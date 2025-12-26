La Capital | Economía | Vicentin

La Justicia efectivizó el traspaso de acciones de Vicentin al Grupo Grassi

El Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación de Reconquista emitió la disposición. Mariano Grassi será el presidente de la Nueva Vicentin Argentina

26 de diciembre 2025 · 18:06hs
Con la resolución del juez se cumple un paso formal muy significativo que marca el nacimiento de la Nueva Vicentin Argentina.

Con la resolución del juez se cumple un paso formal muy significativo que marca el nacimiento de la Nueva Vicentin Argentina.

El Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación de Reconquista, a cargo del Juez Fabián Lorenzini, emitió este viernes una disposición para hacer efectivo el traspaso de las acciones de Vicentin SAIC a Grassi SA en cumplimiento de la resolución homologatoria dictada por el mismo juzgado.

Este acto marca, a su vez, la constitución de un nuevo directorio para la empresa, informaron desde la compañía. La Nueva Vicentin Argentina tendrá a Mariano Grassi como presidente, a Leandro Salvatierra en carácter de vicepresidente y a Hugo A. Grassi como director.

“Se cumple de esta manera un paso formal muy significativo que marca el nacimiento de la Nueva Vicentin Argentina que se construirá a partir de las raíces de una historia industrial sin precedentes, del compromiso y la capacidad de su gente, la que fue capaz de mantener en tiempos tan difíciles el funcionamiento y la operatividad de la compañía y del impulso de un grupo empresario con una integración al 100% de capitales argentinos", resaltó Mariano Grassi a través de un comunicado.

El flamante presidente de la Nueva Vicentin Argentina destacó: “Sobre esa base aspiramos que NV Argentina sea una gran protagonista del sector agroindustrial y que potencie a toda la cadena agroexportadora con una visión asociativa que impulse y ponga en valor a cada eslabón de esa cadena".

Asimismo, resaltó que arranca un nuevo camino: “Comienza una etapa que nos desafía y nos entusiasma en iguales proporciones. Una etapa que estará signada por el trabajo, el compromiso, la transparencia y el crecimiento. En pos de esos objetivos, invertiremos nuestros mayores esfuerzos y nuestras capacidades, junto a nuestros socios comerciales, a nuestra gente, a nuestros trabajadores y a todas las comunidades vinculadas con cada unidad productiva de la empresa”.

Plazos

La resolución también establece que los acreedores que aún no hubieran optado por alguna de las alternativas de pago propuestas por Grassi, tendrán plazo hasta el 16 de marzo de 2026 para hacerlo, según detalla el portal Reconquista Hoy. Para facilitar este proceso, el juez ordenó a Grassi publicar el listado completo de acreedores que no ejercieron su opción, tanto en el expediente judicial como en la página web creada para el caso, habilitar al menos tres líneas telefónicas con WhatsApp para que los acreedores puedan realizar consultas personales y presentar informes de avance en tres fechas clave: 2 de febrero, 23 de febrero y 15 de marzo de 2026, detallando qué acreedores ya eligieron alternativa y cuáles no, discriminando montos verificados.

En caso de que al 23 de febrero se registre una adhesión inferior al 80% del padrón de créditos, Grassi deberá contactar directamente a los acreedores faltantes para relevar su voluntad.

La resolución, además, ordena a Grassi que adjunte al expediente el listado completo con el detalle de acreedores, montos y fechas de cobro según cada alternativa elegida, contemplando los mecanismos financieros y bancarios necesarios para su concreción sin dilaciones.

El seguimiento y control del cumplimiento quedará en manos de la Sindicatura, el Comité Definitivo de Acreedores y los Interventores, quienes deberán coordinar todas las medidas pertinentes e informar los avances al juzgado en las mismas fechas previstas para Grassi.

>> Leer más: Fallo por Vicentin: quiénes deberán pagar millonarias costas tras el intento fallido de frenar el salvataje

Estos órganos y funcionarios tienen además un plazo de 48 horas para presentar sugerencias, agregados y aclaraciones sobre las medidas de ejecución, pudiendo proponer acciones complementarias que consideren necesarias.

Noticias relacionadas
La Justicia avanza en la causa iniciada por Afip contra los directivos de Vicentin.

Grassi: "Vamos a volver a poner en marcha todos los activos de Vicentin"

Algunos de los acreedores directos y otros participantes indirectos, se encuentran ahora en la incómoda posición de asumir costos judiciales. 

La Justicia le otorgó al grupo Grassi el control de Vicentin 

La inflación de diciembre será importante porque cerrará 2025 lo cual dispara diferentes actualizaciones, como por ejemplo jubilaciones, asignaciones familiares y ahora también las bandas de flotación cambiaria.

Proyectan que la inflación de diciembre rondará el 2,5%

El mercado de crédito mostró señales de agotamiento tras un periodo de dinamismo.

El consumo volvió a caer en noviembre y quebró la recuperación de los meses previos

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Define Malcorra: el 10 está con la pelota en sus pies y parado frente al arco

Define Malcorra: el 10 está con la pelota en sus pies y parado frente al arco

Feriados en 2026: confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos

Feriados en 2026: confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos

La reinauguración del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes

La reinauguración del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes

Lo último

Zona sur: prisión preventiva para uno de los hombres que mataron a una joven en un búnker

Zona sur: prisión preventiva para uno de los hombres que mataron a una joven en un búnker

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Agotado en horas: Lali llenó otro River y va por dos shows a estadio completo

Agotado en horas: Lali llenó otro River y va por dos shows a estadio completo

La Justicia efectivizó el traspaso de acciones de Vicentin al Grupo Grassi

El Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación de Reconquista emitió la disposición. Mariano Grassi será el presidente de la Nueva Vicentin Argentina

La Justicia efectivizó el traspaso de acciones de Vicentin al Grupo Grassi
Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal
Policiales

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal

Córdoba impondrá multas o cárcel a padres antivacunas: qué pasa en Santa Fe
Salud

Córdoba impondrá multas o cárcel a padres antivacunas: qué pasa en Santa Fe

Ataques incendiarios contra personas en situación de calle: al menos cuatro casos durante 2025
Policiales

Ataques incendiarios contra personas en situación de calle: al menos cuatro casos durante 2025

La reinauguración del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes
La Ciudad

La reinauguración del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Define Malcorra: el 10 está con la pelota en sus pies y parado frente al arco

Define Malcorra: el 10 está con la pelota en sus pies y parado frente al arco

Feriados en 2026: confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos

Feriados en 2026: confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos

La reinauguración del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes

La reinauguración del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes

El hermano de Christian Petersen rompió el silencio: qué dijo sobre su estado de salud

El hermano de Christian Petersen rompió el silencio: qué dijo sobre su estado de salud

Ovación
Dakar 2026: una ausencia que tiene a todo el mundo en vilo y un regreso muy esperado
Ovación

Dakar 2026: una ausencia que tiene a todo el mundo en vilo y un regreso muy esperado

Dakar 2026: una ausencia que tiene a todo el mundo en vilo y un regreso muy esperado

Dakar 2026: una ausencia que tiene a todo el mundo en vilo y un regreso muy esperado

Una de las grandes promesas de Newells extendió su contrato con el club hasta diciembre de 2027

Una de las grandes promesas de Newell's extendió su contrato con el club hasta diciembre de 2027

La dirigencia de Newells piensa en un partido amistoso para que puedan ir los hinchas

La dirigencia de Newell's piensa en un partido amistoso para que puedan ir los hinchas

Policiales
Zona sur: prisión preventiva para uno de los hombres que mataron a una joven en un búnker
Policiales

Zona sur: prisión preventiva para uno de los hombres que mataron a una joven en un búnker

Prisión preventiva para el juez Gastón Salmain por favorecer al financista Fernando Whpei

Prisión preventiva para el juez Gastón Salmain por favorecer al financista Fernando Whpei

Horror en Navidad: armado con cuchillos, encerró a su familia en una casa de zona sur

Horror en Navidad: armado con cuchillos, encerró a su familia en una casa de zona sur

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal

La Ciudad
Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Las memorias del viejo Mercado del Abasto: una pequeña Italia en Rosario

Las memorias del viejo Mercado del Abasto: una pequeña Italia en Rosario

Córdoba impondrá multas o cárcel a padres antivacunas: qué pasa en Santa Fe

Córdoba impondrá multas o cárcel a padres antivacunas: qué pasa en Santa Fe

Zona oeste: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé en un auto

Zona oeste: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé en un auto

El Senado sesiona hoy para aprobar el presupuesto 2026 y la ley de inocencia fiscal
POLITICA

El Senado sesiona hoy para aprobar el presupuesto 2026 y la ley de inocencia fiscal

A los 18 años, murió una de las mayores promesas de la gimnasia rítmica de Brasil
Ovación

A los 18 años, murió una de las mayores promesas de la gimnasia rítmica de Brasil

La mitad de los refugios municipales estuvieron ocupados en Navidad
La Ciudad

La mitad de los refugios municipales estuvieron ocupados en Navidad

Aunque los comerciantes no son optimistas, las ventas navideñas subieron 1,3 %
Economía

Aunque los comerciantes no son optimistas, las ventas navideñas subieron 1,3 %

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste
POLICIALES

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste

Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura
Policiales

Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura

Newells busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque
OVACIÓN

Newell's busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque

La increíble cantidad de títulos que la AFA pondrá en juego en 2026 en el fútbol argentino
OVACIÓN

La increíble cantidad de títulos que la AFA pondrá en juego en 2026 en el fútbol argentino

Tormenta al sur de Rosario: el temporal castigó a Alvear antes de Nochebuena
La Región

Tormenta al sur de Rosario: el temporal castigó a Alvear antes de Nochebuena

Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales
Policiales

Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales

Una nena de 12 años recibió una bala perdida en la cabeza en Morón
Información General

Una nena de 12 años recibió una bala perdida en la cabeza en Morón

Los controles de los festejos navideños conformaron al municipio
La Ciudad

Los controles de los festejos navideños conformaron al municipio

La familia de Christian Petersen emitió un comunicado
zoom

La familia de Christian Petersen emitió un comunicado

Kate Middleton reapareció en Navidad tocando el piano con su hija Charlotte
El Mundo

Kate Middleton reapareció en Navidad tocando el piano con su hija Charlotte

La ministra de Seguridad hizo un particular saludo por la Navidad desde Rosario
Política

La ministra de Seguridad hizo un particular saludo por la Navidad desde Rosario

Clásico veraniego: Havanna lanza dos nuevos alfajores en homenaje a Mar del Plata
Información general

Clásico veraniego: Havanna lanza dos nuevos alfajores en homenaje a Mar del Plata

Fiesta clandestina en Roldán: convocaron a 200 personas en la madrugada de Navidad
La Región

Fiesta clandestina en Roldán: convocaron a 200 personas en la madrugada de Navidad

Un estadounidense ganó 1.817 millones de dólares en la lotería Powerball
Información General

Un estadounidense ganó 1.817 millones de dólares en la lotería Powerball

Otra vez fue operado Jair Bolsonaro, ahora por una doble hernia
El Mundo

Otra vez fue operado Jair Bolsonaro, ahora por una doble hernia

PSM Fútbol, el primer equipo de la región que inicia el 2026 en la AFA
Ovación

PSM Fútbol, el primer equipo de la región que inicia el 2026 en la AFA