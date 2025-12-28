Tenis: con pasión, compromiso y trabajo, la FST cerró otra temporada exitosa

La alegría del equipo Ceca Tenis, conducido por Manuel Parody. Los de Roldán se consagraron en el brillante Interclubes que la FST organizó a fin de año en Rowing.

La Federación Santafesina de Tenis (FST) volvió a cerrar en este 2025 una temporada tremendamente exitosa, con un balance muy positivo. La institución lleva más de un siglo siendo el motor y referente del desarrollo de este deporte en la provincia. Con una historia marcada por la pasión, el compromiso y un trabajo sostenido en el tiempo, la institución impulsó la práctica del tenis desde las etapas formativas hasta el alto rendimiento, acompañando a generaciones de jugadores, entrenadores y clubes.

Desde su creación, l a FST tuvo un rol clave en la promoción, difusión y fiscalización de la actividad, articulando con instituciones de toda la región y consolidando un entramado deportivo que abarca a cientos de jugadores en todas las categorías: iniciación, menores, proyecciones, profesionales y seniors, así como la formación y capacitación de profesores y entrenadores.

Además de su labor formativa, la FST también fue protagonista en la organización de torneos y exhibiciones de relevancia nacional e internacional, entre los que se destacan la Copa Davis, el ATP Challenger, competencias Cosat e ITF, que posicionaron a Rosario y la región como plazas de referencia en el calendario del tenis mundial . Con una mirada integral que combina gestión, formación y proyección, la institución continúa construyendo una historia que honra su legado y proyecta el futuro del tenis argentino.

El 2025 fue un año de intensa actividad y consolidación para la Federación Santafesina. La temporada comenzó por el mes de febrero, cuando tras la exitosa experiencia de la Copa Davis entre Argentina y Kazajistán, Rosario volvió a ocupar un lugar destacado en el circuito internacional y fue elegida como sede de un evento de jerarquía: la primera edición de un ATP Challenger 125 en el Jockey Club Rosario, un hecho sin precedentes que reafirmó su capacidad organizativa y el prestigio alcanzado a lo largo de los años.

En esa oportunidad, la FST colaboró activamente con la organización del certamen, aportando su experiencia y equipo de trabajo. Brindó el grupo de Ball Kids, así como el acompañamiento de su área de Prensa y Comunicación, garantizando una cobertura integral y un desarrollo impecable del evento.

Ese impulso inicial con el challenger rosarino se trasladó rápidamente al calendario local, donde la Federación sostuvo un ritmo constante de competencias y actividades. A lo largo del año se llevaron adelante torneos de iniciación tal cual lo contempla la ITF con su programa Junior Tennis Initiative (JTI) con unos 15 torneos de Sub 8 y Sub 10, destinados a promover la participación y el desarrollo de las primeras habilidades en el deporte. El responsable del área es el profesor Bruno Altisen quien supervisa y organiza el circuito acompañando el crecimiento de los más pequeños y garantizando que cada etapa se desarrolle en un marco formativo, inclusivo y de aprendizaje.

En sincronía con las competencias de JTI Tour, los equipos Sub 10 y Sub 8, tanto masculinos como femeninos de la FST, también tuvieron una enorme representación y participación en los campeonatos nacionales. Los varones lograron un gran cierre de año con el tricampeonato consolidando una temporada de grandes resultados y destacadas actuaciones, mientras que las mujeres obtuvieron la quinta posición, demostrando un enorme crecimiento y un sólido desempeño a lo largo de la temporada.

El calendario de menores se completó con un importante número de competencias y una destacada participación de jugadores, que en cada torneo colmaron las canchas y compitieron con entusiasmo. Bajo la órbita del coordinador general de la FST, Matías Urchipía, se llevaron a cabo alrededor de 25 torneos entre promocionales, abiertos, regionales y nacionales, consolidando un circuito que refleja el crecimiento sostenido del tenis formativo en la región.

También en el Club Atlético Provincial se llevaron adelante fechas del calendario internacional de menores Cosat e ITF. Ambas competencias contaron con la participación de los mejores exponentes juveniles del continente y se convirtieron en una valiosa oportunidad para que los jugadores locales pudieran medirse con rivales de alto nivel, adquiriendo experiencia y proyección en el plano internacional.

Mientras los más pequeños desarrollan sus habilidades en cancha y dan sus primeros pasos en la competencia, los jugadores más experimentados también tienen su espacio dentro del calendario anual. Cada temporada se celebra una nueva edición del Campeonato Nacional Seniors, una cita tradicional que reúne a representantes de distintas provincias y que se disputa durante una semana completa en el French Clay Tenis Club, de Palos Verdes. El certamen, cuyo director es el entrenador Saul Erlicher, se consolidó como un punto de encuentro para las generaciones que mantienen vivo el vínculo con el tenis y transmiten su pasión dentro y fuera de la cancha.

Pro tour e Interclubes de 1º división

Los jugadores que buscan dar el salto al profesionalismo cuentan con el circuito Por Tour, perfectamente organizado bajo la coordinación del profesor Adrián Weihmuller. Durante esta temporada, en Rosario y la región se disputaron 13 competencias, todas válidas para el ranking nacional y con dinero en premios. Este circuito brinda a los tenistas la posibilidad de sumar esos ansiados puntos que les permiten ingresar al ITF Men?s World Tennis Tour, sin necesidad de viajar al exterior para conseguirlos. De esta manera, pueden dar los primeros pasos hacia el profesionalismo, cerca de sus hogares.

El cierre de la temporada tuvo su momento más destacado con la realización de la primera edición del Interclubes de 1 División, disputado en las instalaciones del Rowing Club. La competencia reunió a equipos de gran nivel, integrados por jugadores profesionales, ex tenistas, jóvenes promesas y proyecciones locales, y se convirtió rápidamente en uno de los mayores éxitos del año, con tribunas colmadas de público en cada jornada. El torneo, enmarcado en las celebraciones por el tricentenario de la ciudad de Rosario, repartió tres millones de pesos en premios, consolidándose como un verdadero hito para el tenis santafesino. El campeón del certamen fue Ceca Tenis, le siguió en segundo lugar Remeros Alberdi, tercero fue Sorrento Open y cuarto Gimnasia y Esgrima.

Profesorado de tenis y capacitación

La FST cuenta con su propio Profesorado de Tenis, avalado por la Asociación Argentina de Tenis (AAT) y con certificación de la Federación Internacional de Tenis (ITF). Los tutores y responsables del dictado son los profesores Pablo Apud y Micaela Nadalín, quienes coordinan la formación académica y práctica de futuros entrenadores bajo los estándares internacionales de enseñanza. Además, durante todo el año se dictan cursos de capacitación y actualización destinados a docentes, árbitros y entrenadores, con el objetivo de mantener vigente la calidad del trabajo formativo y fortalecer el desarrollo técnico en todos los niveles.

El año de la Federación Santafesina de Tenis concluyó con una fiesta en las terrazas de Rosario Rowing Club, en la que además de la entrega de premios del Interclubes, se distinguieron a personalidades del tenis local y a los menores que en este 2025 tuvieron actuaciones destacadas. La velada reunió a numerosas figuras del tenis local y sirvió también para reconocer a los jugadores más destacados de la temporada, en especial a los menores que durante 2025 tuvieron actuaciones sobresalientes en los distintos circuitos. Así fueron distinguidos:

Mujeres

• Sub 10: Matilda Raillon, Malena Di Pompo, Bianca Playa, Gina Mainardi y Clara Carielo.

• Sub 12: Catalina Tion, Margarita Uviedo y Luz Villarruel.

• Sub 14: Pilar Da Silva, Sofia Gabilanes y Zaira Martínez.

• Sub 16: Luana Caceres y Joaquina Zapata.

• Sub 18: Villarruel Martina.

Varones:

• Sub 10: Facundo Cristin, Francisco Ramas, Luca Varvello y Facundo Rodríguez.

• Sub 12: Pedro Robledo, Tizziano Valerio y Juan Bettiol.

• Sub 14: Manuel Paniagua, Juan Ignacio Assi, Tomas Herrera, Valentino Sartori y Darian Silva.

• Sub 16: Gregorio Boubila.

• Sub 18: Francisco Formica y Salvador Ferrer Hernández.

Mientras que por sus progresiones deportivas a nivel internacional se distinguió a: Tomás Ré, Luna Cinalli, Dante Pagani, Luciano Ambrogi y Luisina Giovannini.

“Este fue sin duda un año de enorme crecimiento a nivel institucional, en el que en todos los niveles se sumaron una enorme cantidad de jugadores, motivos por los que la Federación Santafesina se consolida como una de las más importantes del país”, dijo el presidente de la FST, Jorge Capella y añadió: “Todo esto no sería posible sin el enorme aporte de cada club, de cada representante de las subcomisiones de las distintas entidades deportivas, de los profesores, así como de los jugadores y sus familias, que son un soporte incondicional. También quiero expresar mi gratitud a todos los que colaboran o forman parte de estas gran familia de la Federación Santafesina de Tenis”.