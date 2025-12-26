"Playa Grande" y "La Bristol", los nuevos alfajores de Havanna: cuándo salen y qué gusto tienen

La marca vuelve a apostar por la innovación con dos nuevos alfajores inspirados en Mar del Plata que prometen ser furor

Desde hace tiempo, la empresa argentina de alfajores Havanna busca renovarse e innovar tanto en sabores como en presentaciones. En el verano de 2024, la histórica firma marplatense decidió salir de sus dos gustos tradicionales —chocolate negro y glaseado blanco, aún hoy su sello distintivo— para explorar nuevas propuestas.

Desde entonces, cada temporada la marca sorprende con lanzamientos que rápidamente se vuelven furor en redes sociales apenas salen al mercado y despiertan la curiosidad de los consumidores. En esta oportunidad, Havanna anunció que para el verano 2026 lanzará no uno, sino dos nuevos alfajores.

Luego del volantazo que significó el alfajor con sal marina, pasando por versiones con distintas intensidades de picante y el no tan exitoso “Chocolate Dubai”, la empresa decidió ahora rendir homenaje a dos de los espacios más emblemáticos de la ciudad que la vio nacer: "Playa Grande" y "La Bristol".

De la mano de Martín Garabal y Momi Giardina, Havanna presentó oficialmente estas nuevas variedades, que llegarán al público durante el último fin de semana del año.

Embed View this post on Instagram A post shared by ROMINA GIARDINA (@momigiardina)

>> Leer más: El clásico de cada verano: Havanna lanza dos nuevos alfajores en homenaje a Mar del Plata

Cómo es el alfajor "Playa Grande"

El primero de los dos nuevos gustos de alfajor que lanzó Havanna es "Playa Bristol". Se trata de un alfajor pensado para quienes buscan suavidad y notas acarameladas, con una cobertura de chocolate Gold (elaborado por Havanna), que presenta suaves notas a caramelo.

El doble relleno del alfajor Playa Bristol de Havanna estará compuesto por el clásico dulce de leche Havanna con un corazón cremoso de ganache de chocolate blanco.

Cómo es el alfajor "La Bristol"

El acompañante de "La Bristol" es el alfajor Havanna "Playa Grande", que se confeccionó pensando en los amantes del chocolate amargo y las texturas exigentes.

La cobertura de este alfajor será el baño del chocolate 70% cacao, típico de Havanna, y el relleno será una combinación equilibrada de dulce de leche Havanna, un núcleo de crème brûlée y pequeños pedazos crocantes de dulce de leche.

Cuándo salen a la venta los nuevos alfajores de Havanna

Para conseguir los nuevos alfajores de Havanna habrá que esperar: saldrán a la venta el próximo sábado 27 de diciembre en todos los locales de la costa atlántica, desde las 11.

Desde la empresa adelantaron que en el local de La Perla (Peralta Ramos 387, Mar del Plata) habrá un evento especial desde las 9 y regalos para las primeras 100 personas que se acerquen.