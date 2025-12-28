Enero en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, Amazon, HBO Max, Apple TV y Disney+

Este mes, habrá de todo en el universo del streaming. Se destaca una nueva serie argentina protagonizada por Nancy Dupláa y Carla Peterson

Carla Peterson y Nancy Dupláa protagonizan "El tiempo de las moscas", una nueva serie argentina que es uno de los estrenos destacados de enero.

El 2026 arranca con estrenos a lo largo y ancho de las plataformas de streaming. Con la llegada del primer mes del año y la temporada de verano, Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, y Disney+ renuevan sus catálogo s con opciones ideales para maratonear en el sillón, con el ventilador al máximo o con aire acondicionado, y tomarse un descanso de las altas temperaturas. Y la oferta es mucha, porque si bien en esta parte del mundo es temporada baja de espectáculos, en el hemisferio norte es el momento de mayor cantidad de estrenos.

Por un lado, se destaca el estreno de "El tiempo de las moscas", una nueva serie argentina de Netflix protagonizada porCarla Peterson y Nancy Dupláa. Narra la historia de dos amigas que se conocieron privadas de su libertad y en la actualidad tienen una empresa de fumigación. Una clienta deshonesta las arrastra nuevamente al mundo criminal, poniendo en riesgo su libertad y amistad. Además, está basada en dos libros de Claudia Piñeiro y dirigida por Ana Katz y Benjamín Naishat, la dupla responsable de "Puan". Una sumatoria de elementos interesantes para darle una oportunidad. Se estrena el 1º de enero.

El drama médico más largo de la historia continúa. En esta temporada, Ben Warren (que había dejado su carrera como médico para ser bombero en el spinoff “Station 19”), vuelve al Grey Sloan Memorial para formar parte del equipo de residentes de la Dra. Miranda Bailey (Chandra Wilson), su esposa. El elenco estable lo completan, como hace tiempo, Ellen Pompeo (la doctora Meredith Grey, que anunció su salida de la serie en la temporada anterior pero sigue con apariciones menos frecuentes), James Pickens Jr., Kevin McKidd, Caterina Scorsone, Camilla Luddington, Kim Raver, Jake Borelli, Chris Carmack, Anthony Hill, Alexis Floyd, Harry Shum Jr., Adelaide Kane, Midori Francis y Niko Terho.

Embed - Anatomía de Grey | Temporada 21 | Tráiler oficial con subtítulos en castellano | Disney+

- “Mil golpes”. Temporada 2. 9 de enero

Escrita por Steven Knight, creador de “Peaky Blinders”, se centra en la escena de boxeo del brutal East End de Londres en la década de 1880, basada en historias reales. La segunda temporada retoma los acontecimientos de la primera un año más tarde. Hezekiah es ahora la sombra del hombre que una vez fue, mientras Sugar Goodson (Stephen Graham, de "Adolescencia") vive distanciado de su familia y se entrega a la bebida hasta su autodestrución. Pero Mary Carr irrumpe de nuevo en la ciudad junto a su mano derecha, Alice Diamond, dispuesta a reagrupar su banda y reclamar su corona. Estrena con todos los episodios disponibles.

Embed - Mil golpes | Tráiler oficial | Estreno 21 de febrero | Disney+

- “Dime más mentiras”. Temporada 3. 13 de enero

La tercera temporada de “Dime más mentiras” sigue a Lucy Albright (Grace Van Patten) y Stephen DeMarco (Jackson White) quienes han retomado su intensa relación justo a tiempo para el semestre de primavera en la Universidad Baird. Aunque ambos prometen que esta vez será diferente, los errores del pasado complican sus buenas intenciones, y Lucy se ve involucrada en una controversia de la que preferiría mantenerse al margen. Mientras tanto, las consecuencias de lo ocurrido el año anterior obligan a sus amigos a enfrentar sus propios comportamientos destructivos.

Embed - Dime Más Mentiras | Nueva Temporada | Tráiler Subtitulado | Disney+

- “De Polo a Polo con Will Smith”. 14 de enero

Esta serie original de National Geographic sigue al actor Will Smith a través de los siete continentes: desde los campos de hielo de la Antártida hasta las selvas del Amazonas, las montañas del Himalaya, los desiertos africanos, las islas del Pacífico y los icebergs del Ártico. Estrena con todos los episodios disponibles.

Embed - De Polo a Polo | Tráiler Oficial | Subtitulado

- “Homo Argentum”. 16 de enero

La película dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, y protagonizada por Guillermo Francella, fue un suceso de taquilla (aproximadamente dos millones de espectadores desde su estreno a mediados de agosto) y suscitó debates y controversias de la opinión pública por su representación de la argentinidad. Finalmente, después de varios amagues a lo largo de 2025, llega a plataformas.

Embed - HOMO ARGENTUM | TRAILER OFICIAL

- “Belleza Perfecta”. 21 de enero

Llega una nueva serie creada por Ryan Murphy, autor de “Nip/Tuck”, “Glee”, “American Horror Story”, “Monstruos” y muchas otras. En “Belleza perfecta”, el mundo de la alta costura se paraliza cuando supermodelos internacionales comienzan a morir de maneras misteriosas y escalofriantes. Los agentes del FBI Cooper Madsen (Evan Peters) y Jordan Bennett (Rebecca Hall) son enviados a París para descubrir la verdad. A medida que avanzan en la investigación, descubren un virus de transmisión sexual que transforma a personas en versiones de perfección física hegemónica, pero con consecuencias aterradoras.

Su investigación los coloca en la mira de “The Corporation” (Ashton Kutcher), un multimillonario tecnológico que ha creado en secreto una droga llamada “The Beauty”, y que hará cualquier cosa para proteger su imperio valuado en trillones de dólares. “Belleza Perfecta” viaja por distintas capitales de la moda para plantear una pregunta fundamental: ¿qué estaría uno dispuesto a sacrificar para alcanzar la belleza hegemónica?

Embed - Belleza Perfecta | Avance | Disney+

- “Wonder Man”. 27 de enero

Esta nueva serie del Universo Cinematográfico de Marvel, Simon Williams(Yahya Abdul-Mateen II) es un aspirante a actor de Hollywood que está luchando por impulsar su carrera. En un encuentro casual con Trevor Slattery (Ben Kingsley), un actor de trayectoria venido a menos, Simon se entera de que el legendario director Von Kovak está preparando una nueva versión de la película de superhéroes “Wonder Man”. Estos dos actores, en extremos opuestos de sus recorridos, persiguen con determinación papeles que podrían cambiarles la vida, mientras el público obtiene una mirada detrás del telón de la industria del entretenimiento.

Embed - Belleza Perfecta | Avance | Disney+

- “9-1-1”. Temporada 9. 16 de enero.

También creada por Ryan Murphy (junto a sus socios Brad Falchuk y Tim Minear), toma el universo de los dramas médicos para construir su propio verosímil, en el que bomberos, paramédicos y policías de Los Angeles responden a casos de todo tipo. Protagonizada por la nominada al Oscar Angela Bassett, Peter Krause (“Six Feet Under”), y Jennifer Love Hewitt, junto a un elenco estable, estrena con todos los episodios disponibles.

Embed - 9-1-1 Season 9 Trailer (HD)

- “Tarán” de Soy Rada. 30 de enero

El actor, mago y humorista Agustín Aristarán, más conocido como Soy Rada, registró su espectáculo “Tarán” como especial original de Disney+. Según la sinopsis, el show propone “entrar en un universo nuevo e inédito del artista: rutinas de magia colectivas e intimistas, humor, stand up, y siempre la música como contrapunto justo de este espectáculo al que no le falta -ni le sobra- nada”.

HBO Max

- “The Pitt”. Temporada 2. 8 de enero

“The Pitt”, el nuevo drama médico protagonizado por Noah Wyle (el emblemático Dr. Carter de “ER”), es sin dudas una de las series de 2025. Lejos de otras propuestas del género, centradas en casos raros o vistosos, esta busca el realismo máximo para narrar en tiempo real las vivencias del personal de la salud en un sistema al borde del colapso, mientras conviven con las secuelas psicológicas de la pandemia del Covid-19. Situada en la guardia de un hospital de la ciudad estadounidense de Pittsburgh, cada capítulo cuenta una hora de reloj de un turno de quince horas.

La primera temporada ganó cinco Premios Emmy, incluyendo Mejor Serie Dramática. La segunda entrega tendrá también quince episodios. Después de la premiere, habrá un episodio nuevo cada jueves.

Embed - The Pitt | Anuncio Temporada 2 | HBO Max

- “Industry”. Temporada 4. 11 de enero.

“Industry” sigue a un grupo de jóvenes graduados que compiten por un cupo limitado de puestos permanentes en Pierpoint & Co, un prestigioso banco de inversión de Londres.

En el punto más alto de sus carreras y viviendo la vida que siempre soñaron, Harper (Myha’la Harrold) y Yasmin (Marisa Abela) se ven arrastradas a un juego de gato y ratón a escala global cuando una figura clave del sector fintech irrumpe en Londres. Mientras Yasmin enfrenta los desafíos de su relación con Sir Henry Muck (Kit Harington) y Harper se involucra con el misterioso ejecutivo Whitney Halberstram (Max Minghella), la compleja relación entre ambas comienza a transformarse bajo la presión del dinero, el poder y la ambición por llegar a la cima.

Embed - Industry - Temporada 4 | Tráiler Oficial | HBO

- “El Caballero de los Siete Reinos”. 18 de enero.

Llega la esperada nueva precuela de “Game of Thrones”, basada en las nouvelles “Cuentos de Dunk y Egg” de George R. R. Martin. Está protagonizada por Peter Claffey en el papel de Duncan, el caballero titular, y Dexter Sol Ansell como su escudero Aegon “Egg” Targaryen. La primera temporada tiene seis episodios, que se estrenarán cada domingo.

Embed - El Caballero de los Siete Reinos | Tráiler Oficial | HBO Max

Netflix

- “El tiempo de las moscas”. 1º de enero.

Inés (Carla Peterson) y La Manca (Nancy Dupláa) se hicieron amigas mientras cumplían su condena privadas de su libertad. En la actualidad, intentan llevar una vida normal con su negocio de servicios de fumigación hasta que aparece una clienta deshonesta que las arrastra nuevamente al mundo criminal, poniendo en riesgo su libertad y amistad.

Se trata de una adaptación del libro “Tuya” (2005) y la novela homónima (2022) de Claudia Piñeiro, dirigida por Ana Katz y Benjamín Naishtat, dupla realizadora de la exitosa película “Puan”. El elenco lo completan Valeria Lois, Osqui Guzmán, Jimena Anganuzzi, Diego Velázquez, Carlos Belloso y Julia Dorto.

Embed - El tiempo de las moscas | Tráiler oficial | Netflix

- “En fuga”. 1º de enero

Simon lo tenía todo: una esposa y unos hijos que lo adoraban, un buen trabajo y una casa perfecta. Pero cuando su hija mayor desaparece, afectada por consumo problemático de sustancias, su mundo perfecto se viene abajo. Dispuesto a todo para recuperarla, Simon se sumerge en un submundo peligroso donde saldrán a la luz secretos familiares tan oscuros que podrían destrozarlo todo. “En fuga” es una nueva adaptación de una novela del escritor de bestsellers Harlan Coben, protagonizada por James Nesbitt, Ruth Jones, Minnie Driver y Alfred Enoch.

Embed - En fuga | Tráiler oficial | Netflix

- “Él y ella”. 8 de enero

Anna (Tessa Thompson) vive recluida y cada vez se aleja más de sus amigos y de su carrera como conductora de un noticiero. Cuando se entera por casualidad de un asesinato en el publo donde creció, recobra el entusiasmo y se embarca en el caso en busca de respuestas. Al detective Jack Harper (Jon Bernthal) le sorprende su implicación y la convierte en un objetivo de su propia investigación. Toda historia tiene dos versiones y siempre hay alguien que miente.

Embed - Él y ella | Tráiler oficial | Netflix

- “Machos alfa”. Temporada 4. 9 de enero

En esta cuarta temporada de la comedia española, los amigos se van de vacaciones de Punta Cana. Ese retiro en un destino paradisíaco les servirá para reconectar con su masculinidad y comprender nuevos modelos familiares, mientras conviven bajo un mismo techo.

Embed - Machos Alfa 4 | Tráiler oficial | Netflix España

- “Agatha Christie: las siete esferas”. 15 de enero

Inglaterra, 1925. En una lujosa fiesta en una casa de campo, una broma parece haber tenido un desenlace mortal. La tarea de resolver el misterio recaerá en la menos esperada de las detectives: la vivaz e inquisitiva Lady Eileen “Bundle” Brent, quien deberá desentrañar una conspiración que pondrá al descubierto los secretos más oscuros de la alta sociedad inglesa. Basada en la novela “El misterio de las siete esferas”, de la reconocida autora británica. Estrena con sus tres episodios disponibles.

Embed - Agatha Christie: Las Siete Esferas | Avance oficial | Netflix

- “El botín”. 16 de enero.

"El botín" (“The Rip” en inglés original), es una esperada película protagonizada por la icónica dupla de Hollywood, Ben Affleck y Matt Damon. Esta vez, se reencuentran para interpretar a dos policías en Miami que encuentran millones en efectivo, desatando dilemas de lealtad y desconfianza entre ellos y su equipo. El elenco lo completan Steven Yeun (“The Walking Dead”) y Teyana Taylor (“Una batalla tras otra”).

Embed - El botín | Avance oficial | Netflix

- “Bridgerton”. Temporada 4. Parte 1. 29 de enero

La cuarta temporada de esta popular serie se centra en Benedict, el hermano del medio. A pesar de que sus hermanos están felizmente casados, Benedict se resiste a sentar cabeza, hasta que conoce a una cautivadora Dama Plateada en el baile de máscaras de su madre. La segunda parte se estrenará el 26 de febrero.

Embed - Bridgerton: Temporada 4 | Tráiler oficial | Netflix

Amazon Prime Video

- “The Wrecking Crew”. 28 de enero.

En esta comedia de acción, dos medio hermanos distanciados, Jonny (Jason Momoa) y James (Dave Bautista), se ven obligados a reunirse tras la misteriosa muerte de su padre. Mientras se embarcan en la búsqueda de la verdad, salen a la luz secretos enterrados y la lealtad se pone a prueba cuando se revela una conspiración capaz de destruir a su familia.

Apple Tv Plus

- “Hijack”. Temporada 2. 14 de enero

En la segunda temporada del thriller protagonizado por Idris Elba (“The Wire”, “Luther”, “The Office”), la trama se traslada a un subte de Berlín es tomado de rehén junto a sus pasajeros. Sam Nelson (Elba), negociador profesional, es el elegido para intervenir y resolver la situación.

Embed - Hijack — Season 2 Official Trailer | Apple TV

- “Shrinking”. Temporada 3. 28 de enero

La comedia dramática protagonizada por Jason Segel y Harrison Ford, y aclamada por el público y la crítica, llega con su tercera entrega. En la ficción, el psicólogo Jimmy Larid (Segel, también creador de la serie), atraviesa el duelo de su esposa mientras intenta seguir acompañando a sus pacientes y sostener el profesionalismo. Desde su estreno en 2024, recibió dos nominaciones a los Globos de Oro y nueve a los Premios Emmy. Además del retorno del elenco estable, se anunció que la temporada 3 contará con la participación como invitado del legendario Michael J. Fox.