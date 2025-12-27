Empalme Graneros: una mujer fue detenida por apuñalar a un amigo

Tiene de 26 años y es sospechada por atentar contra la vida de hombre de 46 años, que se recupera en el Heca tras recibir varias puñaladas

Jefiner de 26 años es la principal sospechosa de un ataque apuñaladas contra un amigo en Empalme Graneros

En el marco de una causa por tentativa de homicidio, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este sábado a una mujer de 26 años por el ataque a un hombre con un cuchillo en una violenta pelea en Empalme Graneros , que puso en peligro la vida de la víctima.

La investigación, a cargo de la fiscal Andrea Vega de la unidad de Violencia Altamente Lesiva, logró reconstruir el ataque e identificar a la presunta autora del hecho. Ante esto, la fiscal ordenó la intervención de la PDI, a través de la Brigada de Violencia de Delitos Altamente Lesivos, y la detención de Jenifer D.S. en Schweitzer 8071, en el barrio 7 de Septiembre, donde residen familiares suyos.

La mujer fue trasladada a la sede de la PDI y quedó detenida a disposición de la Justicia, mientras espera por el avance de la causa. La mujer es apuntada como la principal autora del ataque a César R.J. en el marco de una pelea barrial en Empalme Graneros, ocurrida el 1º de diciembre . La víctima permanece internada.

Jenifer D.S., de 26 años, mantenía un conflicto interpersonal con César R.J., de 46 años. La madrugada del 1º de diciembre la mujer citó al hombre a una vivienda de Pelayo al 5500, donde hasta hace unos días vivía, y lo apuñaló varias veces provocándole cortes en el cuello y el tórax.

>> Leer más: Zona sur: prisión preventiva para uno de los hombres que mataron a una joven en un búnker

Testigos entrevistados por la Brigada de Violencia de Delitos Altamente Lesivos dieron cuenta que Jenifer y César se conocían y mantenían una relación de amistad. Sin embargo, un conflicto desencadenó el ataque.

César salió de la casa de calle Pelayo y, como pudo, llegó a De Ángelis al 700. A la mujer se la vio escapando, justo detrás del hombre, pero en dirección a calle Ottone.

Tras la detención, en las próximas horas la fiscal Andrea Vega imputará a Jenifer S. por el delito de lesiones ya que César se recupera en el Hospital de Emergencia Clemente Álvarez (Heca), pero su vida ya no corre peligro.