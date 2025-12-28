Milei logró un valioso triunfo al cierre de un 2025 legislativo exiguo

Tras obtener su primer presupuesto en dos años de gobierno, el presidente buscará acelerar la agenda reformista. Aunque la Casa Rosada también deberá centrar la mira en el crecimiento económico

Al cierre de un año legislativo de cosecha exigua, el oficialismo estrenó el nuevo Congreso anotándose una doble victoria , merced al acompañamiento de la oposición dialoguista y parte del peronismo, que despeja la vía reformista diseñada por Javier Milei .

“Tarda en llegar y al final hay recompensa” , deslizaron a La Capital entre las filas libertarias, pocas horas después que el Senado le sirviera en bandeja al presidente su primer presupuesto en dos años de gestión , junto a la ley de inocencia fiscal.

Se trata del primer gran triunfo del gobierno de LLA en la misma arena parlamentaria en la que, desde principios de 2025, sólo supo cosechar reveses.

De hecho, tras la reciente reconfiguración de ambas Cámaras provocada por un oficialismo ganador en las elecciones de medio término de octubre pasado, había quedado en evidencia un problema en la toma de decisiones, incluso enfrentando a una oposición todavía groggy por el veredicto de las urnas, que desembocó en la postergación del debate de la reforma laboral en el Senado.

Milei y el escenario legislativo

A la luz de lo ocurrido el viernes en la Cámara alta y de cara los próximos debates legislativos, enmarcados en la segunda etapa de sesiones extraordinarias, la administración de Milei debería haber tomado nota de que los acuerdos se cumplen. Sobre todo si la estrategia oficial apunta a las alianzas circunstanciales.

Es que abundan los desafíos en el Congreso: la columna del debe en la agenda parlamentaria para el año que asoma incluye las dos vacantes en la Corte Suprema de Justicia nacional.

El gobierno ya protagonizó un intento fallido de anotar al magistrado Ariel Lijo y al abogado Manuel García-Mansilla, quien tras asumir por decreto renunció como consecuencia de que el Senado rechazara su pliego.

Por lo pronto, Milei concluye 2025 tonificado a nivel legislativo y con una proyección de baja presión política al menos hasta mediados del año próximo, cuando todos comiencen a mirar el calendario electoral. Para la oposición, recalcular su prédica es la tarea urgente.

Sin embargo, la Casa Rosada también deberá centrar la mira en el ansiado crecimiento económico. Un factor que, junto a la necesidad de generar empleo, no deja de inquietar a la mayoría de la sociedad argentina.