Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal

El crimen de Milton Lucas Lobos , de 25 años, ocurrido durante la madrugada de Navidad, pudo deberse a una discusión previa por una gorra. El joven fue asesinado de un disparo y ya herido lo encontraron en la calle quienes lo asistieron. Allegados brindaron una versión que podría involucrar a un menor.

Milton Lobos fue asesinado cerca de las 5.30 del jueves en la zona noroeste de Rosario. Precisamente en México y pasaje Nazca, donde vecinos lo encontraron herido en la calle y dieron aviso a la policía.

El informe policial indicó que el joven alcanzó a decir que tenía dolores en el cuerpo y no pudo responder con coherencia las consultas de la policía. Momentos después, fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde se confirmó su fallecimiento a las pocas horas.

Milton Lobos fue víctima un disparo de arma de fuego en el abdomen. En la escena del crimen los efectivos policiales hallaron una vaina calibre 9 milímetros, por lo cual todo indica que un solo balazo lo dejó herido de muerte.

Sobre la secuencia del hecho, un allegado a la víctima contó que todo pudo deberse a un ataque a traición luego de una discusión. Según esta versión, Milton había discutido con un joven, aparentemente menor de edad, en el marco de un conflicto por una gorra.

De acuerdo a este relato, luego de discutir los dos jóvenes se dieron la mano. El ataque llegó luego, cuando Milton se dio vuelta y el agresor aprovechó para desenfundar un arma y dispararle.

La investigación quedó a cargo del fiscal Ignacio Hueso, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas. El funcionario ordenó una serie de medidas para dar con testigos y posibles registros de cámaras de vigilancia ubicadas en la zona del hecho.