Mar del Plata o Florianópolis: los precios de veranear en 2026 en Argentina o Brasil

El valor del dólar y la última devaluación del Real provocan que muchos argentinos opten por veranear en el país vecino.

27 de diciembre 2025 · 10:10hs
Mar del Plata o Florianópolis: los precios de veranear en 2026 en Argentina o Brasil

El debate sobre dónde veranear en 2026 vuelve a enfrentar a la Costa Atlántica argentina con destinos como Mar del Plata frente a ciudades brasileñas, especialmente Florianópolis. A primera vista, la relación entre tipo de cambio y precios en servicios turísticos en Brasil puede resultar más atractiva. Sin embargo, el panorama cambia cuando se analizan todos los componentes del viaje, en especial el costo del traslado y el alojamiento.

En el gasto cotidiano, los precios en Brasil parecen competitivos. Un almuerzo típico en Florianópolis, plato y bebida, ronda los R$50 (unos $13.250 argentinos), mientras que en Mar del Plata un sándwich de gran tamaño cuesta alrededor de $9.800. En la playa, una cerveza en la costa bonaerense puede valer entre $5.000 y $10.000, según el punto de venta, mientras que en Florianópolis se consigue por R$15 (unos $4.000).

La comparación se repite en platos clásicos: una milanesa con papas en Mar del Plata ronda los $13.000, un valor similar al de Brasil, donde el mismo plato cuesta cerca de R$50. Estos números explican por qué, al mirar solo el consumo diario, muchos viajeros perciben a Brasil como una opción más conveniente.

Por sus propuestas y playas, Mar del Plata es uno de los destinos líderes de la Costa Atlántica.

Por sus propuestas y playas, Mar del Plata es uno de los destinos líderes de la Costa Atlántica.

No obstante, la ecuación cambia al sumar los traslados. Un viaje en avión desde Buenos Aires a Florianópolis para una familia tipo puede costar alrededor de $2.800.000, mientras que viajar en auto a Mar del Plata implica un gasto cercano a los $100.000 en combustible y peajes. La diferencia logística es determinante.

También el alojamiento inclina la balanza. En la Costa Atlántica, los valores estimados para un departamento o casa para cuatro personas oscilan entre $60.000 y $120.000 por día, dependiendo de la zona y la categoría. En Florianópolis, una opción similar ronda entre 400 y 700 reales diarios, es decir, entre $106.000 y $185.000.

En cuanto a los servicios de playa, alquilar sombrilla y carpa en Mar del Plata por una semana cuesta entre $450.000 y $850.000, mientras que en Brasil la sombrilla con sillas se paga por día, a unos R$50, equivalentes a $13.250 diarios.

008-002-Florianopolis
Florianópolis atrae a turistas argentinos que buscan disfrutar de Brasil con precios accesibles.

Florianópolis atrae a turistas argentinos que buscan disfrutar de Brasil con precios accesibles.

Al sumar todos los rubros, los números se vuelven más claros. Según estudios de la Fundación Ecosur, al analizar solo el gasto en destino, Mar del Plata aparece por encima de algunos destinos internacionales, como Río de Janeiro o Santiago de Chile. Sin embargo, al incluir transporte y seguros, la ciudad bonaerense se convierte en la opción más económica, con un ahorro potencial de hasta dos millones de pesos frente a Florianópolis o Río de Janeiro para una familia tipo.

El desafío para los balnearios argentinos será equilibrar costos y servicios. Mientras Brasil ofrece precios más estables en gastronomía, bebidas y alquileres de playa, la Costa Atlántica sigue siendo competitiva gracias a la cercanía, la posibilidad de pagar en pesos y la reducción del gasto logístico. Para quienes priorizan flexibilidad y presupuesto controlado, Mar del Plata se perfila como una de las alternativas más convenientes para el verano 2026, sin resignar playa, gastronomía ni opciones de entretenimiento.

