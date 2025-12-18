Ignacio Boero, el presidente más votado en la historia de Newell's

Ignacio Boero votó en la mesa 4, en el estadio cubierto, y su rostro hacía presagiar un buen resultado electoral en Newell's.

No fue un fin de semana más en la historia de Newell's como institución y tampoco lo fue en la vida de Ignacio Boero , ya que los socios rompieron los récords, siendo la del domingo la elección más masiva en la vida institucional leprosa, pero además transformaron a Boero en el mandatario más votado en la historia .

Los números fueron contundentes, siendo Unen la agrupación más elegida por el socio rojinegro con 5459 votos, seguido por el Nuevo Frente Rojinegro con 2707 votos, Fuerza Leprosa en tercer lugar elegida por 2535 socios, y en último lugar la lista 8 de Marzo con apenas 119 sufragios.

De esta manera, Ignacio Boero se transformó en el presidente más votado en la historia de Newell's, superando a su antecesor Ignacio Astore en los comicios del 19 de septiembre de 2021, por apenas 73 votos de diferencia.

En Newell's, Boero superó a Astore

En aquel momento, la lista del Movimiento de Independencia Leprosa, con Astore a la cabeza, se impuso con 5386 votos, por sobre la lista del oficialista en ese entonces Cristian D'Amico, vicepresidente de la institución pero presidente en ejercicio, que obtuvo apenas 1834 sufragios. En tercer lugar, lejos de la pelea, quedó el candidato del Movimiento 1974, Ariel Moresco, con 212 votos. En total se registraron 7477 votos, con 29 votos en blanco y 16 nulos.

Lejos quedó, aunque fueron elecciones trascendentes para la historia de Newell's, el triunfo de Guillermo Lorente en 2008. En los comicios que iban a dejar fuera de la presidencia después de 14 años a Eduardo López, sufragaron 5934 socios. El Mole logró el doble de votos que la lista del hasta ese momento presidente con 3967 votos, mientras que el oficialismo fue acompañado por apenas 1967 socios.

Eduardo Bermúdez quién se quedó con el triunfo en las elecciones en Newell's de 2016. Hasta este domingo, la victoria del MRQ había sido la más convocante en la histórica por los 9.647 socios que votaron en aquel momento. El Movimiento Rojinegro Querido se impuso en las elecciones generales por encima de Luis Facciano (Frente Futuro Leproso) y Daniel Giraudo (Generación Orgullo Leproso).

Bermúdez ganó junto al hoy candidato Cristian D'Amico, con 2803 (29,07%) votos en su favor y superó por apenas 332 a Luis Facciano. Giraudo terminó con 1915 votos. Así, Bermúdez reemplazó a Jorge Riccobelli en la presidencia del club, quien había hecho lo propio con Lorente tras su renuncia por enfermedad.

Elecciones anteriores en Newell's

El 11 de diciembre de 1994, Eduardo López, con la lista Solidez Institucional, ganó por una diferencia de 221 votos. Logró 1.483 sufragios contra los 1.262 que obtuvo Guillermo Lorente, que representaba al Movimiento 3 de Noviembre. El tercer lugar fue para Ángel Rinaldi, con la Agrupación Lealtad Rojinegra con 209 votos.

Más atrás en el tiempo, el 15 de diciembre de 1985 y tras 13 años de ser el mandamás leproso, Armando Botti, por problemas de salud, dejó la presidencia que había asumido en 1972 (con una interrupción entre 1977 y 1979 de Emilio Carello). En esas elecciones Eduardo Gallo, con el Movimiento Rojinegro, sumó 2.355 votos contra 1.472 de Isidro Alonso del VER (Movimiento hacia la Verdad Rojinegra). Tercero fue Carlos Cáceres, con la Agrupación Progreso con 50.

Cabe recordar, que en muchos períodos de la historia leprosa, no hubo elecciones ya que se llegaba a un consenso para la continuidad, sin tener que llegar a sufragar.

La responsabilidad es grande y el socio transformó a Boero en el presidente más elegido en la historia de Newell's y para esto, puso manos a la obra desde el último lunes, buscando dejar una huella para siempre en el mundo rojinegro.