Anuario 2025: los hechos que marcaron a Rosario

Rosario cumplió 300 años y logró la autonomía tras la reforma de la Constitución provincial. El período que se va dejó un sinfín de noticias que impactaron de lleno en la vida cotidiana de la ciudad y sus habitantes.

Rosario celebró los 300 años al ritmo de Nicki Nicole, Juan Carlos Baglietto y la Sinfónica

El 2025 marca un hito histórico para Rosario , que celebró su tricentenario, pero no solo conmemoró tres siglos de historia, sino que también alcanzó un logro político significativo: la reforma de la Constitución provincial que le otorgó la tan ansiada autonomía.

Este cambio, que se hizo esperar por generaciones, posiciona a Rosario como un actor central en la toma de decisiones que impactarán directamente en su desarrollo futuro. El año también estuvo marcado por una serie de eventos y noticias que dejaron su huella en la vida diaria de los rosarinos. Desde avances en infraestructura y tecnología, hasta desafíos en seguridad y en la gestión de los recursos públicos , el 2025 se presentó como un período de transformación para la ciudad.

A continuación, un repaso por los hechos más destacados que definieron el rumbo de Rosario en su aniversario número 300.

La reforma de la Carta Magna provincial se dio tras 62 años, en un hecho histórico. Su texto permitió que Rosario rápidamente defina su autonomía y llame a elecciones de estatuyentes para 2027.

Jura de la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe Foto Virginia Benedetto

La ciudad cumplió 300 años

En el marco del Tricentenario, durante todo el año se llevaron adelante obras y una variada agenda, que tuvo su punto cumbre con el recital de Nicki Nicole en el Monumento a la Bandera.

nicki Nicki Nicole en el espectáculo por el tricentenario de Rosario La Capital/Leonardo Vincenti

Matías Bottoni, el caso que conmovió a la ciudad

El 10 de mayo el nadador de Matías Bottoni tuvo un accidente cuando competía y sufrió lesiones en la cervical que lo obligan a una larga recuperación. El caso penetró en la sociedad y Rosario lo sigue con atención.

Matias Bottoni 8.11 (3) Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Destacado debut de LLA

El sello de La Libertad Avanza jugó por primera vez en las elecciones de Rosario y Santa Fe. En el Concejo logró imponer la figura de Juan Pedro Aleart, pero en la Constituyente perdió frente a Unidos.

image (2).jpg Aleart celebró en el búnker de La Libertad Avanza, en Sarmiento entre Santa Fe y San Lorenzo.

Turismo récord

La ciudad cerró un año positivo en materia de turismo. Pasaron alrededor de 2.400.000 visitantes, un 20 % más que 2024. En la Municipalidad señalaron que las estadísticas superaron las expectativas.

WhatsApp Image 2025-12-12 at 13.41.06 El fin de semana largo más elegido por el turismo fue el comprendido entre el 10 y el 12 de octubre, en el marco de la celebración del Día de la Diversidad Cultural.

Di María volvió y Central fue campeón

El gol en el clásico marcó la vuelta de Fideo al Canalla y permanecerá en el recuerdo de los hinchas. El equipo de Holan fue el mejor en la tabla anual y se quedó con el trofeo.

Centra3SSM Di María fue el goleador de Central en el torneo y el del clásico fue el más importante que convirtió. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Boero, nuevo presidente de Newell’s

En un año difícil para la Lepra, Ignacio Boero ganó las elecciones y comandará el club por los próximos cuatro años. Favio Orsi y Sergio Gómez, nos nuevos técnicos rojinegros.

image (68) Todos los integrantes de la nueva comisión directiva de Newell’s, el día de la asunción en el césped del Coloso: Agustín Baclini, Pablo Cerra, Valeria March, Javier Rebori, Leonel Larrauri, Juan Costa, Hernán Botta, Ignacio Boero, Juan Manuel Medina, Camilo Cristiá, Román Guajardo, Carlos Altieri, Maximiliano Barrionuevo, Rubén Failá, Santiago Daulon y Damián Ruggiero. CANOB

La extradición del acusado de matar a Ivana Garcilazo

Damián Reifenstuel fue capturado en Bolivia tras estar casi dos años prófugo buscado por el crimen de la hincha de Central Ivana Garcilazo, en 2023. El año próximo enfrentará el juicio.

Damian Reinfestuel 2.7 (1).jpg Crimen de Ivana Garcilazo. Damián Reinfestuel al ser trasladado a la cárcel de Piñero tras permanecer varios meses prófugo en Bolivia. Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Más rutas para el AIR

Luego de idas y vueltas, Santa Fe se hizo cargo de las obras en el aeropuerto de Rosario, que permitirán vuelos con grandes aviones. Ya se pueden comprar los pasajes para la conexión directa a Madrid.

aeropuerto inauguracion El aeropuerto ya luce la fachada del nuevo edificio que se destinará a arribos y embarques de vuelos internacionales. Virginia Benedetto / La Capital

Nueva Corte Suprema

El gobernador Maximiliano Pullaro firmó el pliego para profundizar la renovación del máximo tribunal, a concretar en 2026 con las postulaciones de Diego Maciel, Aldo Alurralde y Jorgelina Genghini.

Pullaro Corte Suprema Santa Fe El momento más tenso en la relación entre el gobernador Maximiliano Pullaro y los ministros de la Corte Suprema: el encuentro en la Casa Gris un domingo a la mañana en septiembre de 2024.

Nueva Vicentin

Las acciones de Vicentin pasaron al Grupo Grassi, que se hizo cargo de la cerealera. “Esta nueva etapa contempla un plan de inversiones”, dijo Mariano Grassi, CEO del grupo ganador del cramdown.

