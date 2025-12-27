Un chamán en Rosario: un libro cuenta la historia de un sanador itinerante que dejó su huella en la ciudad

La curiosidad por diversas culturas intentando desterrar la mirada occidental llevaron al antropólogo rosarino Diego Viegas a conocer a Basilio Soria , un chamán salteño que atraviesa el país llevando sus sesiones de sanación y que suele visitar Rosario . En el libro “Aguarapire. Ave-espíritu en piel de zorro” , con un lenguaje llano, Viegas expone la mirada del chamán sobre la cosmovisión del mundo, su tarea de sanación y los pormenores de una vida enmarcada desde un pueblo originario.

Mucho tiempo antes de la llegada de la medicina convencional o alopática existían comunidades que abordaban enfermedades, dolencias o malestares mediante la transmisión de saberes de generación en generación. En otras palabras, referentes de la comunidad que recibían a la población y a través de una conexión espiritual, intentaban sanar al paciente.

Frente a esto se encontró Viegas cuando tuvo contacto con Soria, más conocido por su nombre en guaraní Aguarapire Seacandiru, un sanador itinerante tupí-guaraní que lo cautivó desde el primer contacto.

Viegas no llegó de la noche a la mañana a interiorizarse por las comunidades de pueblos originarios, sino que tuvo como mentor al exdocente universitario de la UNR Carlos L'Heureux , al cual asistió durante siete años en la materia "Etnografía del conocimiento", de la Facultad de Humanidades y Artes. Una vez que se L'Heureux se jubiló, Viegas tomó su lugar, pero mucho antes ya había tenido contacto con Aguarapire.

En la presentación de su libro ante La Capital, Viegas destacó “la importancia que tuvieron estos estados no ordinarios a lo largo de toda la historia humana, no sólo a través de sustancias psicoactivas, sino también mediante la danza, la meditación, el yoga y otras prácticas”. Situaciones que quedaron relegadas cuando la “caza de brujas y la modernidad temprana” avanzaron sobre estos pueblos en Europa, un continente que cuando comienza su expansión sobre el resto de los territorios, vuelve a encontrarse con figuras similares al chamán.

-¿Cómo nació esta inquietud, esta idea de poder ir a pasar un tiempo con un chamán?

-Siempre quise estar en la materia que realmente me encantó por la forma de abordarla. Hoy soy titular de la materia Etnografía del conocimiento. Esta materia trata de conocer otras culturas, por fuera de la forma hegemónica de conocimiento en Occidente, que es la ciencia. Sabemos que la ciencia surge a partir de una revolución hace unos 500 años, pero podría no haber existido. Sin embargo, el ser humano, desde antes incluso de ser homo sapiens, siempre combinó el pensamiento lógico, racional y empírico con otro pensamiento que suele llamarse simbólico, mitológico o mágico. Dentro de ese pensamiento simbólico está lo que denominamos medicina tradicional, un conocimiento que en otras culturas es integral y no está fragmentado en disciplinas. No hay diferencia entre lo simbólico y lo pragmático: no es solo medicina, también es psicología autóctona y cumple muchas otras funciones.

Chaman en Rosario 13.12 (1)

-¿Y el salto a charlar con un chamán?

-Desde ahí mi campo de investigación se fue orientando hacia la antropología de la conciencia o antropología transpersonal, que estudia los estados ampliados de la conciencia. Así me convertí en un especialista en antropología de la conciencia desde la Universidad Nacional de Rosario, investigando los estados ampliados de la conciencia y la medicina tradicional. Al principio trabajé mucho con la ayahuasca, una medicina tradicional amazónica. Con el psiquiatra Néstor Berlanda escribimos el primer libro sobre "Ayahuasca: medicina del alma". Luego empecé a profundizar en las medicinas tradicionales de nuestro país, especialmente del noroeste argentino. En 2010 conocí a Aguarapire Seacandiru, cuyo nombre en castellano es Basilio Soria. Aguarapire Seacandiru significa “pájaro mitológico del impenetrable con poder de sanación envuelto en cuero de zorro”. Metafóricamente expresa que, aunque exteriormente parece un zorro, en realidad es un líder comunitario, un urubichá guazú, es decir, un gran jefe comunitario.

Su comunidad, Yacuí, fue fundada por su abuelo después de la Guerra del Chaco. Está cerca de Tartagal, en el norte de Salta, a unos 17 kilómetros de la ciudad, casi en la frontera con Bolivia. Yo lo visité en 2017 y la mayor parte de las entrevistas se las hice cuando él venía a Rosario, donde se quedaba varios días y hasta presté mi casa para sus sesiones. Él se define como sanador espiritual e itinerante.

Una cita con el chamán

-¿Qué tipo de personas lo consultaban y qué dolencias trataba?

-Venían pacientes de Rosario y de toda la región. Muchos llegaban después de verlo en televisión o en presentaciones públicas. Él trabaja desde la concepción de que la enfermedad tiene su origen primero en el plano espiritual, luego en el psicológico y finalmente en el corporal. En las grandes ciudades veía sobre todo ataques de pánico y problemáticas vinculadas al estilo de vida neurótico urbano. Generalmente los trataba con cuatro a seis sesiones de canto. También vi tratamientos de asma, donde combinaba cantos, ejercicio físico y hierbas medicinales. Las hierbas se consiguen en herboristerías y él indica cómo y cuándo tomarlas.

Observé muchos resultados positivos, aunque también hubo casos en los que no se logró la curación, especialmente en personas muy mayores o con cuadros muy avanzados. En general, considero que gran parte de lo que trata tiene un fuerte componente psicosomático.

Chaman en Rosario 13.12 (4)

-¿Cómo son las sesiones?

-Él canta en guaraní y le da un nombre guaraní a la persona. A mí me llamó Yaguaru Misi, que significa “jaguarcito negro”. El canto lleva a un estado de relajación profunda, casi infantil. Se acompaña con un palo de lluvia, que él llama en broma su “tomografía computada”. Va pasando el palo de lluvia por el cuerpo y, cuando siente algo en algún órgano, hace su diagnóstico. Luego indica hierbas medicinales o, en algunos casos, otros tratamientos. Generalmente el proceso dura entre cuatro y seis sesiones.

El libro rosarino sobre un chamán

-¿Cómo es la vida en su comunidad?

-Es una comunidad Ava Guaraní del norte de Salta. Cultivan mandioca, maíz y plantas medicinales. Mantienen tradiciones como el Arete Guasú, una gran fiesta comunitaria que se realiza entre febrero y marzo, con danzas y rituales ancestrales. Si bien muchas costumbres occidentales hoy predominan y hay presencia del catolicismo y el evangelismo, también hay educación bilingüe y una fuerte identidad comunitaria. Aguarapire estudió enfermería y llegó a ser el primer diputado indígena de la provincia de Salta. Gracias a su gestión se construyó una escuela agrotécnica y una sala de salud en la comunidad.

-¿Cómo surge el libro sobre su historia de vida?

-El libro es una etnografía profunda basada en más de quince años de entrevistas y charlas, especialmente una entrevista extensa realizada en 2017. Es un libro accesible, no academicista, donde la voz principal es la de Aguarapire. Recién al final aparece mi voz, contextualizando histórica y etnográficamente.

Chaman en Rosario 13.12 (3)

Hay capítulos muy fuertes donde relata pruebas iniciáticas que atravesó a lo largo de su vida, experiencias límite guiadas por el mundo espiritual. Es un libro pequeño, muy cuidado, con fotografías y pensado para cualquier lector. En Rosario se consigue en las librerías Oliva, Mal de Archivo, Paradoxa y El Juguete Rabioso. También va a estar disponible en Mercado Libre cuando termine la distribución. Es un libro de unas 180 páginas, editado por La Flor Azul.

De hecho, fue la primera vez que un editor vino a buscarme a mí, que es todo lo contrario a lo que suele pasar con los escritores, que generalmente tenemos que estar buscando editor. Él me vino a decir que quería publicarme algo y yo ya tenía estas entrevistas. El proceso duró dos años, pero el resultado final es buenísimo. El libro incluye fotos en blanco y negro: hay imágenes de Basilio joven, algunas que obtuve a través de Carlos Martínez Sarasola y las más recientes son todas mías, incluso de cuando estuvo en mi casa.