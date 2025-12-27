Identificaron a otro sospechoso por el crimen de un policía baleado en una salidera

Andrés Farías fue asesinado en el robo de 35 millones de pesos a una distribuidora de Fisherton tras una emboscada con tres autos

Pasado casi un año y medio desde el crimen de un policía baleado en Fisherton , la causa se actualizó este viernes a partir de la imputación de un nuevo sospechoso . Según fuentes oficiales, se trata de otro de los coautores del asalto y el robo multimillonario que terminaro con la vida de Andrés Farías .

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) identificó a Kevin Leonardo A. como uno de los delincuentes que emboscaron al empleado de una distribuidora y al suboficial que lo acompañaba. Los ladrones acribillaron a este último y se llevaron 35 millones de pesos antes de que llegaran a un banco de Fisherton.

La salidera no sólo tuvo gran repercusión por el monto de dinero sustraído. En el inicio de la investigación, las autoridades precisaron que los atacantes dispararon más de diez veces contra el agente que prestaba servicios adicionales a bordo de la Renault Kangoo.

En el marco de la audiencia imputativa realizada este viernes en el Centro de Justicia Penal, Kevin A. quedó bajo prisión preventiva como coautor de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y por la función de la víctima en la Policía de Santa Fe. El delito también se considera agravado por el uso de arma de fuego.

La imputación es la misma que previamente recayó sobre Sergio P., Axel F. Dylan O. a raíz de la evidencia reunida por el MPA desde el 27 de septiembre de 2024, cuando Farías fue internado en el Hospital de Emeregencias Clemente Álvarez (Heca) con múltiples heridas de arma de fuego. El paciente falleció el 3 de octubre siguiente como consecuencia de las lesiones.

De acuerdo a la hipótesis ratificada por la fiscal Paula Barros, la banda utilizó tres autos para hacer tareas de inteligencia desde las 7.40 de la mañana del día del robo. Además de las personas antes mencionadas, Claudio D., Hernán D., Cristian D. y otras aún no identificadas recorrieron la zona donde funciona El Emporio de las Golosinas y finalmente decidieron interceptar a los portadores del botín sobre Benegas al 8100, cerca del country del Jockey Club.

Los delincuentes utilizaron un Peugeot 207, un Volkswagen Up y un Ford Focus. Este último estaba estacionado en la cuadra de la emboscada cuando al menos tres delincuentes se bajaron y abrieron fuego contra el utilitario a plena luz del día. Los agresores tenían una pistola 9 milímetros y otra calibre 380, aunque no se descarta el uso de otras armas.

La pista de un auto robado

Después de la balacera, los maleantes tomaron el dinero de la parte trasera del vehículo y escaparon hasta González Sabathie al 8100. Allí abandonaron su coche ey se subieron al Peugeot 207 que pertenece a Sheila L., imputada como partícipe secundaria, y al Volkswagen Up.

Antes de la huida, los delicuentes también se llevaron el arma reglamentaria del policía asesinado. Un mes más tarde, el MPA dio con los primeros sospechosos a partir del registro del Ford Focus, robado cuatro días antes de la salidera. Los investigadores descubrieron que había sido sustraído en Gaboto al 4100 y que Alexis S. se lo entregó a Kevin Uriel A. y Nicolás R., otros cómplices de la banda a cambio de 500.000 pesos.