La Capital | Ovación | Newell's

Ignacio Boero, el presidente más votado en la historia de Newell's

Ignacio Boero desembarcó en el parque Independencia elegido por más del 50% de socios de Newell's

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

18 de diciembre 2025 · 06:15hs
Ignacio Boero votó en la mesa 4

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Ignacio Boero votó en la mesa 4, en el estadio cubierto, y su rostro hacía presagiar un buen resultado electoral en Newell's. 

No fue un fin de semana más en la historia de Newell's como institución y tampoco lo fue en la vida de Ignacio Boero, ya que los socios rompieron los récords, siendo la del domingo la elección más masiva en la vida institucional leprosa, pero además transformaron a Boero en el mandatario más votado en la historia.

Los números fueron contundentes, siendo Unen la agrupación más elegida por el socio rojinegro con 5459 votos, seguido por el Nuevo Frente Rojinegro con 2707 votos, Fuerza Leprosa en tercer lugar elegida por 2535 socios, y en último lugar la lista 8 de Marzo con apenas 119 sufragios.

De esta manera, Ignacio Boero se transformó en el presidente más votado en la historia de Newell's, superando a su antecesor Ignacio Astore en los comicios del 19 de septiembre de 2021, por apenas 73 votos de diferencia.

Leer más: Ignacio Boero y un inicio de gestión a toda máquina como presidente de Newell's

En Newell's, Boero superó a Astore

En aquel momento, la lista del Movimiento de Independencia Leprosa, con Astore a la cabeza, se impuso con 5386 votos, por sobre la lista del oficialista en ese entonces Cristian D'Amico, vicepresidente de la institución pero presidente en ejercicio, que obtuvo apenas 1834 sufragios. En tercer lugar, lejos de la pelea, quedó el candidato del Movimiento 1974, Ariel Moresco, con 212 votos. En total se registraron 7477 votos, con 29 votos en blanco y 16 nulos.

Lejos quedó, aunque fueron elecciones trascendentes para la historia de Newell's, el triunfo de Guillermo Lorente en 2008. En los comicios que iban a dejar fuera de la presidencia después de 14 años a Eduardo López, sufragaron 5934 socios. El Mole logró el doble de votos que la lista del hasta ese momento presidente con 3967 votos, mientras que el oficialismo fue acompañado por apenas 1967 socios.

Eduardo Bermúdez quién se quedó con el triunfo en las elecciones en Newell's de 2016. Hasta este domingo, la victoria del MRQ había sido la más convocante en la histórica por los 9.647 socios que votaron en aquel momento. El Movimiento Rojinegro Querido se impuso en las elecciones generales por encima de Luis Facciano (Frente Futuro Leproso) y Daniel Giraudo (Generación Orgullo Leproso).

Bermúdez ganó junto al hoy candidato Cristian D'Amico, con 2803 (29,07%) votos en su favor y superó por apenas 332 a Luis Facciano. Giraudo terminó con 1915 votos. Así, Bermúdez reemplazó a Jorge Riccobelli en la presidencia del club, quien había hecho lo propio con Lorente tras su renuncia por enfermedad.

Leer más: Ignacio Boero: "Anunciaremos el DT de Newell's entre mañana y el miércoles"

Elecciones anteriores en Newell's

El 11 de diciembre de 1994, Eduardo López, con la lista Solidez Institucional, ganó por una diferencia de 221 votos. Logró 1.483 sufragios contra los 1.262 que obtuvo Guillermo Lorente, que representaba al Movimiento 3 de Noviembre. El tercer lugar fue para Ángel Rinaldi, con la Agrupación Lealtad Rojinegra con 209 votos.

Más atrás en el tiempo, el 15 de diciembre de 1985 y tras 13 años de ser el mandamás leproso, Armando Botti, por problemas de salud, dejó la presidencia que había asumido en 1972 (con una interrupción entre 1977 y 1979 de Emilio Carello). En esas elecciones Eduardo Gallo, con el Movimiento Rojinegro, sumó 2.355 votos contra 1.472 de Isidro Alonso del VER (Movimiento hacia la Verdad Rojinegra). Tercero fue Carlos Cáceres, con la Agrupación Progreso con 50.

Cabe recordar, que en muchos períodos de la historia leprosa, no hubo elecciones ya que se llegaba a un consenso para la continuidad, sin tener que llegar a sufragar.

La responsabilidad es grande y el socio transformó a Boero en el presidente más elegido en la historia de Newell's y para esto, puso manos a la obra desde el último lunes, buscando dejar una huella para siempre en el mundo rojinegro.

Noticias relacionadas
Juan Ignacio Ramírez posteó una foto tomando mates en la playa y su termo está decorado con un sticker de Newells.

El potente guiño a Newell's de un delantero que pertenece al club y está a préstamo en Brasil

La nueva comisión directiva de Newell’s se presentó este lunes.

Newell's se quedó sin plata y la deuda se disparó en los últimos meses: "Es aún peor"

Lorenzo Faravelli en el predio de Bella Vista a pocos días de su debut en primera división en 2011.

El volante que sueña con volver a Newell's y cuyo club lo tiene como prescindible

Una dupla que se forjó desde la última categoría del ascenso, hasta llegar a coronar en la primera división. Campeones con Platense este año, un futuro en Newells les espera.

Newell's: la dupla Orsi-Gómez, a apenas un paso de llegar al parque Independencia

Ver comentarios

Las más leídas

El volante ofensivo que Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo en Central

El volante ofensivo que Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo en Central

El volante que sueña con volver a Newells y cuyo club lo tiene como prescindible

El volante que sueña con volver a Newell's y cuyo club lo tiene como prescindible

Newells se quedó sin plata y la deuda se disparó en los últimos meses: Es aún peor

Newell's se quedó sin plata y la deuda se disparó en los últimos meses: "Es aún peor"

Jugaba en un grande de su país, interesó en Central y ahora seguirá su carrera en el equipo menos pensado

Jugaba en un grande de su país, interesó en Central y ahora seguirá su carrera en el equipo menos pensado

Lo último

Estrenos de cine en Rosario: la vuelta de Avatar, una maestra rural y la poesía como refugio

Estrenos de cine en Rosario: la vuelta de Avatar, una maestra rural y la poesía como refugio

Navidad: expectativa en los vendedores de juguetes para repuntar un año flojo

Navidad: expectativa en los vendedores de juguetes para repuntar un año flojo

Ignacio Boero, el presidente más votado en la historia de Newells

Ignacio Boero, el presidente más votado en la historia de Newell's

Navidad: expectativa en los vendedores de juguetes para repuntar un año flojo

En Rosario se notó mejor movimiento en los últimos días y aspiran cerrar unas buenas Fiestas para equiparar un Día del Niño que fue muy malo para el sector

Navidad: expectativa en los vendedores de juguetes para repuntar un año flojo

Por Nicolás Maggi

La Municipalidad sale al mercado a tomar deuda pública para pavimento

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La Municipalidad sale al mercado a tomar deuda pública para pavimento

Rosario se moviliza en rechazo al proyecto de reforma laboral
Economía

Rosario se moviliza en rechazo al proyecto de reforma laboral

Reforma laboral: empezó el debate en el Senado con momentos de alta tensión
Politica

Reforma laboral: empezó el debate en el Senado con momentos de alta tensión

Nuevo accidente fatal en la ruta 34: la vía más peligrosa de Santa Fe suma otra tragedia
La Región

Nuevo accidente fatal en la ruta 34: la vía más peligrosa de Santa Fe suma otra tragedia

Adopción de Nata: se analizarán los primeros 50 legajos postulantes
La Ciudad

Adopción de Nata: se analizarán los primeros 50 legajos postulantes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El volante ofensivo que Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo en Central

El volante ofensivo que Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo en Central

El volante que sueña con volver a Newells y cuyo club lo tiene como prescindible

El volante que sueña con volver a Newell's y cuyo club lo tiene como prescindible

Newells se quedó sin plata y la deuda se disparó en los últimos meses: Es aún peor

Newell's se quedó sin plata y la deuda se disparó en los últimos meses: "Es aún peor"

Jugaba en un grande de su país, interesó en Central y ahora seguirá su carrera en el equipo menos pensado

Jugaba en un grande de su país, interesó en Central y ahora seguirá su carrera en el equipo menos pensado

La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin

La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin

Ovación
Asociación Rosarina de Básquet: todo definido en las categorías más chicas

Por Carlos Durhand
Ovación

Asociación Rosarina de Básquet: todo definido en las categorías más chicas

Asociación Rosarina de Básquet: todo definido en las categorías más chicas

Asociación Rosarina de Básquet: todo definido en las categorías más chicas

Asumen el viernes en Newells: Orsi y Goméz, desde el subsuelo hasta la cima del fútbol

Asumen el viernes en Newell's: Orsi y Goméz, desde el subsuelo hasta la cima del fútbol

El paso de Almirón por la Copa Libertadores, con actuaciones de cal y otras de arena

El paso de Almirón por la Copa Libertadores, con actuaciones de cal y otras de arena

Policiales
Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio

Por Claudio Berón

Policiales

Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio

La muerte como mensaje: termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

"La muerte como mensaje": termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

Rechazaron la prisión domiciliaria de Patricio Serjal por irregularidades en la cárcel

Rechazaron la prisión domiciliaria de Patricio Serjal por irregularidades en la cárcel

Fijaron nueva recompensa millonaria para esclarecer el crimen de un adolescente

Fijaron nueva recompensa millonaria para esclarecer el crimen de un adolescente

La Ciudad
La Municipalidad sale al mercado a tomar deuda pública para pavimento

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La Municipalidad sale al mercado a tomar deuda pública para pavimento

Adopción de Nata: se analizarán los primeros 50 legajos postulantes

Adopción de Nata: se analizarán los primeros 50 legajos postulantes

El tiempo en Rosario: el jueves llega con más calor y viento norte

El tiempo en Rosario: el jueves llega con más calor y viento norte

Mueblerías de Rosario ofrecen productos con hasta 30% de descuento

Mueblerías de Rosario ofrecen productos con hasta 30% de descuento

La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin
Negocios

La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin

Un obrero cayó de altura mientras remodelaba una casa en en Salta y Paraguay
La Ciudad

Un obrero cayó de altura mientras remodelaba una casa en en Salta y Paraguay

Rechazaron la prisión domiciliaria de Patricio Serjal por irregularidades en la cárcel
Policiales

Rechazaron la prisión domiciliaria de Patricio Serjal por irregularidades en la cárcel

Fuerte advertencia de la FUA: No hay chances de un 2026 normal con este presupuesto universitario
La Ciudad

Fuerte advertencia de la FUA: "No hay chances de un 2026 normal con este presupuesto universitario"

Verano en Rosario: arranca la temporada colonias de vacaciones y piletas municipales
LA CIUDAD

Verano en Rosario: arranca la temporada colonias de vacaciones y piletas municipales

La Casa Gris definió los nombres que cubrirán las tres vacantes en la Corte Suprema

Por Javier Felcaro
Política

La Casa Gris definió los nombres que cubrirán las tres vacantes en la Corte Suprema

Reunión en el Concejo: advierten sobre la crítica situación en el Pami I
LA CIUDAD

Reunión en el Concejo: advierten sobre la crítica situación en el Pami I

Rosario recupera el congreso de Aapresid, una cita clave para el futuro del agro
Economía

Rosario recupera el congreso de Aapresid, una cita clave para el futuro del agro

Paro de aceiteros contra la reforma laboral: Nos quieren llevar al siglo XIX
Economía

Paro de aceiteros contra la reforma laboral: "Nos quieren llevar al siglo XIX"

Fijaron nueva recompensa millonaria para esclarecer el crimen de un adolescente
Policiales

Fijaron nueva recompensa millonaria para esclarecer el crimen de un adolescente

Misión Papá Noel: un grupo de amigas se organiza para que 350 chicos tengan su regalo

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Misión Papá Noel: un grupo de amigas se organiza para que 350 chicos tengan su regalo

Borgonovo celebra 80 años cumpliendo y sigue mirando hacia adelante
novedades

Borgonovo celebra 80 años cumpliendo y sigue mirando hacia adelante

Presupuesto 2026: el dictamen deroga las leyes de financiamiento universitario y discapacidad
POLITICA

Presupuesto 2026: el dictamen deroga las leyes de financiamiento universitario y discapacidad

Lanzan la canasta navideña de emprendedores locales a $12.000
La Ciudad

Lanzan la canasta navideña de emprendedores locales a $12.000

El dólar subió por los anuncios de ajuste en la banda cambiaria
Economía

El dólar subió por los anuncios de ajuste en la banda cambiaria

Tiros en Granadero Baigorria: un herido de bala y el hallazgo de casi 500 dosis de cocaína
Policiales

Tiros en Granadero Baigorria: un herido de bala y el hallazgo de casi 500 dosis de cocaína

Un sector de los taxistas pide 25% de aumento para marzo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Un sector de los taxistas pide 25% de aumento para marzo

Una familia de Tablada teme perder su casa ante una posible demolición por orden judicial

Por Martín Stoianovich

Ciudad

Una familia de Tablada teme perder su casa ante una posible demolición por orden judicial

Los alquileres subieron muy por encima de la inflación en 2025
Economía

Los alquileres subieron muy por encima de la inflación en 2025

Jorge Almirón en Central: cómo fue el último paso del entrenador
Ovación

Jorge Almirón en Central: cómo fue el último paso del entrenador