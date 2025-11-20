Central es el campeón de la liga 2025 y suma una nueva estrella a su historial

Tras la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA, donde estuvieron Ángel Di María, Jorge Broun, Ariel Holan y Gonzalo Belloso, el Canalla fue proclamado campeón como mejor equipo del año

Los referentes de Central posaron con el trofeo al campeón de la liga 2025.

Rosario Central es el nuevo campeón del fútbol argentino , tras ser proclamado como tal luego de la resolución que tomó el Comité Ejecutivo de la AFA de premiar al equipo que más puntos sumó en la tabla acumulada, que no es otro que el equipo de Ariel Holan .

El Canalla había obtenido su clasificación para disputar la Supercopa Internacional justamente por haber sido el equipo que más puntos sumó en la temporada, pero en las últimas horas se decidió otorgarle directamente una nueva estrella de campeón.

El rumor comenzó a tomar fuerza en la mañana de este jueves, pero todo se hizo más evidente cuando aparecieron imágenes de muchos protagonistas del mundo Central en la zona de Puerto Madero, donde estaba prevista la reunión del Comité Ejecutivo.

Finalmente, Gonzalo Belloso apareció ante los medios junto a Fatura Broun, quien llevaba el flamante trofeo en sus manos, y Ariel Holan . "Es un plan que viene hace varios años volver incorporar al campeón anual. De acá al futuro este torneo se suma al Apertura, el Clausura y el Trofeo de Campeones. Volverá a estar el campeón anual y se reconoció al actual", señaló el presidente canalla.

A su vez, Belloso agregó: "Es súper merecido. Fuimos primeros de la primera fecha a la última. Estamos muy felices y muy orgullosos, es muy merecido. Es un torneo que faltaba, nos parece súper lógico".

"El Comité Ejecutivo ya venía planteando la posibilidad. A los equipos grandes les gusta el torneo anual, es más competitivo para ellos. Es un fútbol solidario, están los torneos cortos para que todos nos podamos meter y el largo para que los grandes puedan competir", sentenció.

"Nos invitaron a recibir el premio. Estoy muy agradecido al presidente Tapia, a Toviggino, al secretario de Argentinos Juniors y a todo el Comité que nos vinieron con esta sorpresa", concluyó Belloso.