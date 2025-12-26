La Capital | Ovación | Newell's

Una de las grandes promesas de Newell's extendió su contrato con el club hasta diciembre de 2027

El vínculo que tenía firmado vencía en diciembre de 2026, pero ahora tendrá un año más de vigencia. Tiene 17 años.

26 de diciembre 2025 · 18:39hs
Gómez Mattar junto a Soldini y Boero en la firma de la extensión del contrato del jugador con Newells.

Gómez Mattar junto a Soldini y Boero en la firma de la extensión del contrato del jugador con Newell's.
Una de las grandes promesas de Newells extendió su contrato con el club hasta diciembre de 2027

De a poco, empiezan a aparecer novedades en Newell's de cara a lo que viene. El plantel ya comenzó a trabajar con vistas a la temporada 2026 y la comisión directiva se puso en marcha en la tarea de conseguir refuerzos. Será un año duro y el club debe prepararse.

Tras la asunción de la nueva comisión directiva, encabezada por Ignacio Boero, Newell's avanzó rápidamente en la contratación de quienes conducirán al primer equipo. Se trata de la dupla compuesta por Favio Orsi y Sergio Gómez, quienes asumieron apenas cuatro días después que los nuevos directivos.

El plantel estaba por entonces de vacaciones, pero el mismo día de la presentación oficial de la dupla técnica los jugadores volvieron al trabajo. Este viernes trabajarán a puertas cerradas en el complejo de Bella Vista.

Leer más: "Sin Keylor Navas, Newell's se hubiese ido al descenso": la explosiva declaración de un exjugador rojinegro

Mientras tanto, comienza a agitarse el mercado de pases para el Rojinegro. Se sabe del interés del club por algunos futbolistas, aunque por el momento no sumó a nadie. En cambio, se aseguró la continuidad de un par de jugadores que quedaban libres y todavía debe decidir sobre otros.

image (5)

Gómez Mattar, un año más en Newell's

Pero este viernes se conoció una novedad más que importante, y es que Jerónimo Gómez Mattar extendió su contrato con Newell's. El vínculo del juvenil de la cantera rojinegra era hasta diciembre de 2026, pero las partes se pusieron de acuerdo y lo extendieron 12 meses más.

Este diario ya había informado hace algunos días que la intención del club era extender este contrato y el de Valentino Acuña, otra de las promesas surgidas en la cantera de Bella Vista.

Leer más: Salió de Newell's, no hizo pie en el fútbol argentino y suena en Nacional y Peñarol

Una decisión que refuerza su pertenencia

Gómez Mattar tiene 17 años y es una de las grandes promesas del club. Incluso se pensaba en la posibilidad de que algún club viniera a buscarlo, teniendo en cuenta sus condiciones. Sin embargo, la extensión del vínculo parece una decisión inteligente de parte de la institución, que debería volver a apostar a su cantera.

Si se tiene en cuenta que por sus condiciones podía estar en la vidriera, es valorable también que el jugador haya aceptado extender la duración de su contrato. Significa que quiere jugar en Newell's y condiciones no le faltan. Habrá que ver cuánto lo considera la dupla Orsi-Gómez.

Leer más: Newell's busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque

En una imperdible entrevista con La Capital, Gómez Mattar aseguró hace un tiempo que su sueño era salir campeón con Newell's y la selección argentina, cuyos planteles sub-20 y sub-17 ya integró.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Newells/status/2004671299642388733&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas
Según Iván Gabrich, Newells se quedó en primera gracias a las extraordinarias atajadas de Keylor Navas.

"Sin Navas, Newell's se hubiese ido al descenso": la explosiva declaración de un exrojinegro

Gómez Mattar en acción, en un partido contra Belgrano. El jugador firmará un nuevo contrato con Newells, hasta diciembre de 2027.

Una de las joyas de Newell's está a punto de extender su contrato hasta diciembre de 2027

Un jugador surgido de Newells podría emigrar a Uruguay este verano.

Salió de Newell's, no hizo pie en el fútbol argentino y suena en Nacional y Peñarol

De cara al Apertura 2026, Newells anunció los precios de la venta de abonos a platea.

Newell's dio a conocer los valores de los abonos para el torneo Apertura 2026

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Define Malcorra: el 10 está con la pelota en sus pies y parado frente al arco

Define Malcorra: el 10 está con la pelota en sus pies y parado frente al arco

Feriados en 2026: confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos

Feriados en 2026: confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos

La reinauguración del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes

La reinauguración del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes

Lo último

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Agotado en horas: Lali llenó otro River y va por dos shows a estadio completo

Agotado en horas: Lali llenó otro River y va por dos shows a estadio completo

Netflix: el nuevo drama familiar de Kate Winslet ambientado en una historia de Navidad

Netflix: el nuevo drama familiar de Kate Winslet ambientado en una historia de Navidad

La Justicia efectivizó el traspaso de acciones de Vicentin al Grupo Grassi

El Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación de Reconquista emitió la disposición. Mariano Grassi será el presidente de la Nueva Vicentin Argentina

La Justicia efectivizó el traspaso de acciones de Vicentin al Grupo Grassi
Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal
Policiales

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal

Córdoba impondrá multas o cárcel a padres antivacunas: qué pasa en Santa Fe
Salud

Córdoba impondrá multas o cárcel a padres antivacunas: qué pasa en Santa Fe

Ataques incendiarios contra personas en situación de calle: al menos cuatro casos durante 2025
Policiales

Ataques incendiarios contra personas en situación de calle: al menos cuatro casos durante 2025

La reinauguración del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes
La Ciudad

La reinauguración del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Define Malcorra: el 10 está con la pelota en sus pies y parado frente al arco

Define Malcorra: el 10 está con la pelota en sus pies y parado frente al arco

Feriados en 2026: confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos

Feriados en 2026: confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos

La reinauguración del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes

La reinauguración del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes

El hermano de Christian Petersen rompió el silencio: qué dijo sobre su estado de salud

El hermano de Christian Petersen rompió el silencio: qué dijo sobre su estado de salud

Ovación
Dakar 2026: una ausencia que tiene a todo el mundo en vilo y un regreso muy esperado
Ovación

Dakar 2026: una ausencia que tiene a todo el mundo en vilo y un regreso muy esperado

Dakar 2026: una ausencia que tiene a todo el mundo en vilo y un regreso muy esperado

Dakar 2026: una ausencia que tiene a todo el mundo en vilo y un regreso muy esperado

Una de las grandes promesas de Newells extendió su contrato con el club hasta diciembre de 2027

Una de las grandes promesas de Newell's extendió su contrato con el club hasta diciembre de 2027

La dirigencia de Newells piensa en un partido amistoso para que puedan ir los hinchas

La dirigencia de Newell's piensa en un partido amistoso para que puedan ir los hinchas

Policiales
Prisión preventiva para el juez Gastón Salmain por favorecer al financista Fernando Whpei
Policiales

Prisión preventiva para el juez Gastón Salmain por favorecer al financista Fernando Whpei

Horror en Navidad: armado con cuchillos, encerró a su familia en una casa de zona sur

Horror en Navidad: armado con cuchillos, encerró a su familia en una casa de zona sur

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal

Ataques incendiarios contra personas en situación de calle: al menos cuatro casos durante 2025

Ataques incendiarios contra personas en situación de calle: al menos cuatro casos durante 2025

La Ciudad
Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Las memorias del viejo Mercado del Abasto: una pequeña Italia en Rosario

Las memorias del viejo Mercado del Abasto: una pequeña Italia en Rosario

Córdoba impondrá multas o cárcel a padres antivacunas: qué pasa en Santa Fe

Córdoba impondrá multas o cárcel a padres antivacunas: qué pasa en Santa Fe

Zona oeste: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé en un auto

Zona oeste: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé en un auto

El Senado sesiona hoy para aprobar el presupuesto 2026 y la ley de inocencia fiscal
POLITICA

El Senado sesiona hoy para aprobar el presupuesto 2026 y la ley de inocencia fiscal

A los 18 años, murió una de las mayores promesas de la gimnasia rítmica de Brasil
Ovación

A los 18 años, murió una de las mayores promesas de la gimnasia rítmica de Brasil

La mitad de los refugios municipales estuvieron ocupados en Navidad
La Ciudad

La mitad de los refugios municipales estuvieron ocupados en Navidad

Aunque los comerciantes no son optimistas, las ventas navideñas subieron 1,3 %
Economía

Aunque los comerciantes no son optimistas, las ventas navideñas subieron 1,3 %

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste
POLICIALES

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste

Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura
Policiales

Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura

Newells busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque
OVACIÓN

Newell's busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque

La increíble cantidad de títulos que la AFA pondrá en juego en 2026 en el fútbol argentino
OVACIÓN

La increíble cantidad de títulos que la AFA pondrá en juego en 2026 en el fútbol argentino

Tormenta al sur de Rosario: el temporal castigó a Alvear antes de Nochebuena
La Región

Tormenta al sur de Rosario: el temporal castigó a Alvear antes de Nochebuena

Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales
Policiales

Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales

Una nena de 12 años recibió una bala perdida en la cabeza en Morón
Información General

Una nena de 12 años recibió una bala perdida en la cabeza en Morón

Los controles de los festejos navideños conformaron al municipio
La Ciudad

Los controles de los festejos navideños conformaron al municipio

La familia de Christian Petersen emitió un comunicado
zoom

La familia de Christian Petersen emitió un comunicado

Kate Middleton reapareció en Navidad tocando el piano con su hija Charlotte
El Mundo

Kate Middleton reapareció en Navidad tocando el piano con su hija Charlotte

La ministra de Seguridad hizo un particular saludo por la Navidad desde Rosario
Política

La ministra de Seguridad hizo un particular saludo por la Navidad desde Rosario

Clásico veraniego: Havanna lanza dos nuevos alfajores en homenaje a Mar del Plata
Información general

Clásico veraniego: Havanna lanza dos nuevos alfajores en homenaje a Mar del Plata

Fiesta clandestina en Roldán: convocaron a 200 personas en la madrugada de Navidad
La Región

Fiesta clandestina en Roldán: convocaron a 200 personas en la madrugada de Navidad

Un estadounidense ganó 1.817 millones de dólares en la lotería Powerball
Información General

Un estadounidense ganó 1.817 millones de dólares en la lotería Powerball

Otra vez fue operado Jair Bolsonaro, ahora por una doble hernia
El Mundo

Otra vez fue operado Jair Bolsonaro, ahora por una doble hernia

PSM Fútbol, el primer equipo de la región que inicia el 2026 en la AFA
Ovación

PSM Fútbol, el primer equipo de la región que inicia el 2026 en la AFA