Córdoba impondrá multas o cárcel a los padres antivacunas: qué pasa en Santa Fe

El gobierno cordobés evalúa sancionar a quienes no cumplan con el calendario de vacunación infantil. Modificarán el Código de Convivencia

Ante la histórica caída de las tasas de vacunación en toda la Argentina , las provincias están evaluando distintas estrategias. Ahora se supo que Córdoba tiene previsto sancionar a quienes no cumplan con el calendario obligatorio de vacunación infantil. El ministro de Salud cordobés, el médico Ricardo Pieckenstainer, dijo que se modificará el Código de Convivencia y que esa reforma incorporará un artículo que penalizará a padres, tutores o responsables de menores de 18 años que no cumplan con las vacunas obligatorias y gratuitas.

Las sanciones que impondrá el gobierno de la vecina provincia contemplan multas u hasta cinco días de arresto o su equivalente en tareas comunitarias para los incumplidores. ¿Qué pasará en Santa Fe?

Por el momento, el Ministerio de Salud santafesino, a cargo de Silvia Ciancio, no evalúa seguir el camino de los cordobeses. Sí fortalecer las acciones que permitan llegar a más familias para intentar revertir la abrupta caída de las tasas de vacunación que ya generó el regreso de enfermedades severas como el sarampión y la tos convulsa que estaban controladas hace años gracias al cumplimiento del calendario.

Vacunas en escuelas y clubes

El 4 de diciembre, el gobierno de Santa Fe presentó Vax Team, un programa destinado a mejorar la cobertura de vacunación en 400.000 niños y niñas de entre 4 y 11 años. La iniciativa fue anunciada en Rosario ante equipos de salud y docentes, a quienes se les presentó una serie animada y un álbum de figuritas que son parte de la campaña. Ambos materiales se distribuirán en febrero en todas las escuelas públicas y privadas de la provincia.

En marzo, a través de Santa Fe Acá Escuela, se reforzará la estrategia con la vacunación en escuelas, priorizando los establecimientos con baja cobertura y los barrios vulnerables. De manera complementaria, vacunatorios móviles recorrerán la provincia, participarán en fiestas populares y trabajarán junto con vecinales e instituciones para reforzar la campaña y visibilizar la importancia de completar el calendario. Las familias deberán acercarse a centros de salud y hospitales para controlar el carnet y recibir las figuritas correspondientes a cada dosis aplicada.

POLIDEPORTIVO PUEBLO ESTHER IMAGEN.jpg Las colonias de vacaciones agrupan a gran cantidad de chicos en el espacio recreativo.

En tanto, la Municipalidad de Rosario a través de la secretaría de Salud pública del municipio inicia esta temporada una acción que tiene como objetivo completar esquemas y colocar dosis en las colonias de vacaciones y piletas. La actividad forma parte de una serie de estrategias desplegadas durante todo el año para acercar el servicio y garantizar derechos a aquellas poblaciones que no asisten habitualmente a centros de salud y hospitales.

Las vacunas son la única forma de prevenir enfermedades de una forma segura, accesible y gratuita. Sin embargo, en los últimos años empezó a advertirse en el país un descenso "sostenido y generalizado en la administración de vacunas fundamentales del Calendario Nacional de Vacunación", tal como lo señaló la Sociedad Argentina de Pediatría.