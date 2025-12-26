La Capital | La Ciudad | Aeropuerto

La inauguración de las obras del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes aéreos

El gobierno de Santa Fe reabre la terminal de Fisherton con vuelos internacionales de regalo, visitas guiadas y un gran show musical gratuito

26 de diciembre 2025 · 10:18hs
El Aeropuerto Internacional Rosario (AIR) se cerró a fines de septiembre.

El Aeropuerto Internacional Rosario (AIR) se cerró a fines de septiembre.

Después de tres meses sin actividad, llegó la hora de la inauguración de las obras en el Aeropuerto Internacional Rosario (AIR). Antes del reinicio de operaciones se anunció un gran festejo con el sorteo de pasajes aéreos internacionales como uno de los principales ingredientes de la convocatoria gratuita del próximo sábado.

La terminal de Fisherton cumplió 85 años en agosto y un mes más tarde cerró sus puertas para el inicio de un proyecto de remodelación inédito en su historia. Dentro de las actividades propuestas para el relanzamiento se destaca la posibilidad de ganar un vuelo al exterior.

El sorteo de los pasajes será el broche de oro de un importante show con música en vivo. Cada asistente deberá inscribirse para participar en el concurso y previamente se llevarán a cabo otros espectáculos combinados con el acto institucional de la apertura del nuevo Aeropuerto Internacional Islas Malvinas.

¿Cómo será la inauguración del aeropuerto de Rosario?

El gobierno provincial confirmó que el ingreso del público se habilita a las 18 del sábado 27 de diciembre. El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, adelantó este viernes que habrá una playa de estacionamiento para ir en auto a conocer las nuevas instalaciones con entrada libre y gratuita.

Las autoridades invitadas se presentarán una hora más tarde y entonces se realizarán una serie de vuelos acrobáticos y actuarán paracaidistas en el límite de Funes y Rosario. Mientras tanto, las visitas también tendrán la posibilidad de comprar comida en distintos puestos de food trucks.

>> Leer más: Una vuelve y otra se suma: el aeropuerto de Rosario busca dos rutas internacionales más

El acto protocolar con funcionarios locales y provinciales se programó a las 19.30, en el cierre de la tarde. Una hora después llegará el momento de disfrutar de la música en vivo. Sofi Gazzaniga será la primera en subir al escenario y luego será el turno de Vilma Palma e Vampiros. "El espectáculo tendrá mucha energía", anticipó el cantante Mario "Pájaro" Gómez sobre una presentación que superará los 60 minutos.

La reapertura en Fisherton incluye visitas guiadas para conocer la nueva pista del aeropuerto, así como las dos mangas con las que accedió a la categoría 3. Mientras tanto, la propuesta del show de cierre encendió la expectativa por el sorteo de pasajes a partir de la oficialización de los vuelos directos a Madrid y Punta Cana, dos plazas que se agregarán a la lista de destinos internacionales entre junio y octubre.

Remodelación en tiempo récord

El gobierno de Santa Fe invirtió casi 150 millones de dólares para reparar y mejorar la estación aérea desde fines de septiembre. "La mitad la iba a pagar el gobierno nacional, ni el anterior ni el actual cumplieron con ese convenio. Tuvimos que asumir una gran responsabilidad con recursos propios", señaló Puccini.

El ministro de Desarrollo Productivo recordó que la ciudad es la principal alternativa cuando hay problemas para operar en Aeroparque o Ezeiza. Al respecto, acotó: "Tuvimos que reparar la pista porque íbamos a perder esa condición".

Embed - Nuevo Aeropuerto de Rosario

La provincia no sólo emprendió la repavimentación integral de 3.000 metros de extensión. Además incorporó un sistema de balizamiento led de última generación que es único en el interior del país, escaleras mecánicas y una ampliación flexible de la terminal sobre más de 10.500 metros cuadrados.

Puccini se mostró convencido de que el proyecto permitirá sostener el crecimiento de la actividad en Fisherton, tanto a nivel nacional como internacional. En este sentido, indicó: "Realmente nos reposiciona en el sistema aeroportuario. Antes, muchas compañías no veían a Rosario como alternativa. Ahora, el aeropuerto va a estar en el radar de esas aerolíneas".

Noticias relacionadas
La pista se suma a los 5 mil metros cuadrados de la nueva terminal del aeropuerto, que también estará en funcionamiento el 29 de diciembre.

Música y recorridas: cómo será la reinauguración del aeropuerto de Rosario

Los vuelos desde Fisherton abren la puerta de un viaje directo al mar Caribe.

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

Esta afrodisíaca península del Caribe es la síntesis perfecta entre espectaculares playas y montañas, con una biodiversidad única en el país. 

El aeropuerto de Rosario sumó vuelos directos al Caribe: cuándo y cómo comprar pasajes

El Aeropuerto de Rosario suma una nueva conexión a pocos días de su reapertura.

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión con el Caribe

Ver comentarios

Las más leídas

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave en peligro de extinción

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave en peligro de extinción

Los hinchas de Newells lo querían en el equipo, pero ya dijo que no jugará en el Parque

Los hinchas de Newell's lo querían en el equipo, pero ya dijo que no jugará en el Parque

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste

Newells busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque

Newell's busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque

Lo último

Puerto San Martín: un auto atropelló a un caballo y terminó dentro de un zanjón

Puerto San Martín: un auto atropelló a un caballo y terminó dentro de un zanjón

La inauguración de las obras del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes aéreos

La inauguración de las obras del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes aéreos

Luego de pasar Navidad en Rosario, Lionel Messi viaja al exterior: el motivo y a donde irá

Luego de pasar Navidad en Rosario, Lionel Messi viaja al exterior: el motivo y a donde irá

La inauguración de las obras del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes aéreos

El gobierno de Santa Fe reabre la terminal de Fisherton con vuelos internacionales de regalo, visitas guiadas y un gran show musical gratuito

La inauguración de las obras del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes aéreos
Vive en la calle, lo internaron por quemaduras y denuncian que lo prendieron fuego
Policiales

Vive en la calle, lo internaron por quemaduras y denuncian que lo prendieron fuego

Feriados en 2026: confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos
Información general

Feriados en 2026: confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos

Desde este viernes, la Línea de la Costa comienza a circular todos los días
La Ciudad

Desde este viernes, la Línea de la Costa comienza a circular todos los días

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Balance positivo de ventas navideñas en Rosario: Fue más anímico que económico
Economía

Balance positivo de ventas navideñas en Rosario: "Fue más anímico que económico"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave en peligro de extinción

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave en peligro de extinción

Los hinchas de Newells lo querían en el equipo, pero ya dijo que no jugará en el Parque

Los hinchas de Newell's lo querían en el equipo, pero ya dijo que no jugará en el Parque

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste

Newells busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque

Newell's busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Ovación
A los 18 años, falleció una de las mayores promesas de gimnasia rítmica de Brasil
Ovación

A los 18 años, falleció una de las mayores promesas de gimnasia rítmica de Brasil

A los 18 años, falleció una de las mayores promesas de gimnasia rítmica de Brasil

A los 18 años, falleció una de las mayores promesas de gimnasia rítmica de Brasil

Christian Sancho, el otro Cavani: de la dura infancia y superación a idolatría por su padre

Christian Sancho, el otro Cavani: de la dura infancia y superación a idolatría por su padre

Ian Glavinovich: Vengo renovado y con buenas energías para 2026

Ian Glavinovich: "Vengo renovado y con buenas energías para 2026"

Policiales
Vive en la calle, lo internaron por quemaduras y denuncian que lo prendieron fuego
Policiales

Vive en la calle, lo internaron por quemaduras y denuncian que lo prendieron fuego

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales

Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales

Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura

Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura

La Ciudad
La inauguración de las obras del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes aéreos
La Ciudad

La inauguración de las obras del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes aéreos

¿Cuándo arrancan las clases en Santa Fe?

¿Cuándo arrancan las clases en Santa Fe?

Desde este viernes, la Línea de la Costa comienza a circular todos los días

Desde este viernes, la Línea de la Costa comienza a circular todos los días

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Tormenta al sur de Rosario: el temporal castigó a Alvear antes de Nochebuena
La Región

Tormenta al sur de Rosario: el temporal castigó a Alvear antes de Nochebuena

Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales
Policiales

Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales

Una nena de 12 años recibió una bala perdida en la cabeza en Morón
Información General

Una nena de 12 años recibió una bala perdida en la cabeza en Morón

Los controles de los festejos navideños conformaron al municipio
La Ciudad

Los controles de los festejos navideños conformaron al municipio

La familia de Christian Petersen emitió un comunicado
zoom

La familia de Christian Petersen emitió un comunicado

Kate Middleton reapareció en Navidad tocando el piano con su hija Charlotte
El Mundo

Kate Middleton reapareció en Navidad tocando el piano con su hija Charlotte

La ministra de Seguridad hizo un particular saludo por la Navidad desde Rosario
Política

La ministra de Seguridad hizo un particular saludo por la Navidad desde Rosario

Clásico veraniego: Havanna lanza dos nuevos alfajores en homenaje a Mar del Plata
Información general

Clásico veraniego: Havanna lanza dos nuevos alfajores en homenaje a Mar del Plata

Fiesta clandestina en Roldán: convocaron a 200 personas en la madrugada de Navidad
La Región

Fiesta clandestina en Roldán: convocaron a 200 personas en la madrugada de Navidad

Un estadounidense ganó 1.817 millones de dólares en la lotería Powerball
Información General

Un estadounidense ganó 1.817 millones de dólares en la lotería Powerball

Otra vez fue operado Jair Bolsonaro, ahora por una doble hernia
El Mundo

Otra vez fue operado Jair Bolsonaro, ahora por una doble hernia

PSM Fútbol, el primer equipo de la región que inicia el 2026 en la AFA
Ovación

PSM Fútbol, el primer equipo de la región que inicia el 2026 en la AFA

Un proyecto para terminar con la prisión domiciliaria VIP en Santa Fe
Politica

Un proyecto para terminar con la "prisión domiciliaria VIP" en Santa Fe

Pavimento definitivo:  financiamiento por 15 mil millones de pesos
La Ciudad

Pavimento definitivo:  financiamiento por 15 mil millones de pesos

Cuota Social, el programa que busca contener en los clubes de barrio
La Ciudad

Cuota Social, el programa que busca contener en los clubes de barrio

El programa Turista en mi Ciudad convocó a más de cinco mil asistentes
La Ciudad

El programa Turista en mi Ciudad convocó a más de cinco mil asistentes

Imputan a una joven como partícipe primaria del crimen de Lucía Carpanetto
POLICIALES

Imputan a una joven como partícipe primaria del crimen de Lucía Carpanetto

Newells ejecutará la opción de compra de uno de sus mejores jugadores
OVACIÓN

Newell's ejecutará la opción de compra de uno de sus mejores jugadores

Un juvenil de Central podría ayudar a destrabar el pase de Ledesma 
OVACIÓN

Un juvenil de Central podría "ayudar" a destrabar el pase de Ledesma 

Condenan a 4 empleados del Heca por el robo de medicamentos e insumos
La Ciudad

Condenan a 4 empleados del Heca por el robo de medicamentos e insumos