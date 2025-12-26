Horror en Navidad: un hombre armado con cuchillos encerró a su familia en una casa de zona sur

Tras amenazarlos, los obligó a permanecer dentro de una vivienda. Su pareja y los hijos estaban secuestrados, y los vecinos alertaron a la policía

Un hombre fue detenido por policías tras mantener cautiva a su pareja y a sus hijos en la tarde previa a Navidad.

Un hombre fue detenido en Centeno al 1800, en la zona sur de Rosario, durante la tarde de Navidad . Las actuaciones se dieron tras un llamado al 911 durante la tarde del 24 de diciembre, que alertó a la Policía por una persona que había encerrado a su pareja y sus hijos dentro de una casa.

Una vez que llegaron al lugar, efectivos policiales encontraron a Isaías Alejandro O. (36), quien tenía dos cuchillos mientras mantenía privada de su libertad a su pareja y a sus hijos.

Inmediatamente, el agresor fue reducido por los policías y quedó a disposición de la Justicia .

El operativo se inició cerca de las 15, cuando vecinos de un pasillo alertaron a la Central de Emergencias del 911 por un hecho de violencia de género en una situación intrafamiliar.

Con la colaboración de los vecinos, los efectivos accedieron a un pasillo interno donde se encontraba el domicilio. Allí encontraron al hombre y observaron la escena: tenía encerradas bajo llave a su pareja y a los hijos de ambos contra su voluntad.

cuch Los cuchillos con los que el detenido amenazó y secuestró a su familia.

Al ser identificado, el sospechoso opuso resistencia al accionar policial, por lo que fue reducido con apoyo adicional y trasladado en un móvil oficial.

La pareja del detenido, de 39 años, entregó a los agentes dos cuchillos con funda de cuero, que habrían sido utilizados para intimidarla durante el ataque. El procedimiento fue caratulado como violencia de género, privación ilegítima de la libertad, resistencia a la autoridad y lesiones.