El Colo Ramírez está cada vez más cerca de volver a Newell's: de qué depende que ponga la firma

El delantero uruguayo quiere regresar y ya tuvo contactos con Orsi-Gómez y con el director deportivo. Debe arreglar su salida de Sport Recife

Newell's se puso en marcha ni bien asumió la comisión directiva, el 15 de diciembre, pero -salvo la contratación de los entrenadores para el equipo de primera- hasta ahora no dio grandes pasos en la tarea de reforzar el plantel. Es un tema álgido para el club, y urgente.

Con la llegada de Favio Orsi y Sergio Gómez para hacerse cargo de la conducción del primer equipo, la comisión directiva que preside Ignacio Boero dio el primer paso de cara a una temporada difícil en la que Newell's deberá sumar muchos puntos.

Aunque esta necesidad tiene que ver con la pelea por mantenerse en primera, ya que tiene un promedio bastante raquítico, los hinchas le exigen a las nuevas autoridades que armen un equipo para volver a los primeros planos y pelear campeonatos. Esa es la tarea que esperan, tanto de los directivos como del director deportivo, Roberto Sensini.

Hasta ahora Newell's no incorporó a ningún jugador. Las novedades más importantes se dieron con la extensión de un par de contratos de jugadores que quedan libres el 31 de diciembre, y el anuncio de que no renovará otros. Entre ellos hay nombres importantes, como Luciano Lolo, Víctor Cuesta, Ever Banega, Juan Manuel García y Carlos González.

Newell's compra a Luciano Herrera

Quizás la novedad más saliente sea el anuncio de que Newell's hará uso de la opción por Luciano Herrera, el delantero que llegó a préstamo de Defensa y Justicia. El club del Parque pagará un millón de dólares y se quedará con el pase del jugador, al que le firmará un nuevo contrato.

La confirmación sobre la continuidad de Herrera es importante porque se trata de uno de los jugadores con mejor rendimiento en Newell's en un año en el que el equipo tuvo problemas en todas sus líneas. Además, los hinchas lo quieren y hacían fuerza para que el club lo retuviera.

Fuera de este caso, hasta ahora circularon varios nombres de posibles refuerzos, aunque ninguno es de jerarquía y tampoco se concretó nada. Por eso, las miradas están puestas en un jugador cuya ficha pertenece a Newell's, aunque está a préstamo en Sport Recife de Brasil.

Luche y vuelve

Se trata de Juan Ignacio Ramírez, el delantero que llegó de Liverpool de Uruguay, jugó un año y luego salió a préstamo, primero a Chile y luego a Brasil. El jugador ya expresó su deseo de regresar a Newell's y la novedad ahora es que ya tuvo contactos con la dupla Orsi-Gómez y con el director deportivo.

Las conversaciones fueron en buenos términos y hay un principio de acuerdo para que el Colo Ramírez vuelva a Newell's. El tema por resolver es una deuda que Sport Recife mantiene con el uruguayo y la rescisión de su contrato con el equipo brasileño, que tiene vigencia hasta diciembre de 2026.

Sin embargo, el visto bueno de la dupla técnica y de los directivos del club lo acercan mucho al regreso y probablemente sea una buena noticia para los hinchas rojinegros, que valoran al uruguayo por su capacidad goleadora.

