La Capital | Información General | no laborable

Feriados en 2026: confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos

La resolución oficial del gobierno nacional establece distintas ventanas en el calendario para promover el turismo en Argentina

26 de diciembre 2025 · 08:13hs
El finde largo por Semana Santa es una de las fechas más aprovechadas por las personas para hacer una escapada de placer y a pocos km de su hogar.

El finde largo por Semana Santa es una de las fechas más aprovechadas por las personas para hacer una escapada de placer y a pocos km de su hogar.

Aunque ya no hay feriados puente, la declaración de días no laborables se mantiene como una alternativa turística interesante en Argentina. En ese contexto, este viernes se definieron tres jornadas que completan el calendario de fines de semana extralargos de 2026 para quienes no trabajan en esas fechas.

La resolución 164/2025 de la Jefatura de Gabinete de Ministros habilitó la posibilidad de armar viajes de cuatro días en marzo, julio y diciembre. Así se completó el cronograma con una medida que rige en todo el país, aunque la adhesión por parte de las empresas para liberar al personal es de carácter optativo.

Las jornadas establecidas por el gobierno argentino se complementan con distintos feriados nacionales no trasladables. Dos de ellos rigen los martes, mientras que el aniversario de la independencia se conmemora un jueves.

¿Cuándo son los días no laborales turísticos de 2026?

Según el primer artículo de la resolución firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en 2026 se definieron los siguientes días no laborables con fines turísticos:

>> Leer más: Feriados 2026: uno por uno, cómo queda el calendario con todos los días libres de 2026

A partir de esta medida, quienes no vayan a trabajar en esas fechas contarán con la posibilidad de tener cuatro jornadas de descanso consecutivas si no deben asistir los sábados o domingos. En el primer y último caso, la actividad se reanuda el miércoles, mientras que el receso de mitad de año comenzará el jueves 9 de julio.

De acuerdo a la normativa vigente, el Poder Ejecutivo nacional puede declarar tres días feriados o no laborables por año para promover el turismo interno y disminuir los efectos negativos de la estacionalidad de la actividad. Las fechas siempre deben coincidir con los días lunes o viernes, pero el gobierno no tiene la obligación de decretar un feriado.

¿Cuándo son los fines de semana largo en 2026?

Hasta el momento, los fines de semana largos confirmados en el calendario se enlazan con las siguientes fechas inamovibles:

  • Lunes 16 de febrero y martes 17 de febrero, feriados de Carnaval
  • Jueves 2 de abril y viernes 3 de abril de 2026, feriado del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y feriado de Viernes Santo
  • Viernes primero de mayo de 2026, feriado del Día del Trabajador
  • Lunes 25 de mayo de 2026, feriado del Día de la Revolución de Mayo
  • Lunes 17 de agosto de 2026, feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
  • Lunes 12 de octubre, feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Viernes 20 de noviembre de 2026, feriado del Día de la Soberanía Nacional
  • Viernes 25 de diciembre de 2026, feriado de Navidad

Por otra parte, el decreto 614/2025 habilita al gobierno a fijar un feriado en el lunes inmediato posterior o el último viernes previo de una fecha trasladable si es sábado o domingo, aunque en 2026 no hay días que coincidan con esta definición. No obstante, en las próximas semanas pueden sumarse otro fin de semana largo a la agenda si se modifica la correspondencia del feriado del miércoles 17 de junio de 2026 por el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes.

¿Qué diferencia hay entre un día no laborable y un feriado?

Los días no laborables son jornadas de descanso en la administración pública nacional, las escuelas, bancos, empresas de seguros y actividades afines. A diferencia de los feriados nacionales, cada empleador puede decidir si se trabaja o no. De hacerlo, los trabajadores no recibirán un pago doble por la tarea ni tendrán francos compensatorios u otros beneficios contemplados por leyes o convenios colectivos.

Noticias relacionadas
un estadounidense gano 1.817 millones de dolares en la loteria powerball

Un estadounidense ganó 1.817 millones de dólares en la lotería Powerball

una nena de 12 anos recibio una bala perdida en la cabeza en moron

Una nena de 12 años recibió una bala perdida en la cabeza en Morón

Una nena de 12 años está internada con una grave herida en su cabeza, producto de una bala perdida.

Buenos Aires: una nena de 12 años está grave tras ser herida por una bala perdida

todo vacante en el quini 6 de nochebuena, con un buen reparto del siempre sale

Todo vacante en el Quini 6 de Nochebuena, con un buen reparto del Siempre Sale

Ver comentarios

Las más leídas

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave en peligro de extinción

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave en peligro de extinción

Los hinchas de Newells lo querían en el equipo, pero ya dijo que no jugará en el Parque

Los hinchas de Newell's lo querían en el equipo, pero ya dijo que no jugará en el Parque

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste

Newells busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque

Newell's busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque

Lo último

Puerto San Martín: un auto atropelló a un caballo y terminó dentro de un zanjón

Puerto San Martín: un auto atropelló a un caballo y terminó dentro de un zanjón

La inauguración de las obras del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes aéreos

La inauguración de las obras del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes aéreos

Luego de pasar Navidad en Rosario, Lionel Messi viaja al exterior: el motivo y a donde irá

Luego de pasar Navidad en Rosario, Lionel Messi viaja al exterior: el motivo y a donde irá

La inauguración de las obras del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes aéreos

El gobierno de Santa Fe reabre la terminal de Fisherton con vuelos internacionales de regalo, visitas guiadas y un gran show musical gratuito

La inauguración de las obras del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes aéreos
Vive en la calle, lo internaron por quemaduras y denuncian que lo prendieron fuego
Policiales

Vive en la calle, lo internaron por quemaduras y denuncian que lo prendieron fuego

Feriados en 2026: confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos
Información general

Feriados en 2026: confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos

Desde este viernes, la Línea de la Costa comienza a circular todos los días
La Ciudad

Desde este viernes, la Línea de la Costa comienza a circular todos los días

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Balance positivo de ventas navideñas en Rosario: Fue más anímico que económico
Economía

Balance positivo de ventas navideñas en Rosario: "Fue más anímico que económico"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave en peligro de extinción

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave en peligro de extinción

Los hinchas de Newells lo querían en el equipo, pero ya dijo que no jugará en el Parque

Los hinchas de Newell's lo querían en el equipo, pero ya dijo que no jugará en el Parque

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste

Newells busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque

Newell's busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Ovación
A los 18 años, falleció una de las mayores promesas de gimnasia rítmica de Brasil
Ovación

A los 18 años, falleció una de las mayores promesas de gimnasia rítmica de Brasil

A los 18 años, falleció una de las mayores promesas de gimnasia rítmica de Brasil

A los 18 años, falleció una de las mayores promesas de gimnasia rítmica de Brasil

Christian Sancho, el otro Cavani: de la dura infancia y superación a idolatría por su padre

Christian Sancho, el otro Cavani: de la dura infancia y superación a idolatría por su padre

Ian Glavinovich: Vengo renovado y con buenas energías para 2026

Ian Glavinovich: "Vengo renovado y con buenas energías para 2026"

Policiales
Vive en la calle, lo internaron por quemaduras y denuncian que lo prendieron fuego
Policiales

Vive en la calle, lo internaron por quemaduras y denuncian que lo prendieron fuego

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales

Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales

Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura

Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura

La Ciudad
La inauguración de las obras del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes aéreos
La Ciudad

La inauguración de las obras del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes aéreos

¿Cuándo arrancan las clases en Santa Fe?

¿Cuándo arrancan las clases en Santa Fe?

Desde este viernes, la Línea de la Costa comienza a circular todos los días

Desde este viernes, la Línea de la Costa comienza a circular todos los días

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Tormenta al sur de Rosario: el temporal castigó a Alvear antes de Nochebuena
La Región

Tormenta al sur de Rosario: el temporal castigó a Alvear antes de Nochebuena

Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales
Policiales

Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales

Una nena de 12 años recibió una bala perdida en la cabeza en Morón
Información General

Una nena de 12 años recibió una bala perdida en la cabeza en Morón

Los controles de los festejos navideños conformaron al municipio
La Ciudad

Los controles de los festejos navideños conformaron al municipio

La familia de Christian Petersen emitió un comunicado
zoom

La familia de Christian Petersen emitió un comunicado

Kate Middleton reapareció en Navidad tocando el piano con su hija Charlotte
El Mundo

Kate Middleton reapareció en Navidad tocando el piano con su hija Charlotte

La ministra de Seguridad hizo un particular saludo por la Navidad desde Rosario
Política

La ministra de Seguridad hizo un particular saludo por la Navidad desde Rosario

Clásico veraniego: Havanna lanza dos nuevos alfajores en homenaje a Mar del Plata
Información general

Clásico veraniego: Havanna lanza dos nuevos alfajores en homenaje a Mar del Plata

Fiesta clandestina en Roldán: convocaron a 200 personas en la madrugada de Navidad
La Región

Fiesta clandestina en Roldán: convocaron a 200 personas en la madrugada de Navidad

Un estadounidense ganó 1.817 millones de dólares en la lotería Powerball
Información General

Un estadounidense ganó 1.817 millones de dólares en la lotería Powerball

Otra vez fue operado Jair Bolsonaro, ahora por una doble hernia
El Mundo

Otra vez fue operado Jair Bolsonaro, ahora por una doble hernia

PSM Fútbol, el primer equipo de la región que inicia el 2026 en la AFA
Ovación

PSM Fútbol, el primer equipo de la región que inicia el 2026 en la AFA

Un proyecto para terminar con la prisión domiciliaria VIP en Santa Fe
Politica

Un proyecto para terminar con la "prisión domiciliaria VIP" en Santa Fe

Pavimento definitivo:  financiamiento por 15 mil millones de pesos
La Ciudad

Pavimento definitivo:  financiamiento por 15 mil millones de pesos

Cuota Social, el programa que busca contener en los clubes de barrio
La Ciudad

Cuota Social, el programa que busca contener en los clubes de barrio

El programa Turista en mi Ciudad convocó a más de cinco mil asistentes
La Ciudad

El programa Turista en mi Ciudad convocó a más de cinco mil asistentes

Imputan a una joven como partícipe primaria del crimen de Lucía Carpanetto
POLICIALES

Imputan a una joven como partícipe primaria del crimen de Lucía Carpanetto

Newells ejecutará la opción de compra de uno de sus mejores jugadores
OVACIÓN

Newell's ejecutará la opción de compra de uno de sus mejores jugadores

Un juvenil de Central podría ayudar a destrabar el pase de Ledesma 
OVACIÓN

Un juvenil de Central podría "ayudar" a destrabar el pase de Ledesma 

Condenan a 4 empleados del Heca por el robo de medicamentos e insumos
La Ciudad

Condenan a 4 empleados del Heca por el robo de medicamentos e insumos