Cómo será la nueva Constitución de Santa Fe: 161 artículos para la sociedad santafesina

La Convención constituyente votará este martes la nueva Carta Magna que se elaboró en los últimos dos meses.

La nueva Constitución de Santa Fe ya está lista . La Convención Reformadora tendrá su último encuentro este martes a partir de las 17 para darle el aval definitivo, pero el articulado está listo para imprimir. No hay más trabajo de redacción, ni negociación sobre conceptos y mecanismos . Solo resta saber cuántos convencionales votarán a favor y le darán legitimidad, o mejor dicho, quiénes serán los que se opongan.

En los últimos 15 días se fueron votando y redactando los 161 artículos y 25 cláusulas transitorias que tendrá la nueva Carta Magna. Es claramente más amplia que la vigente de 1962, que contiene 116 artículos.

A las 15 se convocó a la reunión de Labor Parlamentaria donde se definirán los pasos restantes. A las 17 comenzará el undécimo plenario para leer la nueva Constitución y dar lugar a los discursos que se espera que sean varios , al punto que seguirá el miércoles hasta agotar los oradores. Luego se votará y el viernes se realizará la jura en un acto.

El texto con los artículos está terminado. Los asesores se reunieron a horas del mediodía del martes para terminar de definir la última compaginación. Es decir, algún orden mínimo de capítulos o títulos. No habrá cambios en la letra. De hecho, este lunes abundaba el alivio y la distensión entre los convencionales de la Comisión Redactora en el ECU de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

El trabajo arduo de dos meses y de tensión política intensa de redactar una nueva Constitución tras 63 años por fin llegaba a su fin. Se palpaba en el aire, como ese momento de quien sabe que la materia está aprobada.

El 93% de los dictámenes fueron aprobados con más de dos tercios de los votos, un dato que los convencionales de Unidos destacaron como una muestra de legitimidad histórica. El oficialismo logró el acompañamiento de sectores del justicialismo, en contraste con las posiciones más radicalizadas expresadas por representantes de La Libertad Avanza y Somos Vida y Libertad.

ecu 2 La Redactora en el ECU en su última sesión para definir la nueva Constitución

El texto de la Carta Magna

Finalmente tendrá este índice:

Preámbulo

LIBRO PRIMERO

Título Único - Principios, declaraciones, derechos, deberes y garantías

Capítulo Primero: Principios y Declaraciones

Capítulo Segundo: Derechos y Deberes

Capítulo Tercero - Educación:

Capítulo Cuarto - Garantías

Capítulo Quinto - Políticas públicas:

LIBRO SEGUNDO:

Título Único: - Régimen Electoral Mecanismos de Democracia Directa y

Participación Ciudadana

Capítulo Primero: Régimen Electoral

Capítulo Segundo: - Mecanismos de Democracia Directa y Participación

Ciudadana

LIBRO TERCERO

Título Primero: Poder Legislativo

Capítulo Primero - Cámara de Diputados y Diputadas

Capítulo Segundo - Cámara de Senadores

Capítulo Tercero - Disposiciones Comunes a Ambas Cámaras

Capítulo Cuarto - Atribuciones del Poder Legislativo

Capítulo Quinto - Formación y Sanción de Leyes

Título Segundo - Poder Ejecutivo

Capítulo Primero - Organización

Capítulo Segundo - Elección de Gobernador y Vicegobernador

Capítulo Tercero - Atribuciones del Poder Ejecutivo

Capítulo Cuarto - Ministros del Poder Ejecutivo

Capítulo Quinto - Fiscal de Estado

Título Tercero - Poder Judicial

Capítulo Único

Título Cuarto: Ministerio Público

Capítulo Único:

Título Quinto Designación y enjuiciamiento de los jueces y procuradores del

Poder Judicial y los Fiscales y Defensores del Ministerio Público

Título Sexto- Organismos de control

Capítulo Primero - Tribunal de Cuentas

Capítulo Segundo - Defensor del Pueblo

Título Séptimo - Juicio Político

Capítulo Único

Título Octavo- Régimen Municipal

Capítulo Primero - Organización del régimen municipal

Capítulo Segundo - Regiones y Áreas metropolitanas

LIBRO CUARTO

Título Único - Reforma de la Constitución

CLÁUSULAS TRANSITORIAS