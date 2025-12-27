La Capital | Policiales | crimen

Identificaron a otro sospechoso por el crimen de un policía baleado en una salidera

Andrés Farías fue asesinado en el robo de 35 millones de pesos a una distribuidora de Fisherton tras una emboscada con tres autos

27 de diciembre 2025 · 10:48hs
El crimen ocurrió el viernes 27 de septiembre de 2024 en Benegas al 8100.

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

El crimen ocurrió el viernes 27 de septiembre de 2024 en Benegas al 8100.

Pasado casi un año y medio desde el crimen de un policía baleado en Fisherton, la causa se actualizó este viernes a partir de la imputación de un nuevo sospechoso. Según fuentes oficiales, se trata de otro de los coautores del asalto y el robo multimillonario que terminaro con la vida de Andrés Farías.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) identificó a Kevin Leonardo A. como uno de los delincuentes que emboscaron al empleado de una distribuidora y al suboficial que lo acompañaba. Los ladrones acribillaron a este último y se llevaron 35 millones de pesos antes de que llegaran a un banco de Fisherton.

La salidera no sólo tuvo gran repercusión por el monto de dinero sustraído. En el inicio de la investigación, las autoridades precisaron que los atacantes dispararon más de diez veces contra el agente que prestaba servicios adicionales a bordo de la Renault Kangoo.

¿Quién cometió el crimen del policía Andrés Farías?

En el marco de la audiencia imputativa realizada este viernes en el Centro de Justicia Penal, Kevin A. quedó bajo prisión preventiva como coautor de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y por la función de la víctima en la Policía de Santa Fe. El delito también se considera agravado por el uso de arma de fuego.

La imputación es la misma que previamente recayó sobre Sergio P., Axel F. Dylan O. a raíz de la evidencia reunida por el MPA desde el 27 de septiembre de 2024, cuando Farías fue internado en el Hospital de Emeregencias Clemente Álvarez (Heca) con múltiples heridas de arma de fuego. El paciente falleció el 3 de octubre siguiente como consecuencia de las lesiones.

>> Leer más: Son nueve los detenidos por el crimen del policía Andrés Farías: qué les imputan

De acuerdo a la hipótesis ratificada por la fiscal Paula Barros, la banda utilizó tres autos para hacer tareas de inteligencia desde las 7.40 de la mañana del día del robo. Además de las personas antes mencionadas, Claudio D., Hernán D., Cristian D. y otras aún no identificadas recorrieron la zona donde funciona El Emporio de las Golosinas y finalmente decidieron interceptar a los portadores del botín sobre Benegas al 8100, cerca del country del Jockey Club.

Los delincuentes utilizaron un Peugeot 207, un Volkswagen Up y un Ford Focus. Este último estaba estacionado en la cuadra de la emboscada cuando al menos tres delincuentes se bajaron y abrieron fuego contra el utilitario a plena luz del día. Los agresores tenían una pistola 9 milímetros y otra calibre 380, aunque no se descarta el uso de otras armas.

La pista de un auto robado

Después de la balacera, los maleantes tomaron el dinero de la parte trasera del vehículo y escaparon hasta González Sabathie al 8100. Allí abandonaron su coche ey se subieron al Peugeot 207 que pertenece a Sheila L., imputada como partícipe secundaria, y al Volkswagen Up.

Antes de la huida, los delicuentes también se llevaron el arma reglamentaria del policía asesinado. Un mes más tarde, el MPA dio con los primeros sospechosos a partir del registro del Ford Focus, robado cuatro días antes de la salidera. Los investigadores descubrieron que había sido sustraído en Gaboto al 4100 y que Alexis S. se lo entregó a Kevin Uriel A. y Nicolás R., otros cómplices de la banda a cambio de 500.000 pesos.

Noticias relacionadas
Agentes de la PDI junto a forenses retiran el cuerpo del adolescente Jeremías Monzón. El crimen se habría consumado el 18 de diciembre.

Crimen del adolescente santafesino: fotos y videos en el trasfondo de un ataque

La recompensa se lanzó a casi dos años de los últimos allanamientos de la causa.

Fijaron nueva recompensa millonaria para esclarecer el crimen de un adolescente

El pasillo donde se cometió el crimen de Daniela Salva.

Zona sur: prisión preventiva para uno de los hombres que mataron a una joven en un búnker

El cuestionado  juez Gregorio Salmain.

Prisión preventiva para el juez Gastón Salmain por favorecer al financista Fernando Whpei

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal

Central vende la mitad del pase de Nacho Russo, que firmará contrato con otro club hasta 2028

Central vende la mitad del pase de Nacho Russo, que firmará contrato con otro club hasta 2028

El tiempo en Rosario: sábado bajo alerta amarillo por tormentas y un calor que no afloja

El tiempo en Rosario: sábado bajo alerta amarillo por tormentas y un calor que no afloja

Lo último

Un joven estudiante de Funes sufrió un grave accidente navegando en el norte de Santa Fe

Un joven estudiante de Funes sufrió un grave accidente navegando en el norte de Santa Fe

El presupuesto 2026 se aprobó con una votación dividida entre las bancas de Santa Fe

El presupuesto 2026 se aprobó con una votación dividida entre las bancas de Santa Fe

Un auto quedó destruido a la medianoche por un incendio alarmante een el barrio Abasto

Un auto quedó destruido a la medianoche por un incendio alarmante een el barrio Abasto

Un joven estudiante de Funes sufrió un grave accidente navegando en el norte de Santa Fe

El adolescente que anhela ser piloto de aviones fue hospitalizado en el Hospital de Reconquista tras una fuerte lesión en su brazo izquierdo

Un joven estudiante de Funes sufrió un grave accidente navegando en el norte de Santa Fe
Un auto quedó destruido a la medianoche por un incendio alarmante een el barrio Abasto
La Ciudad

Un auto quedó destruido a la medianoche por un incendio alarmante een el barrio Abasto

El presupuesto 2026 se aprobó con una votación dividida entre las bancas de Santa Fe
Política

El presupuesto 2026 se aprobó con una votación dividida entre las bancas de Santa Fe

Identificaron a otro sospechoso por el crimen de un policía baleado en una salidera
Policiales

Identificaron a otro sospechoso por el crimen de un policía baleado en una salidera

Mercado del Patio: repintan la obra de Pérez Celis y la plaza tendrá nuevos juegos
La Ciudad

Mercado del Patio: repintan la obra de Pérez Celis y la plaza tendrá nuevos juegos

José Goity: No es viable que cada uno enseñe lo que quiere, dónde quiera y cuándo quiera

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

José Goity: "No es viable que cada uno enseñe lo que quiere, dónde quiera y cuándo quiera"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal

Central vende la mitad del pase de Nacho Russo, que firmará contrato con otro club hasta 2028

Central vende la mitad del pase de Nacho Russo, que firmará contrato con otro club hasta 2028

El tiempo en Rosario: sábado bajo alerta amarillo por tormentas y un calor que no afloja

El tiempo en Rosario: sábado bajo alerta amarillo por tormentas y un calor que no afloja

Sin Navas, Newells se hubiese ido al descenso: la explosiva declaración de un exrojinegro

"Sin Navas, Newell's se hubiese ido al descenso": la explosiva declaración de un exrojinegro

Ovación
Newells: con la lesión de Montero, el lateral derecho se llenó de incertidumbre

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's: con la lesión de Montero, el lateral derecho se llenó de incertidumbre

Newells: con la lesión de Montero, el lateral derecho se llenó de incertidumbre

Newell's: con la lesión de Montero, el lateral derecho se llenó de incertidumbre

Fórmula 1: qué se sabe de la ventaja que tendría el Alpine de Franco Colapinto entre otros para 2026

Fórmula 1: qué se sabe de la ventaja que tendría el Alpine de Franco Colapinto entre otros para 2026

Central vende la mitad del pase de Nacho Russo, que firmará contrato con otro club hasta 2028

Central vende la mitad del pase de Nacho Russo, que firmará contrato con otro club hasta 2028

Policiales
Identificaron a otro sospechoso por el crimen de un policía baleado en una salidera
Policiales

Identificaron a otro sospechoso por el crimen de un policía baleado en una salidera

Zona sur: prisión preventiva para uno de los hombres que mataron a una joven en un búnker

Zona sur: prisión preventiva para uno de los hombres que mataron a una joven en un búnker

Prisión preventiva para el juez Gastón Salmain por favorecer al financista Fernando Whpei

Prisión preventiva para el juez Gastón Salmain por favorecer al financista Fernando Whpei

Horror en Navidad: armado con cuchillos, encerró a su familia en una casa de zona sur

Horror en Navidad: armado con cuchillos, encerró a su familia en una casa de zona sur

La Ciudad
Un auto quedó destruido a la medianoche por un incendio alarmante een el barrio Abasto
La Ciudad

Un auto quedó destruido a la medianoche por un incendio alarmante een el barrio Abasto

Inauguración de obras del aeropuerto de Rosario: refuerzan el servicio de colectivos

Inauguración de obras del aeropuerto de Rosario: refuerzan el servicio de colectivos

Chau, alerta amarilla en Rosario: la tormenta pasó de largo en un sábado agobiante

Chau, alerta amarilla en Rosario: la tormenta pasó de largo en un sábado agobiante

Mercado del Patio: repintan la obra de Pérez Celis y la plaza tendrá nuevos juegos

Mercado del Patio: repintan la obra de Pérez Celis y la plaza tendrá nuevos juegos

Horror en Navidad: armado con cuchillos, encerró a su familia en una casa de zona sur
Policiales

Horror en Navidad: armado con cuchillos, encerró a su familia en una casa de zona sur

Feriados en 2026: confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos
Información general

Feriados en 2026: confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos

El hermano de Christian Petersen rompió el silencio: qué dijo sobre su estado de salud
Zoom

El hermano de Christian Petersen rompió el silencio: qué dijo sobre su estado de salud

Zona oeste: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé en un auto
LA CIUDAD

Zona oeste: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé en un auto

Messi mandó un saludo por las fiestas de fin de año junto a un funcionario santafesino
Ovación

Messi mandó un saludo por las fiestas de fin de año junto a un funcionario santafesino

Playa Grande y La Bristol, los nuevos alfajores de Havanna: cuándo salen y qué gusto tienen
Información General

"Playa Grande" y "La Bristol", los nuevos alfajores de Havanna: cuándo salen y qué gusto tienen

Desde este viernes, la Línea de la Costa comienza a circular todos los días
La Ciudad

Desde este viernes, la Línea de la Costa comienza a circular todos los días

Vive en la calle, lo internaron por quemaduras y denuncian que lo prendieron fuego
Policiales

Vive en la calle, lo internaron por quemaduras y denuncian que lo prendieron fuego

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Balance positivo de ventas navideñas en Rosario: Fue más anímico que económico
Economía

Balance positivo de ventas navideñas en Rosario: "Fue más anímico que económico"

Puerto San Martín: un auto atropelló a un caballo y terminó dentro de un zanjón
LA REGION

Puerto San Martín: un auto atropelló a un caballo y terminó dentro de un zanjón

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes
Policiales

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Autonomía municipal: rige el decreto para intervenir en baldíos sin orden judicial

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Autonomía municipal: rige el decreto para intervenir en baldíos sin orden judicial

El Senado sesiona hoy para aprobar el presupuesto 2026 y la ley de inocencia fiscal
POLITICA

El Senado sesiona hoy para aprobar el presupuesto 2026 y la ley de inocencia fiscal

A los 18 años, murió una de las mayores promesas de la gimnasia rítmica de Brasil
Ovación

A los 18 años, murió una de las mayores promesas de la gimnasia rítmica de Brasil

La mitad de los refugios municipales estuvieron ocupados en Navidad
La Ciudad

La mitad de los refugios municipales estuvieron ocupados en Navidad

Aunque los comerciantes no son optimistas, las ventas navideñas subieron 1,3 %
Economía

Aunque los comerciantes no son optimistas, las ventas navideñas subieron 1,3 %

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste
POLICIALES

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste

Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura
Policiales

Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura

Newells busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque
OVACIÓN

Newell's busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque