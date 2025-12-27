Nuevo alerta amarillo por altas temperaturas y un calor que se quedará varios días en Rosario

La ciudad tiene varias jornadas por delante con registros térmicos que estarán por encima de los 35 grados. Se espera mucho calor para Año Nuevo

Luego de que las tormentas que había anunciado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este sábado pasaran de largo, Rosario quedó bajo un ambiente muy pesado y húmedo . Por ello, el organismo emitió un alerta amarillo por las altas temperaturas que se desarrollarán en la ciudad , que estará sumergida en el calor agobiante durante varios días .

Este sábado , Rosario amaneció con un registro de casi 26 grados en el termómetro después de una madrugada sofocante. Los termómetros llegaron a marcar casi 35º hacia la tarde, con una sensación térmica que se elevó por encima de los 37º producto de la humedad .

Esta jornada da inicio a una serie de días muy calurosos. El domingo , las temperaturas serán similares a las del sábado, pero desde el lunes los registros se van a ir incrementando paulatinamente.

Los tres últimos días del 2025 estarán signados por el calor . Para el lunes , el SMN anticipa una temperatura mínima que no bajará de los 22º y una máxima que alcanzará los 35º. El cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada. Hacia el martes , las condiciones serán casi calcadas: mismo cielo, igual temperatura mínima pero un grado más para el registro máximo, que llegará a 36º.

El 31, antes de la llegada del 2026, habrá que buscarse una pileta o prender el aire acondicionado: para el miércoles, el SMN pronostica una mínima 23º y una máxima que trepará hasta los 39º.

Qué significa que el SMN emita un alerta por temperaturas extremas

Para los eventos de calor, el SAT se basa en los resultados de la investigación “Mortalidad por olas de calor en el semestre cálido 2013-2014 en las regiones del centro y norte de la República Argentina. Estudio ecológico” , realizado por un equipo conformado por profesionales de las ciencias de la salud, de las ciencias sociales y de las ciencias de la atmósfera, entre los cuales se contó con integrantes del Ministerio de Salud de la Nación y del SMN.

En esta investigación, se analizaron y caracterizaron los efectos de las olas de calor del semestre cálido (octubre a marzo) 2013-2014 sobre la mortalidad en la región centro-norte de la Argentina, evidenciando un aumento significativo de la mortalidad durante las olas de calor.

Recomendaciones ante un evento de calor extremo

Aumentar el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada



No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16)



Prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas



Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes



Ingerir frutas y verduras



Reducir la actividad física



Usar ropa ligera, holgada y de colores claros. También, sombrero y anteojos oscuros



Permanecer en espacios ventilados o acondicionados

Además, desde el SMN remarcaron que ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá solicitar de inmediato asistencia médica y trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.