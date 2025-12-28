La Capital | La Ciudad | Adrián Abonizio

Adrián Abonizio: "Vi un mundo fabuloso que evoco cada vez que escribo"

El músico y compositor reflexionó sobre su vida en Echesortu: Los vecinos lo citan entre sus representantes creativos y reconocidos

Silvia Carafa

Por Silvia Carafa

28 de diciembre 2025 · 06:15hs
Adrián Abonizio.

Adrián Abonizio.

“Es posible asomarse a una certeza, el barrio te determina, te forma y te consolida”, dice Adrián Abonizio, uno de los músicos y compositores de la emblemática Trova Rosarina, sobre su vida en Echesortu y que los vecinos citan entre sus representantes creativos y reconocidos. Y habla sobre tres contextos diferenciados del lugar, que gestaron improntas y entramaron sus vivencias tempranas. “Tuve la fortuna de ver tres niveles de sociedad, los más pobres entre los pobres, con calles de tierra, la clase media en ascenso de la que yo formaba parte y la aristocracia del barrio de casas infranqueables con mármoles, que tenían mucama, cochera, auto y fragancias a cera y donde no había olor a comida”, relata.

  “Esos son los tres niveles donde yo me formé y como soy muy curioso, andaba por los tres, el que más me gustaba era el mío; eso es lo que te determina un barrio y saber verlo da tela suficiente para entender dónde uno está parado”, enfatiza el autor de canciones ya asumidas por la memoria popular como El Témpano, Dios y el Diablo en el Taller, y Mirta de Regreso, sólo por citar algunas. En su opinión, hay unos datos clave para conocer un lugar: los detalles arquitectónicos, cómo habla y qué dice la gente.

  “En mi caso, sé de dónde vengo y adónde me dirijo, siempre buscando lo que yo vi en esos lugares, mucha cordialidad, mucha palabra santa, conversación entre los vecinos, había disputa y discordia pero una sensación de movimiento, nada estaba estancado, era un lugar de trabajo en bicicleta, el que tenía un poco más de plata en moto, señoras haciendo mandados, uno escuchaba las conversaciones”, evoca en trazos gruesos.

  “Estaba el Club Echesortu, que me marcó a fuego, mi viejo trabajaba ahí de mozo, uno de los tantos trabajos que tenía, el acceso a ese lugar me dio la posibilidad de escuchar lo que hablaban los viejos en las mesas, cuentos que me sirvieron para ser lo que soy hoy, un cuentista, un cuentero profesional”, fundamenta. Y enuncia una vez más: “Un barrio te marca, siempre te va a marcar, en mi caso me gustó mucho porque pude ampliar el horizonte porque vi las distintas clases sociales que se repiten, como pequeños grandes mundos que uno lleva adentro, siempre”.

  “Cuando escribo siempre me ubico en esa manzana fabulosa de Lavalle, Alsina, 9 de Julio y Zeballos, allí vi un mundo fabuloso que evoco cada vez que escribo, para el que escribe o el que tiene la posibilidad de imaginarse que este mundo no es tal como lo vemos, es muy bueno saber de dónde uno viene y basarse en eso, así sea doloroso, pero no llegar a la tontera de no tener recuerdos, o negarlos”, enfatiza.

  “Regularmente me junto con mis amigos de los seis años, los jueves, en San Juan y Constitución, y repasamos nuestras vidas, con chistes y uno ahí comprende quién es, quién fue y en quién se convirtió, porque son ellos los que te recuerdan quien fuiste; por lo que hice y fui, creo que cambié para bien, porque era demasiado salvaje, pistolero cuando era chico”, relata y agradece al lugar donde nació.

Noticias relacionadas
Cayetano Silva, uruguayo, afrodescendiente y compositor de la Marcha de San Lorenzo. 

Compuso la Marcha de San Lorenzo, murió en Rosario y le negaron el panteón de Policía por ser negro

Echesortu representa el corazón geográfico de Rosario, afamado por su centro comercial. 

Echesortu, un dinámico y entrañable centro comercial en el corazón rosarino

Una casona de valor patrimonial, alrededor de la denominada Plaza Mayor.

Recuperarán la casa abandonada de la esquina de Laprida y Santa Fe

El calor no da tregua y habrá que aguantar un verano con temperaturas extremas.

Año Nuevo y verano de temperaturas extremas: anticipan olas de calor y tormentas aisladas

Ver comentarios

Las más leídas

Con varios jugadores formados en Newells, un grande del ascenso arma un equipo para subir a primera

Con varios jugadores formados en Newell's, un grande del ascenso arma un equipo para subir a primera

Un joven de Funes sufrió un grave accidente navegando en el norte de Santa Fe

Un joven de Funes sufrió un grave accidente navegando en el norte de Santa Fe

Nuevo alerta amarillo por altas temperaturas: el calor se quedará varios días

Nuevo alerta amarillo por altas temperaturas: el calor se quedará varios días

El Colo Ramírez está cada vez más cerca de volver a Newells: de qué depende que ponga la firma

El Colo Ramírez está cada vez más cerca de volver a Newell's: de qué depende que ponga la firma

Lo último

Santa Fe liberó a Ricardito, un yacaré overo que vivió más de diez años fuera de su hábitat

Santa Fe liberó a Ricardito, un yacaré overo que vivió más de diez años fuera de su hábitat

Microtráfico: Santa Fe enfoca la persecución penal en los vendedores ligados a la violencia

Microtráfico: Santa Fe enfoca la persecución penal en los vendedores ligados a la violencia

Un campeón con Newells y una joya de Central se unen en el club de su pueblo natal

Un campeón con Newell's y una "joya" de Central se unen en el club de su pueblo natal

Microtráfico: Santa Fe enfoca la persecución penal en los vendedores ligados a la violencia

La política de microtráfico apunta a puntos de venta ligados a homicidios, balaceras, extorsiones y heridos de arma de fuego en la provincia

Microtráfico: Santa Fe enfoca la persecución penal en los vendedores ligados a la violencia
Recuperarán la casa abandonada de la esquina de Laprida y Santa Fe

Por Alicia Salinas
La Ciudad

Recuperarán la casa abandonada de la esquina de Laprida y Santa Fe

El número mágico que acaricia Milei y el maldito tercer año

Por Mariano D'Arrigo
Analisis

El número mágico que acaricia Milei y el maldito tercer año

Año Nuevo y verano de temperaturas extremas: anticipan olas de calor y tormentas aisladas

Por Matías Petisce
La Ciudad

Año Nuevo y verano de temperaturas extremas: anticipan olas de calor y tormentas aisladas

Anuario 2025: los hechos que marcaron a Rosario
La Ciudad

Anuario 2025: los hechos que marcaron a Rosario

Milei logró un valioso triunfo al cierre de un 2025 legislativo exiguo

Por Javier Felcaro
Exclusivo suscriptores

Milei logró un valioso triunfo al cierre de un 2025 legislativo exiguo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Con varios jugadores formados en Newells, un grande del ascenso arma un equipo para subir a primera

Con varios jugadores formados en Newell's, un grande del ascenso arma un equipo para subir a primera

Un joven de Funes sufrió un grave accidente navegando en el norte de Santa Fe

Un joven de Funes sufrió un grave accidente navegando en el norte de Santa Fe

Nuevo alerta amarillo por altas temperaturas: el calor se quedará varios días

Nuevo alerta amarillo por altas temperaturas: el calor se quedará varios días

El Colo Ramírez está cada vez más cerca de volver a Newells: de qué depende que ponga la firma

El Colo Ramírez está cada vez más cerca de volver a Newell's: de qué depende que ponga la firma

Con pista renovada y nuevo edificio, las obras del aeropuerto de Rosario quedaron inauguradas

Con pista renovada y nuevo edificio, las obras del aeropuerto de Rosario quedaron inauguradas

Ovación
Asociación Rosarina: el básquet local tiene a un nuevo campeón que fue el mejor en la temporada
Ovación

Asociación Rosarina: el básquet local tiene a un nuevo campeón que fue el mejor en la temporada

Asociación Rosarina: el básquet local tiene a un nuevo campeón que fue el mejor en la temporada

Asociación Rosarina: el básquet local tiene a un nuevo campeón que fue el mejor en la temporada

Neurociencia, clave en Adiur para la formación de sus jugadores: Queremos sumar a los padres

Neurociencia, clave en Adiur para la formación de sus jugadores: "Queremos sumar a los padres"

Ovando, el juvenil que pisó la primera de Central, aprovechó sus chances y es una gran proyección

Ovando, el juvenil que pisó la primera de Central, aprovechó sus chances y es una gran proyección

Policiales
Microtráfico: Santa Fe enfoca la persecución penal en los vendedores ligados a la violencia
Policiales

Microtráfico: Santa Fe enfoca la persecución penal en los vendedores ligados a la violencia

Un joven fue baleado en la madrugada del sábado en Empalme Graneros

Un joven fue baleado en la madrugada del sábado en Empalme Graneros

Los caminos y el anclaje en Argentina de la pandilla Tren de Aragua

Los caminos y el anclaje en Argentina de la pandilla Tren de Aragua

Empalme Graneros: una mujer fue detenida por apuñalar a un amigo

Empalme Graneros: una mujer fue detenida por apuñalar a un amigo

La Ciudad
Santa Fe liberó a Ricardito, un yacaré overo que vivió más de diez años fuera de su hábitat
La Ciudad

Santa Fe liberó a Ricardito, un yacaré overo que vivió más de diez años fuera de su hábitat

Todo lo que hay que saber antes de viajar: vacunas, botiquín y cuidados sanitarios

Todo lo que hay que saber antes de viajar: vacunas, botiquín y cuidados sanitarios

Compuso la Marcha de San Lorenzo, murió en Rosario y le negaron el panteón de Policía por ser negro

Compuso la Marcha de San Lorenzo, murió en Rosario y le negaron el panteón de Policía por ser negro

Echesortu, un dinámico y entrañable centro comercial en el corazón rosarino

Echesortu, un dinámico y entrañable centro comercial en el corazón rosarino

Goity: No es viable que cada uno enseñe lo que quiere, dónde y cuándo quiera

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Goity: "No es viable que cada uno enseñe lo que quiere, dónde y cuándo quiera"

Un auto quedó destruido por un incendio en el barrio Abasto
La Ciudad

Un auto quedó destruido por un incendio en el barrio Abasto

Identificaron a otro sospechoso por el crimen de un policía en una salidera
Policiales

Identificaron a otro sospechoso por el crimen de un policía en una salidera

Mercado del Patio: repintan la obra de Pérez Celis y la plaza tendrá nuevos juegos
La Ciudad

Mercado del Patio: repintan la obra de Pérez Celis y la plaza tendrá nuevos juegos

Chau, alerta amarillo en Rosario: la tormenta pasó de largo en un sábado agobiante
La Ciudad

Chau, alerta amarillo en Rosario: la tormenta pasó de largo en un sábado agobiante

Cuándo es el feriado de Carnaval, el primer fin de semana largo del 2026
Información General

Cuándo es el feriado de Carnaval, el primer fin de semana largo del 2026

Inauguración de obras del aeropuerto: refuerzan el servicio de colectivos
La Ciudad

Inauguración de obras del aeropuerto: refuerzan el servicio de colectivos

La Justicia efectivizó el traspaso de acciones de Vicentin al Grupo Grassi
Economía

La Justicia efectivizó el traspaso de acciones de Vicentin al Grupo Grassi

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal
Policiales

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal

El gobierno cumplió su objetivo y consiguió aprobar el presupuesto
politica

El gobierno cumplió su objetivo y consiguió aprobar el presupuesto

Ataques incendiarios contra personas en situación de calle: al menos cuatro casos durante 2025
Policiales

Ataques incendiarios contra personas en situación de calle: al menos cuatro casos durante 2025

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave en peligro de extinción

Por Tomás Barrandeguy
la region

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave en peligro de extinción

La reinauguración del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes
La Ciudad

La reinauguración del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes

Una de las grandes promesas de Newells extendió su contrato con el club hasta diciembre de 2027
OVACIÓN

Una de las grandes promesas de Newell's extendió su contrato con el club hasta diciembre de 2027

Sin Navas, Newells se hubiese ido al descenso: la explosiva declaración de un exrojinegro
OVACIÓN

"Sin Navas, Newell's se hubiese ido al descenso": la explosiva declaración de un exrojinegro

Córdoba impondrá multas o cárcel a padres antivacunas: qué pasa en Santa Fe
Salud

Córdoba impondrá multas o cárcel a padres antivacunas: qué pasa en Santa Fe

Horror en Navidad: armado con cuchillos, encerró a su familia en una casa de zona sur
Policiales

Horror en Navidad: armado con cuchillos, encerró a su familia en una casa de zona sur

Feriados en 2026: confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos
Información general

Feriados en 2026: confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos

El hermano de Christian Petersen rompió el silencio: qué dijo sobre su estado de salud
Zoom

El hermano de Christian Petersen rompió el silencio: qué dijo sobre su estado de salud

Zona oeste: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé en un auto
LA CIUDAD

Zona oeste: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé en un auto