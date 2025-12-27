La Capital | Ovación | Messi

Es de Central y muy amigo de Messi, y jugará con el capitán de la selección en Inter Miami

Las negociaciones entre su actual club y el del capitán de la selección argentina están muy avanzadas.

27 de diciembre 2025 · 18:57hs
Giovani Lo Celso está muy cerca de ser jugador del Inter Miami de Leo Messi. 

La efervescencia de los mercados de pase del fútbol mundial va en aumento. Como cada vez que está permitido, los clubes se refuerzan y los jugadores buscan nuevos destinos. Y ahora el que cambiará de equipo es un amigo de Lionel Messi que jugará con él en Inter Miami.

Se trata de Giovani Lo Celso, actual jugador del Betis de España. El jugador formado en Central tiene el objetivo de asegurar su participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con la selección argentina y para eso necesita competencia, algo que no le sobra en el equipo español conducido por el chileno Manuel Pellegrini.

El objetivo es ir al Mundial

Lo Celso ya se perdió el Mundial de 2022, en el que Argentina sería campeón, por una inoportuna lesión. Aunque había sido parte del ciclo que llevó a la selección a ganar la Copa América y clasificarse a la Copa del Mundo, el ex-Central se quedó con las ganas de jugar en Qatar.

Ahora no quiere que le pase lo mismo, aunque está jugando poco en Betis y necesita minutos. En ese contexto, surgió la posibilidad de continuar su carrera en Inter Miami y todo indica que hay chances concretas de que ocurra.

Las conversaciones entre Lo Celso, Betis e Inter Miami estarían muy avanzadas y el anuncio sobre la transferencia podría conocerse en breve.

Un crack formado en Central

Lo Celso se formó en Central y debutó en la primera división en 2015. Entre ese año y 2017 jugó 54 partidos, marcó tres goles y dio 10 asistencias. A mediados de ese año fue transferido a París Saint Germain y luego pasó por Betis, Tottenham, Villarreal y otra vez Tottenham. Desde 2024 está otra vez en Betis, aunque en los últimos tiempos jugó poco.

En su carrera lleva 352 partidos, con 49 goles y 44 asistencias. Pero este año en Betis solo jugó seis partidos, con dos goles y una asistencia.

En Central muchos hinchas soñaban con su regreso para jugar la Copa Libertadores. Hubo rumores sobre una supuesta negociación entre Central, el jugador y Betis para repatriarlo, pero nunca se blanqueó oficialmente. Según algunos informes periodísticos, no hubo acuerdo entre el club rosarino y el futbolista.

El acuerdo entre Lo Celso e Inter Miami es por dos temporadas, con la posibilidad de extenderlo dos más.

