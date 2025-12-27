La Capital | La Región | Funes

Un joven estudiante de Funes sufrió un grave accidente navegando en el norte de Santa Fe

El adolescente que anhela ser piloto de aviones fue hospitalizado en el Hospital de Reconquista tras una fuerte lesión en su brazo izquierdo

27 de diciembre 2025 · 14:02hs
El Sies atendió a los heridos luego del accidente del joven estudiante de Funes

Foto: Reconquista HOY

El Sies atendió a los heridos luego del accidente del joven estudiante de Funes

Un estudiante del Liceo Aeronáutico Militar de Funes sufrió un grave accidente cuando navegaba en un arroyo de Puerto Reconquista, en el norte de Santa Fe. El joven de 17 años, identificado como Juan Acuña, sufrió una grave lesión en uno de sus brazos, por lo que fue derivado al Hospital de Reconquista.

Dos embarcaciones chocaron el 26 de diciembre cerca de las 18 en el arroyo El Correntosito, aguas abajo de Puerto Reconquista. Según el parte policial se trató de la lancha “La Tarada”, con un motor de 135 caballos de fuerza y tres personas a bordo, y la embarcación “Amarella”, con un motor de 40 caballos de fuerza, ocupada por Juan Martín Acuña, su padre y otros dos tripulantes. Esta última lancha terminó hundida.

La Prefectura Naval de la zona pudo rescatar a las siete personas y trasladarlos al Hospital de Reconquista. Juan Acuña, oriundo de San Nicolás y estudiante de 5º año del secundario en el Liceo de Funes, sufrió la peor lesión en su brazo izquierdo, presuntamente ocasionada por la hélice de una de las embarcaciones. Antes del traslado al nosocomio, el personal que los rescató tuvo que hacer un torniquete para frenar la pérdida de sangre, según contó Reconquista Hoy.

La demora de la ambulancia provocó que la Prefectura pusiera a disposición una de sus unidades para el traslado del joven, que fue acompañado por su padre Juan Antonio Acuña, con fracturas en su costilla. En el camino, la ambulancia del SIES se cruzó con la camioneta y se dispuso el trasbordo. Ya en el hospital, el joven también fue atendido por heridas en su oreja y quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva, según comentó la hermana al diario El Norte de San Nicolás.

Qué se sabe del accidente

Un llamado minutos antes de las 18.30 alertó a la Prefectura de un accidente en el arroyo El Correntosito. Un navegante de la zona fue el primero que llegó al lugar, alertó a las autoridades y rescató a seis de las siete personas involucradas, entre ellos el joven estudiante de Funes. Luego, una embarcación de las fuerzas de seguridad logró llevar al último involucrado. En la lancha particular, Juan Martín Acuña recibió la primera asistencia para evitar el sangrado de su brazo.

Acuña viajaba en la “Amarella”, una lancha Fishing 430, con un motor de 40 caballos de fuerza, que terminó hundida. Junto a él estaban su padre Juan Antonio, David Picech, quien manejaba, y una cuarta persona que no se reveló su identidad.

La “Amarella” colisionó con “La Tarada”, una lancha de mayor porte, de 135 caballos de fuerza y timoneada por Javier Contarde, acompañado por Gonzalo Contarde y Lucas Borga. Esta embarcación, a pesar del choque, quedó sobre la línea de flotación y no se hundió.

Una vez en tierra firme, personal del SIES dispuso el traslado de las siete personas, pero ante la demora de la ambulancia, Prefectura llevó al joven de 17 años. Sin embargo, antes de llegar al Hospital de Reconquista se cruzó con la ambulancia de emergencia, por lo que Acuña continuó su traslado en el rodado sanitario. La fiscalía de turno de Reconquista realizó las primeras tareas sobre el caso, con la investigación a cargo de Leandro Benegas.

Noticias relacionadas
María Pía Imaz en Tierra Chica, el emprendimiento que tienen junto a toda su familia. Detrás, el nuevo local que está en obras.

Tierra Chica estrena un inmueble doble piso con terraza para un operador gastronómico

Federico Falcone decidió que era un buen momento para atender de cerca los clientes de Funes y Roldán.

La florería rosarina que pone un pie en el jardín de la provincia

Mercedes Riegé se abre camino en Nueva York trabajando en el corazón del circuito teatral y produciendo cortometrajes.

De Funes a Nueva York: la historia de la joven artista que triunfa en teatro y cine

El aeropuerto donde aterrizará Lionel Messi y así, emprender su ruta hacia Rosario para pasar las Fiestas

Expectativa por la llegada de Messi al país: lo esperan en el aeropuerto de Sauce Viejo

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal

Central vende la mitad del pase de Nacho Russo, que firmará contrato con otro club hasta 2028

Central vende la mitad del pase de Nacho Russo, que firmará contrato con otro club hasta 2028

El tiempo en Rosario: sábado bajo alerta amarillo por tormentas y un calor que no afloja

El tiempo en Rosario: sábado bajo alerta amarillo por tormentas y un calor que no afloja

Lo último

Un joven estudiante de Funes sufrió un grave accidente navegando en el norte de Santa Fe

Un joven estudiante de Funes sufrió un grave accidente navegando en el norte de Santa Fe

El presupuesto 2026 se aprobó con una votación dividida entre las bancas de Santa Fe

El presupuesto 2026 se aprobó con una votación dividida entre las bancas de Santa Fe

Un auto quedó destruido a la medianoche por un incendio alarmante een el barrio Abasto

Un auto quedó destruido a la medianoche por un incendio alarmante een el barrio Abasto

Un joven estudiante de Funes sufrió un grave accidente navegando en el norte de Santa Fe

El adolescente que anhela ser piloto de aviones fue hospitalizado en el Hospital de Reconquista tras una fuerte lesión en su brazo izquierdo

Un joven estudiante de Funes sufrió un grave accidente navegando en el norte de Santa Fe
Un auto quedó destruido a la medianoche por un incendio alarmante een el barrio Abasto
La Ciudad

Un auto quedó destruido a la medianoche por un incendio alarmante een el barrio Abasto

El presupuesto 2026 se aprobó con una votación dividida entre las bancas de Santa Fe
Política

El presupuesto 2026 se aprobó con una votación dividida entre las bancas de Santa Fe

Identificaron a otro sospechoso por el crimen de un policía baleado en una salidera
Policiales

Identificaron a otro sospechoso por el crimen de un policía baleado en una salidera

Mercado del Patio: repintan la obra de Pérez Celis y la plaza tendrá nuevos juegos
La Ciudad

Mercado del Patio: repintan la obra de Pérez Celis y la plaza tendrá nuevos juegos

José Goity: No es viable que cada uno enseñe lo que quiere, dónde quiera y cuándo quiera

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

José Goity: "No es viable que cada uno enseñe lo que quiere, dónde quiera y cuándo quiera"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal

Central vende la mitad del pase de Nacho Russo, que firmará contrato con otro club hasta 2028

Central vende la mitad del pase de Nacho Russo, que firmará contrato con otro club hasta 2028

El tiempo en Rosario: sábado bajo alerta amarillo por tormentas y un calor que no afloja

El tiempo en Rosario: sábado bajo alerta amarillo por tormentas y un calor que no afloja

Sin Navas, Newells se hubiese ido al descenso: la explosiva declaración de un exrojinegro

"Sin Navas, Newell's se hubiese ido al descenso": la explosiva declaración de un exrojinegro

Ovación
Newells: con la lesión de Montero, el lateral derecho se llenó de incertidumbre

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's: con la lesión de Montero, el lateral derecho se llenó de incertidumbre

Newells: con la lesión de Montero, el lateral derecho se llenó de incertidumbre

Newell's: con la lesión de Montero, el lateral derecho se llenó de incertidumbre

Fórmula 1: qué se sabe de la ventaja que tendría el Alpine de Franco Colapinto entre otros para 2026

Fórmula 1: qué se sabe de la ventaja que tendría el Alpine de Franco Colapinto entre otros para 2026

Central vende la mitad del pase de Nacho Russo, que firmará contrato con otro club hasta 2028

Central vende la mitad del pase de Nacho Russo, que firmará contrato con otro club hasta 2028

Policiales
Identificaron a otro sospechoso por el crimen de un policía baleado en una salidera
Policiales

Identificaron a otro sospechoso por el crimen de un policía baleado en una salidera

Zona sur: prisión preventiva para uno de los hombres que mataron a una joven en un búnker

Zona sur: prisión preventiva para uno de los hombres que mataron a una joven en un búnker

Prisión preventiva para el juez Gastón Salmain por favorecer al financista Fernando Whpei

Prisión preventiva para el juez Gastón Salmain por favorecer al financista Fernando Whpei

Horror en Navidad: armado con cuchillos, encerró a su familia en una casa de zona sur

Horror en Navidad: armado con cuchillos, encerró a su familia en una casa de zona sur

La Ciudad
Un auto quedó destruido a la medianoche por un incendio alarmante een el barrio Abasto
La Ciudad

Un auto quedó destruido a la medianoche por un incendio alarmante een el barrio Abasto

Inauguración de obras del aeropuerto de Rosario: refuerzan el servicio de colectivos

Inauguración de obras del aeropuerto de Rosario: refuerzan el servicio de colectivos

Chau, alerta amarilla en Rosario: la tormenta pasó de largo en un sábado agobiante

Chau, alerta amarilla en Rosario: la tormenta pasó de largo en un sábado agobiante

Mercado del Patio: repintan la obra de Pérez Celis y la plaza tendrá nuevos juegos

Mercado del Patio: repintan la obra de Pérez Celis y la plaza tendrá nuevos juegos

Horror en Navidad: armado con cuchillos, encerró a su familia en una casa de zona sur
Policiales

Horror en Navidad: armado con cuchillos, encerró a su familia en una casa de zona sur

Feriados en 2026: confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos
Información general

Feriados en 2026: confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos

El hermano de Christian Petersen rompió el silencio: qué dijo sobre su estado de salud
Zoom

El hermano de Christian Petersen rompió el silencio: qué dijo sobre su estado de salud

Zona oeste: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé en un auto
LA CIUDAD

Zona oeste: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé en un auto

Messi mandó un saludo por las fiestas de fin de año junto a un funcionario santafesino
Ovación

Messi mandó un saludo por las fiestas de fin de año junto a un funcionario santafesino

Playa Grande y La Bristol, los nuevos alfajores de Havanna: cuándo salen y qué gusto tienen
Información General

"Playa Grande" y "La Bristol", los nuevos alfajores de Havanna: cuándo salen y qué gusto tienen

Desde este viernes, la Línea de la Costa comienza a circular todos los días
La Ciudad

Desde este viernes, la Línea de la Costa comienza a circular todos los días

Vive en la calle, lo internaron por quemaduras y denuncian que lo prendieron fuego
Policiales

Vive en la calle, lo internaron por quemaduras y denuncian que lo prendieron fuego

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Balance positivo de ventas navideñas en Rosario: Fue más anímico que económico
Economía

Balance positivo de ventas navideñas en Rosario: "Fue más anímico que económico"

Puerto San Martín: un auto atropelló a un caballo y terminó dentro de un zanjón
LA REGION

Puerto San Martín: un auto atropelló a un caballo y terminó dentro de un zanjón

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes
Policiales

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Autonomía municipal: rige el decreto para intervenir en baldíos sin orden judicial

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Autonomía municipal: rige el decreto para intervenir en baldíos sin orden judicial

El Senado sesiona hoy para aprobar el presupuesto 2026 y la ley de inocencia fiscal
POLITICA

El Senado sesiona hoy para aprobar el presupuesto 2026 y la ley de inocencia fiscal

A los 18 años, murió una de las mayores promesas de la gimnasia rítmica de Brasil
Ovación

A los 18 años, murió una de las mayores promesas de la gimnasia rítmica de Brasil

La mitad de los refugios municipales estuvieron ocupados en Navidad
La Ciudad

La mitad de los refugios municipales estuvieron ocupados en Navidad

Aunque los comerciantes no son optimistas, las ventas navideñas subieron 1,3 %
Economía

Aunque los comerciantes no son optimistas, las ventas navideñas subieron 1,3 %

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste
POLICIALES

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste

Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura
Policiales

Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura

Newells busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque
OVACIÓN

Newell's busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque