré. Necesitamos ayuda más allá de la insatisfacción", agregó.

La importancia de lo mental

"El factor mental abarca un porcentaje grandísimo. Tengo la obligación de hacerle ver a estos jugadores que hay otro camino. Todos los que actuamos en esta institución tenemos el deber de no aflojar y si de poner lo que hay que poner en estos momentos", sostuvo Kudelka.

"Cuando decís que sí, tenés que tener la valentía de sacar esto adelante. Lo veo como un desafío y no con miedo o como una adversidad. La institución la hacen todos, nosotros estamos un tiempo y nos vamos. Esto no termina en dos fechas, tenemos todo un año y lo podemos remontar, pero hay que lidiar con obstáculos", razonó.

La foto de Messi y Trump

"No sabía que Messi se había sacado una foto con (Donald) Trump. Cada uno hace lo que quiere y decide. No tengo juicio de valor", dijo al ser consultado respecto del encuentro de Messi y el presidente de Estados Unidos, en el marco de haber recibido al plantel de Inter Miami, campeón de la MLS.

Volviendo a Newell's, Kuddelka dijo que "yo no voy a caer en echarle la culpa a la parte física, si se puede mejorar en intensidad, pero no quiere decir que estaban mal físicamente y me avalan los controles".

"No creo tener hoy un armador. Tenemos jugadores de buen pie como Guch y Acuña. Estamos buscando, podemos inventar uno pero no lo tenemos. Hay interiores o nexos. Idealizamos un equipo que inicie jugando y no que lo haga largo. No puedo cambiar todo en dos días, sería una ilusión desmedida. Los técnicos tenemos procesos y los de afuera resultados".

"Nos faltan tres entrenamientos para jugar ante Platense, a la semana la transitamos bien en volumen e intensidad. Los veo bien a los chicos más allá del momento malo. Hay que darle más orden al equipo y que las estructuras sean más sólidas", agregó.

Los refuerzos que faltan

Sobre los puestos que le faltarían cubrir apuntó a "un mediocampista y un atacante, más el arquero. Hoy salir al mercado es muy difícil. Hoy Newell's no tiene dinero. Nuestra gestión tiene que ser creativa. Tal vez la que yo quiera no. No voy a traer por traer. Las gestiones se harán por recursos extraordinarios en un mercado muy acotado. El mejor tesoro son los jugadores que tengo ahora".