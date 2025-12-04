Nuevo Concejo de Rosario: Schmuck al frente, peronismo reagrupado y el vuelto a Ciudad Futura

Los nuevos ediles asumieron sus bancas y se conformó el reparto de las autoridades que dejo algunas obviedades pero también perlitas políticas

El Concejo municipal de Rosario repartió las autoridades del cuerpo, y renovó caras y ánimos políticos. Sin demasiadas negociaciones aunque sí con tela para cortar, el oficialism o se mantiene con la presidencia, mientras que las vicepresidencias se la distribuyen libertarios y peronistas . Ciudad Futura , con las manos vacías y un vuelto en el bolsillo.

Este jueves se lleva a cabo la sesión preparatoria donde los trece concejales electos en los comicios del 29 de junio jurarán y asumirán su mandato. Luego será el turno de la distribución de los cargos que tomó forma en los días previos en los pasillos del Concejo.

Sin disputas, María Eugenia Schmuck continuará conduciendo el Palacio Vasallo por dos años más, que englobarán ocho, coincidentes con los mandatos de Pablo Javkin como intendente.

Hasta ahora el oficialismo tenía mayoría holgada con el interbloque Unidos, algo que se desarmó, pero igualmente mantiene un para nada despreciable cuerpo de 11 bancas de las 28 totales. Igualmente sostiene la primera minoría y por eso se queda con la presidencia.

En cambio, las vicepresidencias tienen un trasfondo. La Libertad Avanza se quedó con una de ellas por ser la segunda minoría con un bloque de cinco concejales, sin contar a la libertaria Sabrina Prence que se cortó con bloque propio. No hay discusión para la vicepresidencia 2° en manos del libertario Juan Pedro Aleart.

Lo interesante fue cómo se cocinó la vicepresidencia primera que quedará para la peronista Norma López luego de conformar un interbloque de seis integrantes entre los tres del Movimiento Evita (Mariano Romero, Majo Poncino y Pablo Basso), María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular, Leonardo Caruana por el Frente Amplio de la Soberanía y la propia López.

concejo municipal Sesión preparatoria en el Concejo municipal de los nuevos ediles La Capital / Celina Mutti Lovera

No hay ningún elemento de Ciudad Futura en el espacio, a quien terminaron primereando. Hay que remontarse a las elecciones de concejales donde el ganador fue Más para Santa Fe, una alianza entre Ciudad Futura, el peronismo y el Movimiento Evita. Todo suponía un interbloque de una decena de concejales para convertirse en segunda minoría con peso.

Sin embargo, en el medio hubo heridos. Todo se quebró tras las negociaciones por el armado de lista a diputados nacionales cuando Ciudad Futura acordó con La Corriente de Agustín Rossi y el massismo una lista, dejando afuera al Movimiento Evita, quien de la mano de Eduardo Toniolli había impulsado la alianza con la centroizquierda de Juan Monteverde. Este jueves, Toniolli siguió la sesión preparatoria desde el palco de invitados.

La revancha llegó con el armado para las vicepresidencias, un golpe que sentirá Monteverde, al menos transitoriamente, en sus aspiraciones para la intendencia. Ciudad Futura queda sola con un bloque de cuatro concejales y sin poder mantener la vicepresidencia que hasta ahora ocupó Caren Tepp.