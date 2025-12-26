La Capital | La Ciudad | policías

Policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé dentro un auto en Pellegrini y Gutenberg

El episodio sucedió este viernes a la mañana, cuando una mujer en trabajo de parto y su pareja se dirigían a un sanatorio y la llegada del bebé se adelantó.

26 de diciembre 2025 · 11:16hs
Parto en Pellegrini y Gutenberg. Las suboficiales Clausen y Mancilla junto a la familia a la que ayudaron en zona oeste

Foto: Policía de Santa Fe.

Parto en Pellegrini y Gutenberg. Las suboficiales Clausen y Mancilla junto a la familia a la que ayudaron en zona oeste

Dos mujeres policías que participaban en un operativo de control de rutina en la zona oeste de Rosario tuvieron que actuar en una situación de emergencia extrema: asistieron a una mujer en trabajo de parto y la ayudaron a tener al bebé dentro de un auto.

El incidente sucedió este viernes, poco antes de las 5.30, en Pellegrini y Gutenberg, un lugar que suele presentar un intenso tránsito de vehículos porque se trata de una de las principales vías de acceso a Rosario.

Fuentes policiales indicaron que a esa hora y en ese lugar, las suboficiales María Sol Clausen y Karen Mancilla realizaban un operativo de control de vehículos de rutina, cuando fueron advertidas de que en un auto Renault Clio de color había una mujer llamada Eliana M., de 43 años y oriunda de Roldán, en pleno trabajo de parto.

Cómo fue la asistencia en el parto

La información oficial indicó que Eliana se encontraba con su pareja, Cristian P., de 42 años. Ante la urgencia, Clausen y Mancilla se comunicaron con la central de emergencias 911 para solicitar una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias. Pero el parto ya estaba en proceso, y antes de que llegue el móvil sanitario, la mujer comenzó a dar a luz.

>> Leer más: Video: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé dentro de un auto

Las agentes brindaron toda la asistencia en ese tipo eventos. Minutos después, llegó una médica obstetra de Eliana, quien indicó que tanto la criatura como la madre se encontraban en buen estado y ambas fueron trasladada hacia el Sanatorio Británico.

