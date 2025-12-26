La inauguración de las obras del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes aéreos

El gobierno de Santa Fe reabre la terminal de Fisherton con vuelos internacionales de regalo, visitas guiadas y un gran show musical gratuito

Después de tres meses sin actividad, llegó la hora de la inauguración de las obras en el Aeropuerto Internacional Rosario (AIR) . Antes del reinicio de operaciones se anunció un gran festejo con el sorteo de pasajes aéreos internacionales como uno de los principales ingredientes de la convocatoria gratuita del próximo sábado.

La terminal de Fisherton cumplió 85 años en agosto y un mes más tarde cerró sus puertas para el inicio de un proyecto de remodelación inédito en su historia. Dentro de las actividades propuestas para el relanzamiento se destaca la posibilidad de ganar un vuelo al exterior .

El sorteo de los pasajes será el broche de oro de un importante show con música en vivo. Cada asistente deberá inscribirse para participar en el concurso y previamente se llevarán a cabo otros espectáculos combinados con el acto institucional de la apertura del nuevo Aeropuerto Internacional Islas Malvinas.

El gobierno provincial confirmó que el ingreso del público se habilita a las 18 del sábado 27 de diciembre . El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini , adelantó este viernes que habrá una playa de estacionamiento para ir en auto a conocer las nuevas instalaciones con entrada libre y gratuita.

Las autoridades invitadas se presentarán una hora más tarde y entonces se realizarán una serie de vuelos acrobáticos y actuarán paracaidistas en el límite de Funes y Rosario. Mientras tanto, las visitas también tendrán la posibilidad de comprar comida en distintos puestos de food trucks.

El acto protocolar con funcionarios locales y provinciales se programó a las 19.30, en el cierre de la tarde. Una hora después llegará el momento de disfrutar de la música en vivo. Sofi Gazzaniga será la primera en subir al escenario y luego será el turno de Vilma Palma e Vampiros. "El espectáculo tendrá mucha energía", anticipó el cantante Mario "Pájaro" Gómez sobre una presentación que superará los 60 minutos.

La reapertura en Fisherton incluye visitas guiadas para conocer la nueva pista del aeropuerto, así como las dos mangas con las que accedió a la categoría 3. Mientras tanto, la propuesta del show de cierre encendió la expectativa por el sorteo de pasajes a partir de la oficialización de los vuelos directos a Madrid y Punta Cana, dos plazas que se agregarán a la lista de destinos internacionales entre junio y octubre.

Remodelación en tiempo récord

El gobierno de Santa Fe invirtió casi 150 millones de dólares para reparar y mejorar la estación aérea desde fines de septiembre. "La mitad la iba a pagar el gobierno nacional, ni el anterior ni el actual cumplieron con ese convenio. Tuvimos que asumir una gran responsabilidad con recursos propios", señaló Puccini.

El ministro de Desarrollo Productivo recordó que la ciudad es la principal alternativa cuando hay problemas para operar en Aeroparque o Ezeiza. Al respecto, acotó: "Tuvimos que reparar la pista porque íbamos a perder esa condición".

La provincia no sólo emprendió la repavimentación integral de 3.000 metros de extensión. Además incorporó un sistema de balizamiento led de última generación que es único en el interior del país, escaleras mecánicas y una ampliación flexible de la terminal sobre más de 10.500 metros cuadrados.

Puccini se mostró convencido de que el proyecto permitirá sostener el crecimiento de la actividad en Fisherton, tanto a nivel nacional como internacional. En este sentido, indicó: "Realmente nos reposiciona en el sistema aeroportuario. Antes, muchas compañías no veían a Rosario como alternativa. Ahora, el aeropuerto va a estar en el radar de esas aerolíneas".