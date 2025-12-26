La Capital | Ovación | Newell's

"Sin Keylor Navas, Newell's se hubiese ido al descenso": la explosiva declaración de un exjugador rojinegro

Dijo que Cristian Fabbiani construyó un "castillo de naipes" y que no había táctica. "Sólo las atajadas del arquero", aseguró

26 de diciembre 2025 · 16:14hs
Según Iván Gabrich

Según Iván Gabrich, Newell's se quedó en primera gracias a las extraordinarias atajadas de Keylor Navas.

Newell's terminó la temporada con la soga al cuello y recién a dos partidos del final pudo asegurarse su lugar en la primera división. Aunque a principios de año pocos lo proyectaban, sus últimos partidos fueron angustiantes para los hinchas rojinegros.

El equipo del Parque respiró aliviado luego de vencer por 2 a 0 a Huracán en Parque Patricios, con Lucas Bernardi al frente. El entrenador de la reserva rojinegra asumió la conducción del equipo luego de que la anterior comisión directiva despidiera a Cristian Fabbiani por los malos resultados.

Fabbiani había llegado a Newell's con el torneo Apertura en marcha. El equipo repuntó durante el primer semestre, pero en el segundo volvió a caerse y casi sin darse cuenta se encontró en una situación desesperante. Y al final, cuando las papas quemaban, Fabbiani pagó el precio.

Leer más: Una de las joyas de Newell's está a punto de extender su contrato hasta diciembre de 2027

Cristian Fabbiani y el descenso

Unas cuantas semanas después, cuando el campeonato había terminado, Fabbiani habló en un programa de televisión y dijo que no sabía por qué lo habían despedido. "El objetivo era salvarnos del descenso y lo conseguimos", afirmó. Sus palabras cayeron muy mal en el Parque.

Ahora, un exdelantero de Newell's volvió sobre el tema y fue durísimo con Fabbiani, a quien acusó de construir "un castillo de naipes".

Se trata de Iván Gabrich, quien en el programa de streaming de Pablo Gavira hizo fuertísimas consideraciones sobre el rol de Fabbiani como técnico y dijo que si Newell's se salvó del descenso fue gracias al extraordinario rendimiento en el primer semestre del arquero costarricense Keylor Navas.

"Newell's no fue Fabbiani, Newell's dependió de Keylor Navas. Si no lo hubiese tenido a él, probablemente hubiese descendido. ¿Cuántos puntos sacó Navas?", sostuvo Gabrich.

Leer más: Salió de Newell's, no hizo pie en el fútbol argentino y suena en Nacional y Peñarol

"Newell's esperaba y Navas atajaba"

El exjugador agregó que la táctica de Newell's muchas veces consistió en esperar y dejar que le patearan al arco. "Newell's esperaba y Navas atajaba, no había táctica. Eso es lo que vi yo en el ciclo Fabbiani", dijo.

"Vi un castillo de naipes que se derrumbó cuando se fue la figura, que era el arquero. Si no hubiese estado Navas, Newell's pudo haber tenido seis o siete puntos menos y se hubiese ido al descenso", aseguró.

Navas llegó a Newell's en febrero y jugó todo el primer semestre. Cuando Newell's quedó afuera de los playoffs del torneo Apertura, el costarricense anunció sorpresivamente que se iba del club para jugar en Pumas de México, con el argumento de que quería estar más cerca de su país para volver a la selección. Costa Rica finalmente no se clasificó al Mundial de 2026.

Noticias relacionadas
Gómez Mattar en acción, en un partido contra Belgrano. El jugador firmará un nuevo contrato con Newells, hasta diciembre de 2027.

Una de las joyas de Newell's está a punto de extender su contrato hasta diciembre de 2027

Un jugador surgido de Newells podría emigrar a Uruguay este verano.

Salió de Newell's, no hizo pie en el fútbol argentino y suena en Nacional y Peñarol

De cara al Apertura 2026, Newells anunció los precios de la venta de abonos a platea.

Newell's dio a conocer los valores de los abonos para el torneo Apertura 2026

ian Glavinovich regresó a Newells después de su paso por la MLS. Dijo que, más allá de una lesión que lo obligó a parar, la experiencia allí fue muy buena. 

Ian Glavinovich: "Vengo renovado y con buenas energías para 2026"

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave en peligro de extinción

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave en peligro de extinción

Newells busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque

Newell's busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque

Define Malcorra: el 10 está con la pelota en sus pies y parado frente al arco

Define Malcorra: el 10 está con la pelota en sus pies y parado frente al arco

Lo último

La dirigencia de Newells piensa en un partido amistoso para que puedan ir los hinchas

La dirigencia de Newell's piensa en un partido amistoso para que puedan ir los hinchas

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal

Los tatuajes del ex-Newells que llamaron la atención en su nuevo club

Los tatuajes del ex-Newell's que llamaron la atención en su nuevo club

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal

Allegados a Milton Lobos, asesinado el jueves a la madrugada, indicaron que tras un cruce verbal la víctima se dio la mano con el joven que luego le disparó

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal
Córdoba impondrá multas o cárcel a padres antivacunas: qué pasa en Santa Fe
Salud

Córdoba impondrá multas o cárcel a padres antivacunas: qué pasa en Santa Fe

Ataques incendiarios contra personas en situación de calle: al menos cuatro casos durante 2025
Policiales

Ataques incendiarios contra personas en situación de calle: al menos cuatro casos durante 2025

La reinauguración del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes
La Ciudad

La reinauguración del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Zona oeste: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé en un auto
LA CIUDAD

Zona oeste: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé en un auto

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave en peligro de extinción

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave en peligro de extinción

Newells busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque

Newell's busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque

Define Malcorra: el 10 está con la pelota en sus pies y parado frente al arco

Define Malcorra: el 10 está con la pelota en sus pies y parado frente al arco

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Ovación
Los tatuajes del ex-Newells que llamaron la atención en su nuevo club
Ovación

Los tatuajes del ex-Newell's que llamaron la atención en su nuevo club

Los tatuajes del ex-Newells que llamaron la atención en su nuevo club

Los tatuajes del ex-Newell's que llamaron la atención en su nuevo club

Central vende la mitad del pase de Nacho Russo, que firmará contrato con otro club hasta 2028

Central vende la mitad del pase de Nacho Russo, que firmará contrato con otro club hasta 2028

Sin Navas, Newells se hubiese ido al descenso: la explosiva declaración de un exrojinegro

"Sin Navas, Newell's se hubiese ido al descenso": la explosiva declaración de un exrojinegro

Policiales
Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal
Policiales

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal

Ataques incendiarios contra personas en situación de calle: al menos cuatro casos durante 2025

Ataques incendiarios contra personas en situación de calle: al menos cuatro casos durante 2025

Vive en la calle, lo internaron por quemaduras y denuncian que lo prendieron fuego

Vive en la calle, lo internaron por quemaduras y denuncian que lo prendieron fuego

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

La Ciudad
Córdoba impondrá multas o cárcel a padres antivacunas: qué pasa en Santa Fe
Salud

Córdoba impondrá multas o cárcel a padres antivacunas: qué pasa en Santa Fe

Zona oeste: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé en un auto

Zona oeste: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé en un auto

La reinauguración del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes

La reinauguración del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes

¿Cuándo arrancan las clases en Santa Fe?

¿Cuándo arrancan las clases en Santa Fe?

Aunque los comerciantes no son optimistas, las ventas navideñas subieron 1,3 %
Economía

Aunque los comerciantes no son optimistas, las ventas navideñas subieron 1,3 %

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste
POLICIALES

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste

Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura
Policiales

Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura

Newells busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque
OVACIÓN

Newell's busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque

La increíble cantidad de títulos que la AFA pondrá en juego en 2026 en el fútbol argentino
OVACIÓN

La increíble cantidad de títulos que la AFA pondrá en juego en 2026 en el fútbol argentino

Tormenta al sur de Rosario: el temporal castigó a Alvear antes de Nochebuena
La Región

Tormenta al sur de Rosario: el temporal castigó a Alvear antes de Nochebuena

Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales
Policiales

Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales

Una nena de 12 años recibió una bala perdida en la cabeza en Morón
Información General

Una nena de 12 años recibió una bala perdida en la cabeza en Morón

Los controles de los festejos navideños conformaron al municipio
La Ciudad

Los controles de los festejos navideños conformaron al municipio

La familia de Christian Petersen emitió un comunicado
zoom

La familia de Christian Petersen emitió un comunicado

Kate Middleton reapareció en Navidad tocando el piano con su hija Charlotte
El Mundo

Kate Middleton reapareció en Navidad tocando el piano con su hija Charlotte

La ministra de Seguridad hizo un particular saludo por la Navidad desde Rosario
Política

La ministra de Seguridad hizo un particular saludo por la Navidad desde Rosario

Clásico veraniego: Havanna lanza dos nuevos alfajores en homenaje a Mar del Plata
Información general

Clásico veraniego: Havanna lanza dos nuevos alfajores en homenaje a Mar del Plata

Fiesta clandestina en Roldán: convocaron a 200 personas en la madrugada de Navidad
La Región

Fiesta clandestina en Roldán: convocaron a 200 personas en la madrugada de Navidad

Un estadounidense ganó 1.817 millones de dólares en la lotería Powerball
Información General

Un estadounidense ganó 1.817 millones de dólares en la lotería Powerball

Otra vez fue operado Jair Bolsonaro, ahora por una doble hernia
El Mundo

Otra vez fue operado Jair Bolsonaro, ahora por una doble hernia

PSM Fútbol, el primer equipo de la región que inicia el 2026 en la AFA
Ovación

PSM Fútbol, el primer equipo de la región que inicia el 2026 en la AFA

Un proyecto para terminar con la prisión domiciliaria VIP en Santa Fe
Politica

Un proyecto para terminar con la "prisión domiciliaria VIP" en Santa Fe

Pavimento definitivo:  financiamiento por 15 mil millones de pesos
La Ciudad

Pavimento definitivo:  financiamiento por 15 mil millones de pesos

Cuota Social, el programa que busca contener en los clubes de barrio
La Ciudad

Cuota Social, el programa que busca contener en los clubes de barrio