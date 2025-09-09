Cómo será la nueva Constitución de Santa Fe: 161 artículos para la sociedad santafesina

La nueva Constitución de Santa Fe ya está lista. La Convención Reformadora tendrá su último encuentro este martes a partir de las 17 para darle el aval definitivo, pero el articulado está listo para imprimir. No hay más trabajo de redacción, ni negociación sobre conceptos y mecanismos. Solo resta saber cuántos convencionales votarán a favor y le darán legitimidad, o mejor dicho, quiénes serán los que se opongan.
En los últimos 15 días se fueron votando y redactando los 161 artículos y 25 cláusulas transitorias que tendrá la nueva Carta Magna. Es claramente más amplia que la vigente de 1962, que contiene 116 artículos.
A las 15 se convocó a la reunión de Labor Parlamentaria donde se definirán los pasos restantes. A las 17 comenzará el undécimo plenario para leer la nueva Constitución y dar lugar a los discursos que se espera que sean varios, al punto que seguirá el miércoles hasta agotar los oradores. Luego se votará y el viernes se realizará la jura en un acto.
Constitución de Santa Fe, lista
El texto con los artículos está terminado. Los asesores se reunieron a horas del mediodía del martes para terminar de definir la última compaginación. Es decir, algún orden mínimo de capítulos o títulos. No habrá cambios en la letra. De hecho, este lunes abundaba el alivio y la distensión entre los convencionales de la Comisión Redactora en el ECU de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
El trabajo arduo de dos meses y de tensión política intensa de redactar una nueva Constitución tras 63 años por fin llegaba a su fin. Se palpaba en el aire, como ese momento de quien sabe que la materia está aprobada.
El 93% de los dictámenes fueron aprobados con más de dos tercios de los votos, un dato que los convencionales de Unidos destacaron como una muestra de legitimidad histórica. El oficialismo logró el acompañamiento de sectores del justicialismo, en contraste con las posiciones más radicalizadas expresadas por representantes de La Libertad Avanza y Somos Vida y Libertad.
ecu 2
La Redactora en el ECU en su última sesión para definir la nueva Constitución
El texto de la Carta Magna
Finalmente tendrá este índice:
Preámbulo
LIBRO PRIMERO
Título Único - Principios, declaraciones, derechos, deberes y garantías
Capítulo Primero: Principios y Declaraciones
Capítulo Segundo: Derechos y Deberes
Capítulo Tercero - Educación:
Capítulo Cuarto - Garantías
Capítulo Quinto - Políticas públicas:
LIBRO SEGUNDO:
Título Único: - Régimen Electoral Mecanismos de Democracia Directa y
Participación Ciudadana
Capítulo Primero: Régimen Electoral
Capítulo Segundo: - Mecanismos de Democracia Directa y Participación
Ciudadana
LIBRO TERCERO
Título Primero: Poder Legislativo
Capítulo Primero - Cámara de Diputados y Diputadas
Capítulo Segundo - Cámara de Senadores
Capítulo Tercero - Disposiciones Comunes a Ambas Cámaras
Capítulo Cuarto - Atribuciones del Poder Legislativo
Capítulo Quinto - Formación y Sanción de Leyes
Título Segundo - Poder Ejecutivo
Capítulo Primero - Organización
Capítulo Segundo - Elección de Gobernador y Vicegobernador
Capítulo Tercero - Atribuciones del Poder Ejecutivo
Capítulo Cuarto - Ministros del Poder Ejecutivo
Capítulo Quinto - Fiscal de Estado
Título Tercero - Poder Judicial
Capítulo Único
Título Cuarto: Ministerio Público
Capítulo Único:
Título Quinto Designación y enjuiciamiento de los jueces y procuradores del
Poder Judicial y los Fiscales y Defensores del Ministerio Público
Título Sexto- Organismos de control
Capítulo Primero - Tribunal de Cuentas
Capítulo Segundo - Defensor del Pueblo
Título Séptimo - Juicio Político
Capítulo Único
Título Octavo- Régimen Municipal
Capítulo Primero - Organización del régimen municipal
Capítulo Segundo - Regiones y Áreas metropolitanas
LIBRO CUARTO
Título Único - Reforma de la Constitución
CLÁUSULAS TRANSITORIAS