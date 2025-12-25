La Capital | La Región | ave

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave que tiene menos de 3 mil ejemplares en el mundo

Es monumento natural provincial, pero víctima del tráfico ilegal y del desmonte. Afirman que hay una “gran oportunidad” en la provincia para su conservación

Tomás Barrandeguy

25 de diciembre 2025 · 18:09hs
El cardenal amarillo es un ave que está en peligro de extinción en los cuatro países donde su población se distribuía.

Foto: Joaquín Ghiorzo - Sistema de Información de Biodiversidad

En el norte santafesino, precisamente los territorios donde se presentan sabanas de pastos cortos y árboles aislados, hay un tesoro que está declarado en peligro de extinción en los cuatro países donde, originalmente, se distribuía: el cardenal amarillo, un ave que es monumento natural de Santa Fe desde 2022 y tiene una población mundial que no supera los 3.000 individuos.

Dentro de esta situación crítica, Santa Fe se presenta como una oportunidad para su conservación a partir de la realización del primer censo de la especie en la provincia, que contempló desde la búsqueda de ejemplares hasta la elaboración de su perfil genético. En la provincia, está prohíbida, de forma total y permanente, la caza, captura, acoso, persecución, tenencia, tránsito o comercialización de ejemplares del cardenal amarillo, ya sean vivos o muertos. Las únicas acciones que se pueden desarrollar sobre ejemplares de la especie son para actividades científicas, sólo con autorización previa y participación obligatoria del Ministerio de Ambiente provincial.

El cardenal amarillo se distribuye entre Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay en distintas proporciones, pero es en Argentina donde registra más individuos. Este último dato es apenas un consuelo: se encuentra en peligro de extinción en los cuatro países y la situación de la especie “es preocupante”, afirmó a La Capital la coordinadora del Proyecto Cardenal Amarillo de Aves Argentinas, Rocío Lapido.

Diversas estimaciones marcan unos 50 individuos de cardenal amarillo en una zona muy particular de Brasil y alrededor de 300 en Uruguay, mientras que Paraguay no tiene registros. Argentina, el territorio donde se concentra casi la totalidad del resto de la especie (estimada entre 1.500 y 3.000 ejemplares a nivel mundial por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) presenta una oportunidad única por la distribución que tiene la especie en el país.

Las principales amenazas del cardenal amarillo son el tráfico ilegal (son muy requeridos por su plumaje colorido y por su canto) y la pérdida de hábitat relacionada a los desmontes y los incendios. Si bien son aves forrajeras (comen en el suelo y no en los árboles), la transformación de los espacios abiertos que necesitan para conseguir comida y el avance sobre diversas porciones del monte hacen que no puedan nidificar.

Monumento Natural de Santa Fe

La declaración de una especie como monumento natural en la provincia no es un simple trámite. Requiere que, además, se elabore un plan de manejo para detallar cómo se gestionarán tanto las amenazas que la llevaron a estar en un estado vulnerable (en caso de estarlo) como los individuos que están en libertad. También se estipula cómo se manejarán, por ejemplo, las incautaciones de ejemplares que provengan del tráfico o la tenencia ilegal.

El censo es parte de esas acciones para “conocer en qué situación está la especie en la provincia”, indicó a La Capital la directora de Bosques Nativos y Áreas Protegidas de Santa Fe, Luciana Manelli. Y agregó: “Sabemos que está en peligro a nivel mundial, pero se necesitan los datos finos en cada lugar”. La finalidad principal de este procedimiento es identificar ambientes y necesidades de la especie, más allá de las cifras poblacionales.

Se trata del primer censo que se hace en la provincia sobre la población del cardenal amarillo, en el que colaboraron instituciones como Aves Argentinas, la Fundación Temaikén y el Ecoparque de Buenos Aires.

El censo consistió en visitar lugares específicos en la provincia donde, por sus características, todavía se puede desarrollar la población de cardenal amarillo. Una vez allí, se usan sonidos especiales que reproducen el canto de posibles “competidores” para que los ejemplares se acerquen (la especie es muy territorial). La metodología fue sumamente cuidadosa: no más de tres repeticiones a intervalos de 30 segundos para conseguir información sin estresar a las aves.

La novedad del relevamiento no fue sólo el registro de ejemplares sino la búsqueda de un dato que se transforma en una nueva herramienta de conservación: la toma de muestras de sangre y plumas para elaborar el perfil genético específico del cardenal amarillo santafesino, que no se trata de una subespecie sino de una de las tres variantes genéticas existentes en Argentina.

Plumas y sangre: el perfil genético del cardenal amarillo santafesino

Además de la variante de cardenal amarillo en el Litoral, existen también en Argentina otras en Cuyo y en un sector comprendido por el norte de Río Negro, La Pampa y el sur de la provincia de Buenos Aires.

Definir el perfil genético del cardenal amarillo del Litoral, explicó Lapido, servirá para tener una nueva herramienta a la hora de incautar ejemplares que provengan del tráfico. Una vez que las aves son decomisadas, las que están aptas podrán ser devueltas a la naturaleza pero antes será necesario repasar su genética para liberarlas en el lugar correcto. Con los datos genéticos recolectados en el censo, habrá una nueva capa de información disponible.

Existen tres variantes genéticas conocidas en Argentina del cardenal amarillo.

La elaboración de ese perfil ya está en marcha, reveló a este medio Patricia Amavet, investigadora independiente del Conicet y profesora adjunta de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), quien está a cargo de la elaboración del perfil genético del cardenal amarillo en Santa Fe.

Amavet ya cuenta con experiencia en el campo genético animal: contribuyó a definir el mismo perfil pero de la tortuga de tierra, luego de lo que recordó como “un decomiso muy grande que llegó a La Esmeralda (el centro de rescate animal de la provincia)”. Esto ayudó a determinar que el 90% de esos ejemplares eran de Santiago del Estero, por lo que fueron liberados en el sector santafesino lindante con esa provincia.

Recolectar muestras para definir este perfil fue un desafío, teniendo en cuenta una población tan disminuida: “Tomamos seis o siete en tres campos, de parejas y de algunos pichones”.

De cada ejemplar se toman dos muestras de plumas y de sangre, todo bajo un protocolo especial. Una se usa para examinar y otra, al tratarse de una especie encuadrada dentro del patrimonio natural santafesino, se envía al Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino”.

Si bien son pocas muestras, la idea es volver al campo el año que viene para robustecer el perfil genético del cardenal amarillo santafesino.

Las principales amenazas del cardenal amarillo son el tráfico ilegal y la pérdida de su hábitat, materializada por desmontes e incendios.

Amavet explicó que sobre el perfil genético del cardenal amarillo hay un solo trabajo en Argentina, que tiene datos de ejemplares de Corrientes, Río Negro y La Pampa. “Es una porción de la distribución bastante parcial, pero la idea es ir llenando vacíos de información con nuestros datos. No sabemos cuál tienen los (cardenales) de Santa Fe porque es la primera vez que se hace”, detalló la investigadora.

El perfil genético del cardenal amarillo litoraleño permitirá tener más opciones a la hora de planificar liberaciones de ejemplares decomisados. “Con un estudio genético sencillo, se va a saber de qué región es un ejemplar incautado para no alterar las poblaciones”, resaltó la investigadora.

Una recuperación posible

Ante un panorama tan frágil, todavía hay esperanzas. “Se puede pensar en una recuperación de la especie”, admitió Lapido, para remarcar que en Santa Fe “hay una gran oportunidad para trabajar a través del plan de conservación”.

Por su parte, Manelli explicó que la posibilidad de preservar los ejemplares que ya existen va de la mano con el trabajo de concientización que va desde las escuelas rurales a las charlas con productores que tengan, dentro de sus campos, ambientes propicios para que el cardenal amarillo pueda desarrollarse.

El cardenal amarillo es Monumento Natural de Santa Fe.

La funcionaria destacó la predisposición de los titulares de esas áreas para colaborar con el censo: “La gente tiene sensibilidad ambiental, hace falta que los hagamos parte de una política pública. Todos nos dieron permiso y había familias que se acordaban de los cardenales o los habían visto y nos ayudaron a identificar dónde podían estar”.

Esa identificación es algo que también resaltó Lapido, quien destacó que la pérdida de la especie tiene sus consecuencias a nivel ecosistémico pero, además, en el plano cultural de las poblaciones: “Donde hoy quedan cardenales amarillos, la gente sabe que es una especie de valor y no la quieren perder. Las especies, por sí mismas, tienen un valor intrínseco”.

La posible desaparición del cardenal amarillo en Santa Fe se daría, exclusivamente, por intervenciones humanas. Por eso Lapido reafirmó que “la responsabilidad por su situación actual es nuestra, de los humanos. Y que siga estando en la naturaleza, también. Tenemos la oportunidad y responsabilidad de trabajar en la conservación de la especie”.

“Si le damos libertades, lo dejamos de cazar y de desmontar sus ambientes naturales, la especie se puede recuperar. Sólo le tenemos que dar la oportunidad”, concluyó.

