Balance 2025: las alzas y bajas de un año agitado

Negocios de La Capital consultó a distintos empresarios para que aporten su mirada respecto de lo que deja este año. Referentes de la construcción, el comercio, las textiles, automotrices son parte de este informe especial.

Diciembre es el momento ideal para hacer un buen balance general y proyectar el camino para el año que viene. Si damos marcha atrás, el 2025 comenzó tumultuoso con el caso Libra sembrando la incertidumbre respecto al rumbo del gobierno nacional, aunque termina en una nota alta para el oficialismo tras el buen resultado que obtuvo en las elecciones legislativas de noviembre . En el medio, el clima de negocios estuvo signado por la incertidumbre y la expectativa con algunos cambios de reglas para varios sectores, como el crédito hipotecario y el boom de importaciones chinas.

Negocios de La Capital hizo un recorrido entre hombres y mujeres de negocios para tener el termómetro de cómo vivieron este año. “Raro”, “complicado”, “con incertidumbre” fueron algunos de los términos que más se repitieron en los testimonios, sin importar a qué sector pertenecieran los entrevistados, desde la industria textil hasta la construcción y los negocios inmobiliarios. Sin embargo, a pesar del telón de fondo, también primaron relatos de crecimiento, prosperidad y una fuerte convicción de optimismo para el 2026 que está a la vuelta de la esquina.

Pablo Bortolato, presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, señaló en diálogo con Negocios que “fue un año bastante complicado en cuanto a lo político, con todos los cambios que hubo. Creo que recién se está reacomodando para los distintos sectores ”. Luego ponderó “la no intervención del Estado en los mercados” y aseguró que se trata de “un factor clave para que todo empiece a funcionar realmente bien”. Sin embargo, cerró con un histórico reclamo del sector agropecuario: “La Bolsa siempre está haciendo hincapié en solucionar el tema retenciones. Creo que es algo que no será rápido, aunque está bastante encaminado”.

Otro rubro que está a la espera de un reacomodamiento de variables es la construcción. “Tuvimos un fenómeno que todo el mundo conoce en nuestro mercado que fue el aumento en los costos de construcción, algo que no se ponderó en los precios de venta”, explicó Ari Milsztejn, presidente de G70 Desarrollos. Conforme indicó, la aparición repentina del crédito hipotecario no llegó a consolidar un impacto significativo para el rubro, aunque espera su resurgimiento: “Cualquier mercado maduro a nivel internacional tiene crédito hipotecario. Deseamos que se acomoden las variables y los valores de la construcción”. En este sentido, minimizó el impacto de la importación china: “Lo que podés traer hoy de afuera son insumos para terminaciones, como porcelanatos o grifería. Eso impacta entre un 18 y un 20%, en el costo final de la obra, pero como máximo podés ahorrar un 6 o 7%”.

Otro referente del rubro que sumó su testimonio es Jorge Carpman, director de Fundar: “Fue un año complicado, no obstante, el nivel de venta y de actividad fue bueno. En general, la construcción se mueve mejor en un ámbito de tranquilidad”. Para el desarrollador, el crédito hipotecario tampoco ha sido la panacea para la inversión y explicó que se requieren soluciones para incentivar la comercialización durante el proceso de construcción: “La obra debe venderse en el transcurso de su construcción. A lo sumo puede sobrar un 10 o 15%”.

WhatsApp Image 2025-12-23 at 16.00.23 Jorge Carpman, Fundar. Foto: Sebastián Suarez Meccia / La Capital

Por su parte, Gonzalo Crespi, CEO de Pilay, se mostró optimista: “El balance para mí es positivo porque siempre le voy a mirar la pata buena”. Desde su óptica, el crédito todavía no ha impactado, pero confía en que “va a generar actividad económica”. Por último, en lo que respecta a su marca, concluyó: “El año pasado, en la cena de fin de año, nos pusimos como meta unir nuestras fortalezas con las de otros para lograr nuevos desarrollos y sinergia y así fue”.

Desde el sector automotriz, también se valora el crédito como un dinamizador del mercado. Franco Giorgi, gestor de planeamiento y operativa en Ginza S.A., apuntó que “los últimos meses del año fueron complicados, debido a los altos encajes bancarios previo a las elecciones. Las tasas se volaron”. Sin embargo, aseguró que “el crédito fue lo que dinamizó la primera mitad del año y volverá a hacerlo. Va a ser el gran protagonista del año que viene”. Por último, contó: “En general, el rubro está arriba en cuanto a volumen. Estamos vendiendo este año un 35 o 40% arriba del año pasado, aunque con márgenes muy por debajo. La alta competencia y la sobreoferta llevan los márgenes en esa dirección”.

79148679 Lucio Di Santo, Paso del Bosque. Foto: Virginia Benedetto / La Capital

La situación del comercio y las textiles

En sentido contrario del aumento de volúmenes de comercialización de automóviles, los shoppings y centros comerciales no tuvieron su mejor año a partir de la caída general del consumo. La inflación y la incertidumbre plancharon fuertemente sus niveles. Sin embargo, Lucio Di Santo, presidente del mall Paso del Bosque, comentó a Negocios: “Todos sabemos que ha sido un año difícil, pero nosotros hemos hecho una ampliación, hemos anexado cines, uno de los mejores complejos del país con ocho salas 4D y una con sonido Dolby Atmos certificado, lo cual trajo mucha gente al shopping”.

En tanto, el director de La Favorita, Guillermo Nudenberg, coincidió: “Todo el tema eleccionario nos tuvo a la expectativa y con dificultad para tomar decisiones, el mercado estuvo un poco retraído, pero, en líneas generales, cumplimos objetivos en forma razonable”. Además, se mostró optimista con la suma de prestaciones en la gran galería de Sarmiento y Córdoba. “Logramos la apertura del subsuelo, algo que costó, pero se pudo abrir el Mall China que está andando muy bien”. Por último, se refirió a la explosión de importaciones chinas: “Se ve un impacto disímil según el rubro, pero todavía estamos viendo cómo se reacomoda el mercado”.

79713450 Guillermo Nudenberg, La Favorita. Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Uno de los sectores que más sintió el golpe de la irrupción de Shein, fue el textil. Silvana Dal Lago, fundadora de Sonder, no se achicó: “Estoy dispuesta a darle lucha, cosa que no es poco. En Sonder estamos bien, de pie y atentos. Es un cambio que se veía venir. Estamos compitiendo contra China ni más ni menos, con unas diferencias abismales en cuanto a posibilidades y capacidad, pero yo creo mucho en los argentinos”. Actualmente, la producción de la marca está entre las 2500 y 3000 prendas diarias, una cifra por debajo de las 3500 de otros momentos, pero con una composición de negocio diferente, vendiendo a más minoristas y apostando por la personalización de prendas.

Las pymes dan batalla

Y, si de adaptación hablamos, el sector pyme no puede quedar afuera. “Este 2025 fue increíble. Fue mucho mejor que el año pasado y muchísimo mejor que 2023”, exclamó Nicolás Crego, quien administra la firma Los Rogeles de Marcela, una empresa nacida en Venado Tuerto que hoy tiene dos plantas de producción, una en su ciudad y otra en Elortondo, desde donde producen unos diez mil rogeles por mes. Pese al crecimiento del negocio, Crego explicó que siguen lidiando con la inestabilidad de los costos de sus materias primas: “Todas las semanas tenemos un precio nuevo, pero, por suerte, tuvimos una clientela y un equipo de trabajo que pudo sostenerse y no trasladar todos los costos al cliente”. Actualmente, hay unas treinta personas trabajando directamente en Los Rogeles de Marcela y sus titulares esperan lanzar una franquicia el año próximo.

En la misma sintonía, Leandro del Basso, presidente de Grupo del Basso, dijo que el 2025 “fue un año de mucho crecimiento”. En 2020, cuando muchos se retiraban del rubro de los eventos nocturnos, invirtió fuertemente en equipos, mobiliario, decoración y en sus dos grandes salones: Nebraska y Nebraska Garden (ambos, sobre Mendoza al 5100). “Siempre se apuesta por estar reinventándose y poder consolidar a las personas para cumplir los objetivos. Estamos en auge, hemos digitalizado todo y hemos dado tangibilidad a los beneficios que ofrecemos”, concluyó.

image

Los testimonios reflejan un 2025 atravesado por la incertidumbre política y económica, con sectores que aún esperan un reordenamiento de variables clave y otros que lograron crecer pese al contexto. La construcción, las automotrices, el comercio, la industria textil y las pymes muestran realidades dispares, pero comparten diagnósticos prudentes y miradas atentas sobre los cambios en curso, desde el impacto de las importaciones hasta la evolución del consumo. Sin grandes definiciones ni certezas plenas, el balance deja un escenario de transición, en el que la actividad se sostuvo con estrategias de adaptación y en el que el 2026 aparece más como una expectativa condicionada que como una promesa cerrada.