La Capital | Política | Constitución

Cómo será la nueva Constitución de Santa Fe: 161 artículos para la sociedad santafesina

La Convención constituyente votará este martes la nueva Carta Magna que se elaboró en los últimos dos meses.

9 de septiembre 2025 · 13:54hs
Santa Fe tiene su nueva Constitución

Foto: Archivo / La Capital.

Santa Fe tiene su nueva Constitución

La nueva Constitución de Santa Fe ya está lista. La Convención Reformadora tendrá su último encuentro este martes a partir de las 17 para darle el aval definitivo, pero el articulado está listo para imprimir. No hay más trabajo de redacción, ni negociación sobre conceptos y mecanismos. Solo resta saber cuántos convencionales votarán a favor y le darán legitimidad, o mejor dicho, quiénes serán los que se opongan.

En los últimos 15 días se fueron votando y redactando los 161 artículos y 25 cláusulas transitorias que tendrá la nueva Carta Magna. Es claramente más amplia que la vigente de 1962, que contiene 116 artículos.

A las 15 se convocó a la reunión de Labor Parlamentaria donde se definirán los pasos restantes. A las 17 comenzará el undécimo plenario para leer la nueva Constitución y dar lugar a los discursos que se espera que sean varios, al punto que seguirá el miércoles hasta agotar los oradores. Luego se votará y el viernes se realizará la jura en un acto.

Constitución de Santa Fe, lista

El texto con los artículos está terminado. Los asesores se reunieron a horas del mediodía del martes para terminar de definir la última compaginación. Es decir, algún orden mínimo de capítulos o títulos. No habrá cambios en la letra. De hecho, este lunes abundaba el alivio y la distensión entre los convencionales de la Comisión Redactora en el ECU de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

El trabajo arduo de dos meses y de tensión política intensa de redactar una nueva Constitución tras 63 años por fin llegaba a su fin. Se palpaba en el aire, como ese momento de quien sabe que la materia está aprobada.

El 93% de los dictámenes fueron aprobados con más de dos tercios de los votos, un dato que los convencionales de Unidos destacaron como una muestra de legitimidad histórica. El oficialismo logró el acompañamiento de sectores del justicialismo, en contraste con las posiciones más radicalizadas expresadas por representantes de La Libertad Avanza y Somos Vida y Libertad.

ecu 2
La Redactora en el ECU en su última sesión para definir la nueva Constitución

La Redactora en el ECU en su última sesión para definir la nueva Constitución

El texto de la Carta Magna

Finalmente tendrá este índice:

Preámbulo

LIBRO PRIMERO

Título Único - Principios, declaraciones, derechos, deberes y garantías

Capítulo Primero: Principios y Declaraciones

Capítulo Segundo: Derechos y Deberes

Capítulo Tercero - Educación:

Capítulo Cuarto - Garantías

Capítulo Quinto - Políticas públicas:

LIBRO SEGUNDO:

Título Único: - Régimen Electoral Mecanismos de Democracia Directa y

Participación Ciudadana

Capítulo Primero: Régimen Electoral

Capítulo Segundo: - Mecanismos de Democracia Directa y Participación

Ciudadana

LIBRO TERCERO

Título Primero: Poder Legislativo

Capítulo Primero - Cámara de Diputados y Diputadas

Capítulo Segundo - Cámara de Senadores

Capítulo Tercero - Disposiciones Comunes a Ambas Cámaras

Capítulo Cuarto - Atribuciones del Poder Legislativo

Capítulo Quinto - Formación y Sanción de Leyes

Título Segundo - Poder Ejecutivo

Capítulo Primero - Organización

Capítulo Segundo - Elección de Gobernador y Vicegobernador

Capítulo Tercero - Atribuciones del Poder Ejecutivo

Capítulo Cuarto - Ministros del Poder Ejecutivo

Capítulo Quinto - Fiscal de Estado

Título Tercero - Poder Judicial

Capítulo Único

Título Cuarto: Ministerio Público

Capítulo Único:

Título Quinto Designación y enjuiciamiento de los jueces y procuradores del

Poder Judicial y los Fiscales y Defensores del Ministerio Público

Título Sexto- Organismos de control

Capítulo Primero - Tribunal de Cuentas

Capítulo Segundo - Defensor del Pueblo

Título Séptimo - Juicio Político

Capítulo Único

Título Octavo- Régimen Municipal

Capítulo Primero - Organización del régimen municipal

Capítulo Segundo - Regiones y Áreas metropolitanas

LIBRO CUARTO

Título Único - Reforma de la Constitución

CLÁUSULAS TRANSITORIAS

Constitución de Santa Fe

Noticias relacionadas
Con los últimos dictámenes aprobados este sábado por la Convención, quedó definido el nuevo texto de la Constitución de Santa Fe.

Legitimidad, la clave de la nueva Constitución que asoma en Santa Fe

Con los últimos dictámenes aprobados este sábado por la Convención, quedó definido el nuevo texto de la Constitución de Santa Fe.

Legitimidad, la clave de la nueva Constitución que asoma en Santa Fe

La Iglesia Católica reclama estar incluida en la reforma constitucional 

La Iglesia Católica presionó y logró que la nueva Constitución la mencione

La Iglesia Católica reclama estar incluida en la reforma constitucional 

Reforma constitucional: malestar de la Iglesia por no ser incluida en el texto

Ver comentarios

Las más leídas

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

El dólar blue se disparó en Rosario tras la derrota bonaerense de Milei: a cuánto cerró este lunes

El dólar blue se disparó en Rosario tras la derrota bonaerense de Milei: a cuánto cerró este lunes

Quiénes están detrás de los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas que inundaron Rosario

Quiénes están detrás de los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas que inundaron Rosario

Luis Brandoni, Campanella, Eduardo Blanco y Rada, juntos en el nuevo film de Netflix

Luis Brandoni, Campanella, Eduardo Blanco y Rada, juntos en el nuevo film de Netflix

Lo último

Quique Llopis se suma a Entre Cuerdas y Letras, el ciclo musical de LT8

Quique Llopis se suma a "Entre Cuerdas y Letras", el ciclo musical de LT8

Copa Argentina: Argentinos clasificó y jugará con el vencedor de Newells y Belgrano

Copa Argentina: Argentinos clasificó y jugará con el vencedor de Newell's y Belgrano

Copa Argentina: a 10 años de la final entre Central y Boca con el polémico arbitraje de Diego Ceballos

Copa Argentina: a 10 años de la final entre Central y Boca con el polémico arbitraje de Diego Ceballos

Cómo será la nueva Constitución de Santa Fe: 161 artículos para la sociedad santafesina

La Convención constituyente votará este martes la nueva Carta Magna que se elaboró en los últimos dos meses.

Cómo será la nueva Constitución de Santa Fe: 161 artículos para la sociedad santafesina
Quiénes están detrás de los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas que inundaron Rosario
Política

Quiénes están detrás de los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas que inundaron Rosario

Maximiliano Pullaro contra Milei: Ni el kirchnerismo fue tan cruel con Santa Fe
Política

Maximiliano Pullaro contra Milei: "Ni el kirchnerismo fue tan cruel con Santa Fe"

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños
La Ciudad

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

Jadar: beach vóley, handball y el tenis de mesa marcaron el inicio de los juegos
ovacion

Jadar: beach vóley, handball y el tenis de mesa marcaron el inicio de los juegos

Violenta y desconcertante balacera contra una casa en barrio Bella Vista
POLICIALES

Violenta y desconcertante balacera contra una casa en barrio Bella Vista

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

El dólar blue se disparó en Rosario tras la derrota bonaerense de Milei: a cuánto cerró este lunes

El dólar blue se disparó en Rosario tras la derrota bonaerense de Milei: a cuánto cerró este lunes

Quiénes están detrás de los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas que inundaron Rosario

Quiénes están detrás de los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas que inundaron Rosario

Luis Brandoni, Campanella, Eduardo Blanco y Rada, juntos en el nuevo film de Netflix

Luis Brandoni, Campanella, Eduardo Blanco y Rada, juntos en el nuevo film de Netflix

Estación Fluvial: la recuperación de los muelles permitirá la llegada de cruceros a Rosario

Estación Fluvial: la recuperación de los muelles permitirá la llegada de cruceros a Rosario

Ovación
Copa Argentina: a 10 años de la final entre Central y Boca con el polémico arbitraje de Diego Ceballos

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Copa Argentina: a 10 años de la final entre Central y Boca con el polémico arbitraje de Diego Ceballos

Copa Argentina: a 10 años de la final entre Central y Boca con el polémico arbitraje de Diego Ceballos

Copa Argentina: a 10 años de la final entre Central y Boca con el polémico arbitraje de Diego Ceballos

Newells debe jugar con lo mejor que tiene ante Atlético Tucumán 

Newell's debe jugar con lo mejor que tiene ante Atlético Tucumán 

Messi, a un paso de ser máximo goleador de las Eliminatorias: qué tiene que pasar

Messi, a un paso de ser máximo goleador de las Eliminatorias: qué tiene que pasar

Policiales
Violenta y desconcertante balacera contra una casa en barrio Bella Vista
POLICIALES

Violenta y desconcertante balacera contra una casa en barrio Bella Vista

Confirman la conexión entre el crimen de un albañil y una balacera en una escuela

Confirman la conexión entre el crimen de un albañil y una balacera en una escuela

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada

Un preso fue imputado de un secuestro y fallido crimen en barrio Godoy

Un preso fue imputado de un secuestro y fallido crimen en barrio Godoy

La Ciudad
Quique Llopis se suma a Entre Cuerdas y Letras, el ciclo musical de LT8
La Ciudad

Quique Llopis se suma a "Entre Cuerdas y Letras", el ciclo musical de LT8

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

Si hay veto, hay marcha: las universidades anticipan paro y movilización si cae la ley de financiamiento

"Si hay veto, hay marcha": las universidades anticipan paro y movilización si cae la ley de financiamiento

Quiso estacionar su camioneta, perdió el control y chocó contra un súper

Quiso estacionar su camioneta, perdió el control y chocó contra un súper

La Constitución impulsará las pruebas de aprendizaje: Un paso fundamental
Política

La Constitución impulsará las pruebas de aprendizaje: "Un paso fundamental"

Milei convocará a una mesa de diálogo a los gobernadores tras la derrota
Política

Milei convocará a una mesa de diálogo a los gobernadores tras la derrota

Plan de Veredas: casi 2.700 en tan solo 8 meses
La Ciudad

Plan de Veredas: casi 2.700 en tan solo 8 meses

El tiempo en Rosario: un martes donde la primavera empieza a mostrarse
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes donde la primavera empieza a mostrarse

Marchan para concientizar sobre las falsas denuncias judiciales
La Ciudad

Marchan para concientizar sobre las falsas denuncias judiciales

Un preso fue imputado de un secuestro y fallido crimen en barrio Godoy
Policiales

Un preso fue imputado de un secuestro y fallido crimen en barrio Godoy

Después del 20 no entra un peso: el diagnóstico de los almaceneros de Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

"Después del 20 no entra un peso": el diagnóstico de los almaceneros de Rosario

Ariel Holan orejea las cartas de Central para un partido fundamental ante Boca

Por Gustavo Conti

Ariel Holan orejea las cartas de Central para un partido fundamental ante Boca

Newells: Fabbiani arrancó la semana pensando si cuidará o no jugadores ante el Decano

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's: Fabbiani arrancó la semana pensando si cuidará o no jugadores ante el Decano

Piden condenas por ataque a tiros y bombas contra frigoríficos de la región
Policiales

Piden condenas por ataque a tiros y bombas contra frigoríficos de la región

Conflicto laboral en Vassalli: la UOM realizará una marcha en Firmat
Economía

Conflicto laboral en Vassalli: la UOM realizará una marcha en Firmat

Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente
Policiales

Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente

Crítica de un candidato de Milei: Mi mamá es jubilada y no llega a fin de mes
Política

Crítica de un candidato de Milei: "Mi mamá es jubilada y no llega a fin de mes"

Sancionan ordenanza para apoyar las 100 cafeterías y pastelerías de Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Sancionan ordenanza para apoyar las 100 cafeterías y pastelerías de Rosario

Santa Fe remata bienes incautados al delito: autos desde $500 mil y una casa
Policiales

Santa Fe remata bienes incautados al delito: autos desde $500 mil y una casa

Juegos Jadar: inauguración con desfile de delegaciones y un show de láser
La Ciudad

Juegos Jadar: inauguración con desfile de delegaciones y un show de láser

Recta final para la reforma: este viernes se jura la nueva Constitución de Santa Fe
Política

Recta final para la reforma: este viernes se jura la nueva Constitución de Santa Fe

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque
Información General

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

Maduro lo hizo de nuevo: adelantó la Navidad al 1º de octubre
El Mundo

Maduro lo hizo de nuevo: adelantó la Navidad al 1º de octubre

Tiempo de gobernadores: a coro, Provincias Unidas hace leña del caído Milei

Por Facundo Borrego
Política

Tiempo de gobernadores: a coro, Provincias Unidas hace leña del caído Milei