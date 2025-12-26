La Capital | Ovación | Messi

Messi mandó un saludo por las fiestas de fin de año junto a un funcionario santafesino

El futbolista de Inter Miami grabó un video especial mientras descansa rodeado de su familia en Kentucky

26 de diciembre 2025 · 13:14hs
Messi recibió al titular de la Municipalidad de Funes en su hogar.

Foto: Instagram/@santacroceroly.

Messi recibió al titular de la Municipalidad de Funes en su hogar.

Pocas personas pueden llegar a ver de cerca a Lionel Messi cuando está descansando en Argentina. Dentro de esa lista corta, un funcionario santafesino no sólo volvió a verlo, sino que también consiguió grabar un video con un saludo por las fiestas junto al ídolo mundial.

"Le deseo un muy feliz año a toda la gente de Funes y de Rosario", dijo el capitán de la selección argentina en la filmación. Mientras hablaba frente a la cámara, el intendente Roly Santacroce compartía la escena junto a sus dos hijos, tal como lo hizo en 2022.

El futbolista de Inter Miami se mostró distendido y aceptó la propuesta para saludar a los vecinos de su ciudad natal y también del lugar donde eligió construir un nuevo hogar. A la hora de despedirse, comentó: "Les mando un abrazo grande, que terminen bien y todo lo mejor".

Messi hizo un video durante sus vacaciones en Funes

El video publicado por la Municipalidad de Funes empezó a replicarse rápidamente este viernes, cerca del mediodía. El exjugador de Barcelona y París Saint-Germain (PSG) recibió a Santacroce y a sus hijos vestidos con la camiseta oficial de la selección, de modo que los cuatro compartieron la grabación breve en Kentucky Club de Campo.

El funcionario santafesino se mostró agradecido por el gesto del futbolista rosarino a la hora de compartirlo a través de internet. En este sentido, comentó: "Nuestra ciudad es tu hogar".

>> Leer más: El nuevo documental de Messi que emociona a todos y es furor en YouTube

Tanto el mensaje como el encuentro en la casa de Messi tienen un antecedente concreto y reciente. Luego de la conquista del Mundial 2022 en Qatar, el intendente también consiguió permiso para ir a ver a la estrella deportiva mientras descansaba en su casa.

En aquella oportunidad, el titular de la Municipalidad de Funes no sólo se llevó las fotos de recuerdo de la visita en Kentucky. Además se dio el gusto de entregarle en persona la declaración de ciudadano distinguido como residente del barrio privado ubicado a la vera de la autopista Rosario-Córdoba.

"¡Gracias Leo! Tu humildad y tu grandeza nos hacen muy bien a los argentinos", manifestó Santacroce después de la charla con el capitán albiceleste. A continuación, añadió: "Gracias por darnos tanta felicidad y por ser ejemplo dentro y fuera de la cancha. Es una alegría enorme recibirte cada año y nos llena de orgullo que seas parte de nuestra ciudad".

