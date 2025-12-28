Anuario 2025: los hechos que marcaron a Rosario

Rosario cumplió 300 años y logró la autonomía tras la reforma de la Constitución provincial. El período que se va dejó un sinfín de noticias que impactaron de lleno en la vida cotidiana de la ciudad y sus habitantes.
28 de diciembre 2025·06:10hs
El 2025 marca un hito histórico para Rosario, que celebró su tricentenario, pero no solo conmemoró tres siglos de historia, sino que también alcanzó un logro político significativo: la reforma de la Constitución provincial que le otorgó la tan ansiada autonomía.
Este cambio, que se hizo esperar por generaciones, posiciona a Rosario como un actor central en la toma de decisiones que impactarán directamente en su desarrollo futuro. El año también estuvo marcado por una serie de eventos y noticias que dejaron su huella en la vida diaria de los rosarinos. Desde avances en infraestructura y tecnología, hasta desafíos en seguridad y en la gestión de los recursos públicos, el 2025 se presentó como un período de transformación para la ciudad.
A continuación, un repaso por los hechos más destacados que definieron el rumbo de Rosario en su aniversario número 300.
Con la nueva Constitución, Rosario es autónoma
La reforma de la Carta Magna provincial se dio tras 62 años, en un hecho histórico. Su texto permitió que Rosario rápidamente defina su autonomía y llame a elecciones de estatuyentes para 2027.
El 10 de mayo el nadador de Matías Bottoni tuvo un accidente cuando competía y sufrió lesiones en la cervical que lo obligan a una larga recuperación. El caso penetró en la sociedad y Rosario lo sigue con atención.
El sello de La Libertad Avanza jugó por primera vez en las elecciones de Rosario y Santa Fe. En el Concejo logró imponer la figura de Juan Pedro Aleart, pero en la Constituyente perdió frente a Unidos.