Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal

Allegados a Milton Lobos, asesinado el jueves a la madrugada, indicaron que tras un cruce verbal la víctima se dio la mano con el joven que luego le disparó

26 de diciembre 2025 · 17:22hs
El crimen de Milton Lucas Lobos, de 25 años, ocurrido durante la madrugada de Navidad, pudo deberse a una discusión previa por una gorra. El joven fue asesinado de un disparo y ya herido lo encontraron en la calle quienes lo asistieron. Allegados brindaron una versión que podría involucrar a un menor.

Milton Lobos fue asesinado cerca de las 5.30 del jueves en la zona noroeste de Rosario. Precisamente en México y pasaje Nazca, donde vecinos lo encontraron herido en la calle y dieron aviso a la policía.

El informe policial indicó que el joven alcanzó a decir que tenía dolores en el cuerpo y no pudo responder con coherencia las consultas de la policía. Momentos después, fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde se confirmó su fallecimiento a las pocas horas.

Una discusión previo al crimen

Milton Lobos fue víctima un disparo de arma de fuego en el abdomen. En la escena del crimen los efectivos policiales hallaron una vaina calibre 9 milímetros, por lo cual todo indica que un solo balazo lo dejó herido de muerte.

Sobre la secuencia del hecho, un allegado a la víctima contó que todo pudo deberse a un ataque a traición luego de una discusión. Según esta versión, Milton había discutido con un joven, aparentemente menor de edad, en el marco de un conflicto por una gorra.

De acuerdo a este relato, luego de discutir los dos jóvenes se dieron la mano. El ataque llegó luego, cuando Milton se dio vuelta y el agresor aprovechó para desenfundar un arma y dispararle.

La investigación quedó a cargo del fiscal Ignacio Hueso, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas. El funcionario ordenó una serie de medidas para dar con testigos y posibles registros de cámaras de vigilancia ubicadas en la zona del hecho.

