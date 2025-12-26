"Sin Keylor Navas, Newell's se hubiese ido al descenso": la explosiva declaración de un exjugador rojinegro

Dijo que Cristian Fabbiani construyó un "castillo de naipes" y que no había táctica. "Sólo las atajadas del arquero", aseguró

Newell's terminó la temporada con la soga al cuello y recién a dos partidos del final pudo asegurarse su lugar en la primera división. Aunque a principios de año pocos lo proyectaban, sus últimos partidos fueron angustiantes para los hinchas rojinegros.

El equipo del Parque respiró aliviado luego de vencer por 2 a 0 a Huracán en Parque Patricios, con Lucas Bernardi al frente. El entrenador de la reserva rojinegra asumió la conducción del equipo luego de que la anterior comisión directiva despidiera a Cristian Fabbiani por los malos resultados.

Fabbiani había llegado a Newell's con el torneo Apertura en marcha. El equipo repuntó durante el primer semestre, pero en el segundo volvió a caerse y casi sin darse cuenta se encontró en una situación desesperante. Y al final, cuando las papas quemaban, Fabbiani pagó el precio.

Cristian Fabbiani y el descenso

Unas cuantas semanas después, cuando el campeonato había terminado, Fabbiani habló en un programa de televisión y dijo que no sabía por qué lo habían despedido. "El objetivo era salvarnos del descenso y lo conseguimos", afirmó. Sus palabras cayeron muy mal en el Parque.

Ahora, un exdelantero de Newell's volvió sobre el tema y fue durísimo con Fabbiani, a quien acusó de construir "un castillo de naipes".

Se trata de Iván Gabrich, quien en el programa de streaming de Pablo Gavira hizo fuertísimas consideraciones sobre el rol de Fabbiani como técnico y dijo que si Newell's se salvó del descenso fue gracias al extraordinario rendimiento en el primer semestre del arquero costarricense Keylor Navas.

"Newell's no fue Fabbiani, Newell's dependió de Keylor Navas. Si no lo hubiese tenido a él, probablemente hubiese descendido. ¿Cuántos puntos sacó Navas?", sostuvo Gabrich.

"Newell's esperaba y Navas atajaba"

El exjugador agregó que la táctica de Newell's muchas veces consistió en esperar y dejar que le patearan al arco. "Newell's esperaba y Navas atajaba, no había táctica. Eso es lo que vi yo en el ciclo Fabbiani", dijo.

"Vi un castillo de naipes que se derrumbó cuando se fue la figura, que era el arquero. Si no hubiese estado Navas, Newell's pudo haber tenido seis o siete puntos menos y se hubiese ido al descenso", aseguró.

Navas llegó a Newell's en febrero y jugó todo el primer semestre. Cuando Newell's quedó afuera de los playoffs del torneo Apertura, el costarricense anunció sorpresivamente que se iba del club para jugar en Pumas de México, con el argumento de que quería estar más cerca de su país para volver a la selección. Costa Rica finalmente no se clasificó al Mundial de 2026.