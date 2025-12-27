La Capital | Policiales | Tren de Aragua

Los caminos y el anclaje en Argentina de la pandilla Tren de Aragua

La Justicia correntina procesó a 11 venezolanos, una colombiana y un argentino por lavado de activos y otros delitos. En Buenos Aires operaban una financiera ilegal

27 de diciembre 2025 · 17:39hs
Boscan Bracho

Boscan Bracho, alias "Yiyi" que fue capturado en Corrientes en 2023

La Cámara Federal de Corrientes confirmó la prisión preventiva por maniobras de lavado de activos y financiamiento del terrorismo dictados contra un grupo de 13 personas (11 venezolanos, una colombiana y un argentino). Estan acusados de tener vínculos con la organización criminal de carácter transnacional Tren de Aragua.

La causa se originó tras la detención de Guillermo Boscán Bracho en octubre de 2023, en el marco de un pedido de extradición internacional, y dio lugar a una investigación que, según destacaron los fiscales, permitió desarticular una presunta estructura criminal con ramificaciones transnacionales.

Según la investigación, los imputados habrían integrado, desde 2019, una estructura criminal organizada en dos células operativas, presuntamente lideradas por Boscán Bracho orientadas a desplegar maniobras de lavado de activos y financiamiento de actividades de la organización en el exterior.

Intervinieron en la causa el fiscal general subrogante ante ese tribunal, Carlos Schaefer, y el auxiliar fiscal de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Alberto Barbuto. De la investigación también participó la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco), a cargo del fiscal federal Santiago Marquevich.

Justicia en Corrientes

La resolución fue dictada con los votos del juez Ramón Luis González y la jueza Mirta Gladis Sotelo, al resolver los recursos de apelación interpuestos por las defensas contra el procesamiento dispuesto el 4 de septiembre pasado por el Juzgado Federal Nº1 de Corrientes, subrogado por el juez federal Gustavo Del Corazón de Jesús Fresneda.

En esa oportunidad, el juez de grado había ordenado el procesamiento con prisión preventiva de las 13 personas mencionadas y trabado embargos por un millón de pesos sobre los bienes de cada uno de ellos, monto que fue confirmado en la resolución del tribunal revisor.

En Corrientes, el fallo de la Cámara sostuvo que el grupo habría demostrado una relevante capacidad económica y logística, evidenciada en la adquisición de bienes de alto valor sin ingresos lícitos que los respalden y valoró que la pesquisa permitió identificar múltiples operatorias de blanqueo de capitales, cuyo volumen fue estimado en más de 120 millones de pesos.

Entre ellas, se describieron el uso de un sistema informal de transferencias tipo hawala (opera al margen de la banca tradicional, basado en la confianza y en redes personales) operado en el barrio porteño de Colegiales bajo el nombre comercial “Giro Activo”, el ingreso de divisas al país mediante “correos humanos”, el fraccionamiento de remesas, la constitución de sociedades de fachada para la explotación de locales comerciales y un esquema de transferencias circulares entre los integrantes del grupo destinado a dificultar la trazabilidad de los fondos.

Asimismo, los camaristas consideraron que parte de esos recursos habrían sido destinados a sostener, fuera del país, actividades de la organización. “El juez de grado no fundó la imputación en meras alusiones contextuales ni en la sola referencia nominal al «Tren de Aragua», sino en la verificación de un circuito económico organizado, estable y de significativa magnitud, destinado a generar y canalizar recursos hacia el sostenimiento de una estructura criminal transnacional que, conforme información institucional coincidente y no desvirtuada en esta instancia, se encuentra vinculada a hechos calificados como terroristas y ha sido incluida en registros oficiales como el RePET”, señala el fallo, en referencia a que la organización fue inscripta en febrero pasado en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento a través de la Resolución 186/2025 del Ministerio de Seguridad Nacional.

Expansión del Tren de Aragua

La red criminal es parte del fenómeno de las megabandas, con mayor presencia en Brasil a través del Primer Comando de la Capital (PCC) o el Comando Vermelho. Hasta 2014, sólo se creaban en Venezuela pequeños grupos delictivos de tres a cinco integrantes.

El Tren de Aragua, pandilla nacida en 2014 en la cárcel de Tocorón, en Venezuela, es un peligroso grupo criminal que se ha extendido a al menos ocho países, entre los que se encuentra Argentina.

>> Leer más: Una pesada mafia brasileña proyecta su sombra sobre Rosario y Santa Fe

Fue fundada por cinco reclusos, dos de los cuales ya murieron. Los otros tres siguen teniendo las riendas del grupo. Ellos son Héctor Guerrero, alias El Niño Guerrero, que se fugó de esa prisión en septiembre del 2023; Johan José Romero, alias Joan Petrica, que fue visto en Brasil; y Larry Amaury Alvarez Núñez, alias Larry Changa, radicado en Chile en 2018 y hoy con paradero desconocido. El gran éxodo venezolano fue la llave para que este grupo extendiera sus garras por toda Sudamérica.

Sus ramificaciones en Estados Unidos y la persecución penal en ese país dio como resultado cargos contra más de 70 miembros de la pandilla de origen venezolano, incluidos El Niño Guerrero y sus principales lugartenientes. Los cargos presentados simultáneamente en los estados de Colorado, Nebraska, Nuevo México, Nueva York y Texas muestran toda clase de actividades criminales: desde desvalijar cajeros automáticos o distribuir drogas hasta secuestros y asesinatos, para lo cual los pandilleros utilizan armas pesadas e incluso explosivos.

>> Leer más: Triple femicidio: qué es Zangi, la app con cifrado militar que también usó una banda narco rosarina

La captura

La causa se originó el 2 de octubre de 2023 con la detención del venezolano Boscán Bracho efectuada por parte de personal del Departamento Interpol de la Policía Federal (PFA), en la ruta Nº 43 de la provincia de Corrientes. El venezolano, líder de la denominada “Banda del Yiyi” (vinculada al Tren de Aragua), tenía pedido de captura internacional. Había ingresado al país procedente de Colombia el 22 de junio de 2019 con una identidad falsa y al momento de su detención, vivía en un country de la ciudad de Corrientes. Actualmente, está detenido bajo el régimen de presos de “alto riesgo” en el Complejo Penitenciario Federal Nº 1 de Ezeiza.

Su detención dio lugar a una investigación llevada adelante por los titulares de la Fiscalía Federal Nº1 de Corrientes, Flavio Ferrini, de la Ufeco, Santiago Marquevich, y de la Procelac, Diego Velasco, que permitió desarticular la presunta estructura criminal con ramificaciones transnacionales ahora procesada.

El presunto líder de la organización ya estaba detenido en el penal de Ezeiza, pero los otros 12 acusados fueron apresados en una serie de allanamientos realizados, a pedido del Ministerio Público Fiscal, el 28 de mayo pasado en domicilios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los partidos bonaerenses de Ezeiza y La Plata y en la capital de Corrientes.

La PDI actuo en zona norte para detener a un hombre de 48 años por un caso de abuso sexual agravado.

Zona norte: detuvieron a un hombre acusado por un caso de abuso sexual agravado

El crimen ocurrió el viernes 27 de septiembre de 2024 en Benegas al 8100.

Identificaron a otro sospechoso por el crimen de un policía en una salidera

El pasillo donde se cometió el crimen de Daniela Salva.

Zona sur: prisión preventiva para uno de los hombres que mataron a una joven en un búnker

El cuestionado  juez Gregorio Salmain.

Prisión preventiva para el juez Gastón Salmain por favorecer al financista Fernando Whpei

