Un joven fue baleado en la madrugada del sábado en Empalme Graneros

El ataque fue en Campbell al 1400 bis, la zona norte de Empalme Graneros. La víctima está internada en grave estado en el hospital Eva Perón

Raúl Enrique V. T., de 20 años fue atacado a tiros en su casa de Campbell al 1400 bis en las primeras horas de este sábado.

La zona comprende la parte norte del barrio Empalme Graneros . El joven fue trasladado al Hospital Eva Perón, de Granadero Baigorria, con un pulmón comprometido y en grave estado.

Según trascendió, e l ataque fue realizado por al menos dos hombres que habrían llegado en una moto al lugar alrededor de la hora cero de este sábado. En la escena del ataque la policía recogió vainas servidas pertenecientes a una pistola 11.25. Por lo encontrado en el lugar se presume que sólo uno de los dos disparó pero no trascendieron precisiones sobre los agresores ni la forma en que fue el atentado, sólo el móvil en el que se trasladaban.

Disparos

Raúl Enrique V. T., recibió al menos un disparo en el patio delantero de su vivienda y con heridas de gravedad, fue cargado en la Volkswagen Amarok de un vecino y trasladado de urgencia al Hospital Alberdi. Desde allí fue derivado al Hospital Eva Perón, donde los médicos constataron una herida de arma de fuego en la región infraclavicular derecha, que le laceró un pulmón y le provocó un hemotórax.

La investigación del ataque criminal quedó a cargo de la Fiscalía de Violencias Altamente Lesivas, que trabaja el caso junto a personal de la Unidad Regional II y de la Policía de Investigaciones.