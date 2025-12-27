Con varios jugadores formados en Newell's, un grande del ascenso arma un equipo para subir a primera

En el actual mercado de pases incorporó a tres jugadores que acaban de quedar libres en el Parque y a otro con pasado en el club

El DT Matías Módolo tiene en el plantel de Chacarita a varios jugadores formados en las inferiores de Newell's

A medida que se acerca el comienzo de la pretemporada, los clubes del fútbol argentino empiezan a darles forma a sus planteles. Pasa no sólo en la primera división, sino también en el ascenso, donde hay un grande que se está armando muy bien con exjugadores de Newell's .

El equipo en cuestión es uno de los históricos animadores de la segunda división, que cíclicamente alterna con temporadas en primera. Viene de un año frustrante, en el que arrancó como candidato pero se cayó, y aspira a pelear por el ascenso en la temporada que se avecina.

Se trata de Chacarita, el histórico club de San Martín, en el conurbano bonaerense. El equipo estará al mando de Matías Módolo, quien como futbolista jugó en varios equipos de las categorías del ascenso y como entrenador lleva una década en ese mismo ámbito.

Módolo fue el técnico que llevó a Deportivo Riestra a la primera división en la temporada 2023. Asumió el cargo en septiembre de ese año, ante la salida de Walter Marchesi. Y después de ganar el reducido con el Malevo, se fue a Gimnasia de Jujuy.

El plantel de Chacarita ya está trabajando con vistas a lo que viene, aunque la pretemporada fuerte arrancará después de las fiestas de fin de año. El equipo se está reforzando bien, y la particularidad es que en corto tiempo incorporó a varios jugadores que se formaron en Newell's.

Se reforzó con varios ex-Newell's

Uno de ellos es Misael Jaime, un goleador que llegó a debutar en la primera de Newell's pero nunca tuvo muchas oportunidades. Al delantero se le agregaron Brian Calderara y Lisandro Montenegro, quienes también tuvieron minutos en primera pero nunca pudieron despegar y acaban de quedar libres en el equipo del parque. Y el otro es Milton Leyendeker.

Por lo que se ve, Módolo sigue de cerca lo que pasa en las divisiones inferiores de Newell's, por lo que no habría que descartar que sume a algún futbolista más en caso de que Newell's no lo tenga en cuenta.