Anuario 2025: los hechos que marcaron a Rosario

Rosario cumplió 300 años y logró la autonomía tras la reforma de la Constitución provincial. El período que se va dejó un sinfín de noticias que impactaron de lleno en la vida cotidiana de la ciudad y sus habitantes.

28 de diciembre 2025 · 06:10hs
Rosario celebró los 300 años al ritmo de Nicki Nicole

Rosario celebró los 300 años al ritmo de Nicki Nicole, Juan Carlos Baglietto y la Sinfónica

El 2025 marca un hito histórico para Rosario, que celebró su tricentenario, pero no solo conmemoró tres siglos de historia, sino que también alcanzó un logro político significativo: la reforma de la Constitución provincial que le otorgó la tan ansiada autonomía.

Este cambio, que se hizo esperar por generaciones, posiciona a Rosario como un actor central en la toma de decisiones que impactarán directamente en su desarrollo futuro. El año también estuvo marcado por una serie de eventos y noticias que dejaron su huella en la vida diaria de los rosarinos. Desde avances en infraestructura y tecnología, hasta desafíos en seguridad y en la gestión de los recursos públicos, el 2025 se presentó como un período de transformación para la ciudad.

A continuación, un repaso por los hechos más destacados que definieron el rumbo de Rosario en su aniversario número 300.

Con la nueva Constitución, Rosario es autónoma

La reforma de la Carta Magna provincial se dio tras 62 años, en un hecho histórico. Su texto permitió que Rosario rápidamente defina su autonomía y llame a elecciones de estatuyentes para 2027.

>> Leer más: Cómo será la nueva Constitución de Santa Fe: 161 artículos para la sociedad santafesina

Jura de la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe

La ciudad cumplió 300 años

En el marco del Tricentenario, durante todo el año se llevaron adelante obras y una variada agenda, que tuvo su punto cumbre con el recital de Nicki Nicole en el Monumento a la Bandera.

>> Leer más: Nicki Nicole celebró el tricentenario de Rosario: "Ustedes son mi lugar, son mi casa"

nicki
Nicki Nicole en el espectáculo por el tricentenario de Rosario

Nicki Nicole en el espectáculo por el tricentenario de Rosario

Matías Bottoni, el caso que conmovió a la ciudad

El 10 de mayo el nadador de Matías Bottoni tuvo un accidente cuando competía y sufrió lesiones en la cervical que lo obligan a una larga recuperación. El caso penetró en la sociedad y Rosario lo sigue con atención.

>> Leer más: Matías Bottoni: "Tengo la esperanza de recuperarme"

Matias Bottoni 8.11 (3)

Destacado debut de LLA

El sello de La Libertad Avanza jugó por primera vez en las elecciones de Rosario y Santa Fe. En el Concejo logró imponer la figura de Juan Pedro Aleart, pero en la Constituyente perdió frente a Unidos.

>> Leer más: Nuevo Concejo de Rosario: Schmuck al frente, peronismo reagrupado y el vuelto a Ciudad Futura

image (2).jpg
Aleart celebró en el búnker de La Libertad Avanza, en Sarmiento entre Santa Fe y San Lorenzo.

Aleart celebró en el búnker de La Libertad Avanza, en Sarmiento entre Santa Fe y San Lorenzo.

Turismo récord

La ciudad cerró un año positivo en materia de turismo. Pasaron alrededor de 2.400.000 visitantes, un 20 % más que 2024. En la Municipalidad señalaron que las estadísticas superaron las expectativas.

>> Leer más: Turismo: Rosario cerró un gran año con 20% más de visitantes que 2024

WhatsApp Image 2025-12-12 at 13.41.06
El fin de semana largo más elegido por el turismo fue el comprendido entre el 10 y el 12 de octubre, en el marco de la celebración del Día de la Diversidad Cultural.

El fin de semana largo más elegido por el turismo fue el comprendido entre el 10 y el 12 de octubre, en el marco de la celebración del Día de la Diversidad Cultural.

Di María volvió y Central fue campeón

El gol en el clásico marcó la vuelta de Fideo al Canalla y permanecerá en el recuerdo de los hinchas. El equipo de Holan fue el mejor en la tabla anual y se quedó con el trofeo.

>> Leer más: Central es el campeón de la liga 2025 y suma una nueva estrella a su historial

Centra3SSM
Di María fue el goleador de Central en el torneo y el del clásico fue el más importante que convirtió.

Di María fue el goleador de Central en el torneo y el del clásico fue el más importante que convirtió.

Boero, nuevo presidente de Newell’s

En un año difícil para la Lepra, Ignacio Boero ganó las elecciones y comandará el club por los próximos cuatro años. Favio Orsi y Sergio Gómez, nos nuevos técnicos rojinegros.

>> Leer más: Ignacio Boero, el presidente más votado en la historia de Newells

image (68)
Todos los integrantes de la nueva comisión directiva de Newell’s, el día de la asunción en el césped del Coloso: Agustín Baclini, Pablo Cerra, Valeria March, Javier Rebori, Leonel Larrauri, Juan Costa, Hernán Botta, Ignacio Boero, Juan Manuel Medina, Camilo Cristiá, Román Guajardo, Carlos Altieri, Maximiliano Barrionuevo, Rubén Failá, Santiago Daulon y Damián Ruggiero.

Todos los integrantes de la nueva comisión directiva de Newell’s, el día de la asunción en el césped del Coloso: Agustín Baclini, Pablo Cerra, Valeria March, Javier Rebori, Leonel Larrauri, Juan Costa, Hernán Botta, Ignacio Boero, Juan Manuel Medina, Camilo Cristiá, Román Guajardo, Carlos Altieri, Maximiliano Barrionuevo, Rubén Failá, Santiago Daulon y Damián Ruggiero.

La extradición del acusado de matar a Ivana Garcilazo

Damián Reifenstuel fue capturado en Bolivia tras estar casi dos años prófugo buscado por el crimen de la hincha de Central Ivana Garcilazo, en 2023. El año próximo enfrentará el juicio.

>> Leer más: Crimen de Ivana Garcilazo: trasladaron a Damián Reifenstuel y ya está alojado en la cárcel de Piñero

Damian Reinfestuel 2.7 (1).jpg
Crimen de Ivana Garcilazo. Damián Reinfestuel al ser trasladado a la cárcel de Piñero tras permanecer varios meses prófugo en Bolivia.

Crimen de Ivana Garcilazo. Damián Reinfestuel al ser trasladado a la cárcel de Piñero tras permanecer varios meses prófugo en Bolivia.

Más rutas para el AIR

Luego de idas y vueltas, Santa Fe se hizo cargo de las obras en el aeropuerto de Rosario, que permitirán vuelos con grandes aviones. Ya se pueden comprar los pasajes para la conexión directa a Madrid.

>> Leer más: Con pista renovada y nuevo edificio, las obras del aeropuerto de Rosario quedaron inauguradas

aeropuerto inauguracion
El aeropuerto ya luce la fachada del nuevo edificio que se destinará a arribos y embarques de vuelos internacionales.

El aeropuerto ya luce la fachada del nuevo edificio que se destinará a arribos y embarques de vuelos internacionales.

Nueva Corte Suprema

El gobernador Maximiliano Pullaro firmó el pliego para profundizar la renovación del máximo tribunal, a concretar en 2026 con las postulaciones de Diego Maciel, Aldo Alurralde y Jorgelina Genghini.

>> Leer más: Pullaro, la Corte Suprema de Santa Fe y la cena de la paz

Pullaro Corte Suprema Santa Fe
El momento más tenso en la relación entre el gobernador Maximiliano Pullaro y los ministros de la Corte Suprema: el encuentro en la Casa Gris un domingo a la mañana en septiembre de 2024.

El momento más tenso en la relación entre el gobernador Maximiliano Pullaro y los ministros de la Corte Suprema: el encuentro en la Casa Gris un domingo a la mañana en septiembre de 2024.

Nueva Vicentin

Las acciones de Vicentin pasaron al Grupo Grassi, que se hizo cargo de la cerealera. “Esta nueva etapa contempla un plan de inversiones”, dijo Mariano Grassi, CEO del grupo ganador del cramdown.

>> Leer más: Grassi: "Vamos a volver a poner en marcha todos los activos de Vicentin"

Vicentin 21.3.jpg
Con la resolución del juez se cumple un paso formal muy significativo que marca el nacimiento de la Nueva Vicentin Argentina.

Con la resolución del juez se cumple un paso formal muy significativo que marca el nacimiento de la Nueva Vicentin Argentina.

