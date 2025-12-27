La Capital | Ovación | Newell's

Con varios jugadores formados en Newell's, un grande del ascenso arma un equipo para subir a primera

En el actual mercado de pases incorporó a tres jugadores que acaban de quedar libres en el Parque y a otro con pasado en el club

27 de diciembre 2025 · 16:35hs
El DT Matías Módolo tiene en el plantel de Chacarita a varios jugadores formados en las inferiores de Newells

Club Chacarita

El DT Matías Módolo tiene en el plantel de Chacarita a varios jugadores formados en las inferiores de Newell's

A medida que se acerca el comienzo de la pretemporada, los clubes del fútbol argentino empiezan a darles forma a sus planteles. Pasa no sólo en la primera división, sino también en el ascenso, donde hay un grande que se está armando muy bien con exjugadores de Newell's.

El equipo en cuestión es uno de los históricos animadores de la segunda división, que cíclicamente alterna con temporadas en primera. Viene de un año frustrante, en el que arrancó como candidato pero se cayó, y aspira a pelear por el ascenso en la temporada que se avecina.

Leer más: El Colo Ramírez está cada vez más cerca de volver a Newell's: de qué depende

Chacarita quiere subir a primera

Se trata de Chacarita, el histórico club de San Martín, en el conurbano bonaerense. El equipo estará al mando de Matías Módolo, quien como futbolista jugó en varios equipos de las categorías del ascenso y como entrenador lleva una década en ese mismo ámbito.

Módolo fue el técnico que llevó a Deportivo Riestra a la primera división en la temporada 2023. Asumió el cargo en septiembre de ese año, ante la salida de Walter Marchesi. Y después de ganar el reducido con el Malevo, se fue a Gimnasia de Jujuy.

El plantel de Chacarita ya está trabajando con vistas a lo que viene, aunque la pretemporada fuerte arrancará después de las fiestas de fin de año. El equipo se está reforzando bien, y la particularidad es que en corto tiempo incorporó a varios jugadores que se formaron en Newell's.

Leer más: Un director técnico rosarino que trabajó con Bielsa y Sampaoli dirigirá a un grande de Sudamérica

Se reforzó con varios ex-Newell's

Uno de ellos es Misael Jaime, un goleador que llegó a debutar en la primera de Newell's pero nunca tuvo muchas oportunidades. Al delantero se le agregaron Brian Calderara y Lisandro Montenegro, quienes también tuvieron minutos en primera pero nunca pudieron despegar y acaban de quedar libres en el equipo del parque. Y el otro es Milton Leyendeker.

Por lo que se ve, Módolo sigue de cerca lo que pasa en las divisiones inferiores de Newell's, por lo que no habría que descartar que sume a algún futbolista más en caso de que Newell's no lo tenga en cuenta.

Noticias relacionadas
El uruguayo Méndez retornó a Newell’s y ante este panorama de complicaciones crecieron sus chances de poder jugar.

Newell's: con la lesión de Montero, el lateral derecho se llenó de incertidumbre

Gómez Mattar junto a Soldini y Boero en la firma de la extensión del contrato del jugador con Newells.

Una de las grandes promesas de Newell's extendió su contrato con el club hasta diciembre de 2027

La dupla técnica de Newells se presentaría ante la sociedad Leprosa en un amisotoso en el Parque.

La dirigencia de Newell's piensa en un partido amistoso para que puedan ir los hinchas

Aníbal Moreno llegó a River, que invirtió siete millones de dólares en su negociación con Palmeiras.

Los tatuajes del ex-Newell's que llamaron la atención en su nuevo club

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Chau, alerta amarillo en Rosario: la tormenta pasó de largo en un sábado agobiante

Chau, alerta amarillo en Rosario: la tormenta pasó de largo en un sábado agobiante

Central vende la mitad del pase de Nacho Russo, que firmará contrato con otro club hasta 2028

Central vende la mitad del pase de Nacho Russo, que firmará contrato con otro club hasta 2028

Mar del Plata o Florianópolis: los precios de veranear en 2026 en Argentina o Brasil

Mar del Plata o Florianópolis: los precios de veranear en 2026 en Argentina o Brasil

Lo último

Un chamán en Rosario: un libro cuenta la historia de un sanador itinerante que dejó su huella en la ciudad

Un chamán en Rosario: un libro cuenta la historia de un sanador itinerante que dejó su huella en la ciudad

Un joven fue baleado en la madrugada del sábado en Empalme Graneros

Un joven fue baleado en la madrugada del sábado en Empalme Graneros

Los caminos y el anclaje en Argentina de la pandilla Tren de Aragua

Los caminos y el anclaje en Argentina de la pandilla Tren de Aragua

Pullaro cuestionó el presupuesto nacional: asegura que desatiende rutas y deudas con Santa Fe

Advirtió que el monto destinado para todo el país es menor a la inversión provincial en rutas y señaló que el deterioro de la red nacional será inevitable

Pullaro cuestionó el presupuesto nacional: asegura que desatiende rutas y deudas con Santa Fe
Zona norte: detuvieron a un hombre acusado por un caso de abuso sexual agravado
policiales

Zona norte: detuvieron a un hombre acusado por un caso de abuso sexual agravado

Un joven de Funes sufrió un grave accidente navegando en el norte de Santa Fe
La Región

Un joven de Funes sufrió un grave accidente navegando en el norte de Santa Fe

En alpargatas y selfie con el carnicero: Franco Colapinto revolucionó una localidad bonaerense
Ovación

En alpargatas y selfie con el carnicero: Franco Colapinto revolucionó una localidad bonaerense

Presupuesto 2026: votación dividida entre las bancas de Santa Fe
Política

Presupuesto 2026: votación dividida entre las bancas de Santa Fe

Goity: No es viable que cada uno enseñe lo que quiere, dónde y cuándo quiera

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Goity: "No es viable que cada uno enseñe lo que quiere, dónde y cuándo quiera"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Chau, alerta amarillo en Rosario: la tormenta pasó de largo en un sábado agobiante

Chau, alerta amarillo en Rosario: la tormenta pasó de largo en un sábado agobiante

Central vende la mitad del pase de Nacho Russo, que firmará contrato con otro club hasta 2028

Central vende la mitad del pase de Nacho Russo, que firmará contrato con otro club hasta 2028

Mar del Plata o Florianópolis: los precios de veranear en 2026 en Argentina o Brasil

Mar del Plata o Florianópolis: los precios de veranear en 2026 en Argentina o Brasil

El tiempo en Rosario: sábado bajo alerta amarillo por tormentas y un calor que no afloja

El tiempo en Rosario: sábado bajo alerta amarillo por tormentas y un calor que no afloja

Ovación
Con varios jugadores formados en Newells, un grande del ascenso arma un equipo para subir a primera
OVACIÓN

Con varios jugadores formados en Newell's, un grande del ascenso arma un equipo para subir a primera

Con varios jugadores formados en Newells, un grande del ascenso arma un equipo para subir a primera

Con varios jugadores formados en Newell's, un grande del ascenso arma un equipo para subir a primera

En alpargatas y selfie con el carnicero: Franco Colapinto revolucionó una localidad bonaerense

En alpargatas y selfie con el carnicero: Franco Colapinto revolucionó una localidad bonaerense

Un director técnico rosarino que trabajó con Bielsa y Sampaoli dirigirá a un grande de Sudamérica

Un director técnico rosarino que trabajó con Bielsa y Sampaoli dirigirá a un grande de Sudamérica

Policiales
Un joven fue baleado en la madrugada del sábado en Empalme Graneros
Policiales

Un joven fue baleado en la madrugada del sábado en Empalme Graneros

Los caminos y el anclaje en Argentina de la pandilla Tren de Aragua

Los caminos y el anclaje en Argentina de la pandilla Tren de Aragua

Empalme Graneros: una mujer fue detenida por apuñalar a un amigo

Empalme Graneros: una mujer fue detenida por apuñalar a un amigo

Zona norte: detuvieron a un hombre acusado por un caso de abuso sexual agravado

Zona norte: detuvieron a un hombre acusado por un caso de abuso sexual agravado

La Ciudad
Un chamán en Rosario: un libro cuenta la historia de un sanador itinerante que dejó su huella en la ciudad

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Un chamán en Rosario: un libro cuenta la historia de un sanador itinerante que dejó su huella en la ciudad

Un auto quedó destruido por un incendio en el barrio Abasto

Un auto quedó destruido por un incendio en el barrio Abasto

Inauguración de obras del aeropuerto: refuerzan el servicio de colectivos

Inauguración de obras del aeropuerto: refuerzan el servicio de colectivos

Chau, alerta amarillo en Rosario: la tormenta pasó de largo en un sábado agobiante

Chau, alerta amarillo en Rosario: la tormenta pasó de largo en un sábado agobiante

Una de las grandes promesas de Newells extendió su contrato con el club hasta diciembre de 2027
OVACIÓN

Una de las grandes promesas de Newell's extendió su contrato con el club hasta diciembre de 2027

Sin Navas, Newells se hubiese ido al descenso: la explosiva declaración de un exrojinegro
OVACIÓN

"Sin Navas, Newell's se hubiese ido al descenso": la explosiva declaración de un exrojinegro

Córdoba impondrá multas o cárcel a padres antivacunas: qué pasa en Santa Fe
Salud

Córdoba impondrá multas o cárcel a padres antivacunas: qué pasa en Santa Fe

Horror en Navidad: armado con cuchillos, encerró a su familia en una casa de zona sur
Policiales

Horror en Navidad: armado con cuchillos, encerró a su familia en una casa de zona sur

Feriados en 2026: confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos
Información general

Feriados en 2026: confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos

El hermano de Christian Petersen rompió el silencio: qué dijo sobre su estado de salud
Zoom

El hermano de Christian Petersen rompió el silencio: qué dijo sobre su estado de salud

Zona oeste: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé en un auto
LA CIUDAD

Zona oeste: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé en un auto

Messi mandó un saludo por las fiestas de fin de año junto a un funcionario santafesino
Ovación

Messi mandó un saludo por las fiestas de fin de año junto a un funcionario santafesino

Playa Grande y La Bristol, los nuevos alfajores de Havanna: cuándo salen y qué gusto tienen
Información General

"Playa Grande" y "La Bristol", los nuevos alfajores de Havanna: cuándo salen y qué gusto tienen

Desde este viernes, la Línea de la Costa comienza a circular todos los días
La Ciudad

Desde este viernes, la Línea de la Costa comienza a circular todos los días

Vive en la calle, lo internaron por quemaduras y denuncian que lo prendieron fuego
Policiales

Vive en la calle, lo internaron por quemaduras y denuncian que lo prendieron fuego

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Balance positivo de ventas navideñas en Rosario: Fue más anímico que económico
Economía

Balance positivo de ventas navideñas en Rosario: "Fue más anímico que económico"

Puerto San Martín: un auto atropelló a un caballo y terminó dentro de un zanjón
LA REGION

Puerto San Martín: un auto atropelló a un caballo y terminó dentro de un zanjón

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes
Policiales

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Autonomía municipal: rige el decreto para intervenir en baldíos sin orden judicial

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Autonomía municipal: rige el decreto para intervenir en baldíos sin orden judicial

El Senado sesiona hoy para aprobar el presupuesto 2026 y la ley de inocencia fiscal
POLITICA

El Senado sesiona hoy para aprobar el presupuesto 2026 y la ley de inocencia fiscal

A los 18 años, murió una de las mayores promesas de la gimnasia rítmica de Brasil
Ovación

A los 18 años, murió una de las mayores promesas de la gimnasia rítmica de Brasil

La mitad de los refugios municipales estuvieron ocupados en Navidad
La Ciudad

La mitad de los refugios municipales estuvieron ocupados en Navidad

Aunque los comerciantes no son optimistas, las ventas navideñas subieron 1,3 %
Economía

Aunque los comerciantes no son optimistas, las ventas navideñas subieron 1,3 %