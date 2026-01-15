La Capital | El Mundo | María Corina Machado

La reunión entre ambos fue a puertas cerradas, de manera más discreta de lo que se esperaba y sin foto conjunta

15 de enero 2026 · 20:10hs
La líder de la oposición venezolana María Corina Machado sugirió que le ofreció la medalla del Premio Nobel de la Paz al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la discreta reunión que mantuvieron en la Casa Blanca, aunque no brindó mayores precisiones.

"Le presenté la medalla del premio Nobel de la Paz al presidente de los Estados Unidos", dijo a medios en el exterior del Capitolio en Washington Machado, sin aclarar si le regaló la insignia ni si él se la quedó.

Machado indicó que le contó al mandatario que "hace 200 años" el marqués de Lafayette, militar francés que se alistó en las filas del Ejército de las trece colonias en la guerra de independencia de Estados Unidos contra los ingleses, le regaló a Simón Bolívar, el gran héroe de la independencia venezolana y otros países de Suramérica, una medalla con el rostro de George Washington. "Bolívar desde entonces conservó esa medalla por el resto de su vida. De hecho, cuando uno ve sus retratos puede ver la medalla", explicó.

La activista y política, que ya le había dedicado el Nobel a Trump cuando lo recibió, afirmó la pasada semana que quería "compartirlo con él", a lo que el Instituto Nobel noruego explicó que un Premio Nobel no se puede transferir a terceros.

El esperado encuentro entre Machado y Trump se dio este jueves a puertas cerradas, de manera más discreta de lo que se esperaba.

Machado llegó alrededor del mediodía a la Casa Blanca, sin que ni Trump ni ningún miembro de su gobierno la recibiera frente a las cámaras, como suele ser habitual con otros líderes políticos. Tampoco hubo hubo hasta el momento una imagen de ambos en la reunión.

Por Matías Petisce
El Mundo

Corina Machado sugirió que le ofreció la medalla del Nobel de la Paz a Trump

