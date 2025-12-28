La Capital | La Ciudad | Echesortu

Echesortu, un dinámico y entrañable centro comercial en el corazón rosarino

Comercios, clubes históricos y una gran capacidad de abrigar músicos y escritores distinguen al barrio Echesortu

Silvia Carafa

Por Silvia Carafa

28 de diciembre 2025 · 06:20hs
Echesortu representa el corazón geográfico de Rosario

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Echesortu representa el corazón geográfico de Rosario, afamado por su centro comercial. 
Comercios y gente de compras

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Comercios y gente de compras, una postal del barrio Echesortu por calle Mendoza.

En algún momento fue arrabal rosarino y hoy los vecinos lo sienten como el corazón geográfico de la ciudad. Comercios, clubes históricos y recuperados, memoria cercana y lugar capaz de abrigar creatividad de músicos y escritores. El oeste también existe y comienza en Echesortu, dicen los vecinos.

La emblemática esquina de Avellaneda y Mendoza muestra la figura de la Virgen de la Piedra, el reloj oficial, la nostalgia de la bohemia de La Capilla, último bar de rockola hasta 2009, y del circuito nocturno de los sábados con el cine y la pizzería Pedrín. Y los habitantes no olvidan citar a su vecina insignia: Alfonsina Storni.

Un barrio que extendió sus límites

Cuatro años atrás, y a cuenta de sus vecinos, el barrio logró recuperar su nombre y redefinir los límites, ahora es Echesortu, con todas las de la ley, entre las avenidas Francia, Córdoba, Pellegrini y la calle Paraná, junto a las vías del ferrocarril Belgrano. Con sus referentes Hospital Carrasco, Terminal de mnibus, Biblioteca Estrada, plaza Buratovich, el Club Echesortu, la escuela Pestalozzi, y las parroquias San Miguel y San Francisco Solano, que en 1890 presidió la embrionaria expansión demográfica hacia el oeste y fundó la escuela del mismo nombre, una de las más concurridas en la actualidad.

Comercios y memoria

La actividad comercial lo caracteriza desde sus orígenes. En la reciente Noche en mi Barrio hubo distinciones para los 90 años de Foto Elite “capturando momentos importantes de las familias rosarinas”, dice hoy Karen, actual tercera generación de su fundador, José Chacón, el especialista en iluminación.

>>Leer más: Echesortu Fútbol Club: en el nombre del barrio

De similar trayectoria, la heladería Catania celebró en noviembre 73 años, a toda orquesta con vecinos en la calle en Avellaneda y Zeballos. “La gente espera nuestro aniversario, es cuando el barrio se reúne”, dice Viviana Castro, portavoz de la familia del primer helado artesanal de la ciudad que responden al legado “haciendo siempre algo por Echesortu”.

echesortu
Comercios y gente de compras, una postal del barrio Echesortu por calle Mendoza.

Comercios y gente de compras, una postal del barrio Echesortu por calle Mendoza.

Hubo un recambio, muchos comercios históricos se reinventaron después de la crisis del 2000”, dice Belén, mamá de Mía, alumna de la escuela Pestalozzi que cumplió 104 años “educando desde el corazón de Echesortu”, según su página web. Y destaca las ventajas comparativas de los comercios con respecto al centro rosarino: alquiler y precios más acomodados que cubren y dinamizan todos los rubros, a través de empresas, pymes familiares y feriantes. “Hacen el fuerte del barrio, para salir a caminar y pasear”, explica.

Así es el centro comercial de Echesortu.

Trabajo en red

Con más de medio siglo, la vecinal Echesortu Oeste, Marcos Paz 4430, es referente del barrio por su trabajo en red con escuelas e instituciones. Una estrategia que destaca su portavoz, Vanesa Amato, porque “el ámbito vecinal permite ayudar a solucionar problemas”.

Al frente de Grupo Pueblo Echesortu, que recuperó nombre y límites, el arquitecto Roberto Trapé moviliza una página web con miles de visitas, y a pesar de que nunca fue pueblo, eligió esa alusión porque condensa varios sentidos. “Hoy el barrio pertenece al distrito centro, es un lugar central de paso, entrañable, 250 manzanas divididas por la cortada Marcos Paz, y que el historiador Nicolás De Vita definió como una pequeña ciudad dentro de la gran ciudad”, explica. “Un lugar que está lleno de negocios, escuelas, bares, nadie va a comprar nada al centro, todo se desarrolla acá en calle Mendoza, con un gran sentido de pertenencia, uno de esos barrios que los vecinos defienden y quieren”, describe Trapé. Y dice que es un lugar donde no hay “focos de riqueza ni de pobreza, se abren negocios, se cierran y los que vivimos acá tratamos de seguir viviendo en el barrio”, destaca.

>>Leer más: Tras los pasos británicos en el corazón de Echesortu

El arquitecto suma otra característica del barrio: los clubes. “Algunos muy importantes y otros que fueron rescatados por los vecinos, aquí está el club que es el segundo más antiguo del país, fundado en 1867, Club Atlético del Rosario, que se conoce como Plaza Jewell, sede de encuentros deportivos que hicieron historia”, asegura. Y reseña: Alantic Sporstmen Club, Unión y Progreso, Centro Progresista, Echesortu Fútbol Club, El Luchador y Federal, entre otros, además de los rescatados por los vecinos: El Cóndor y Juventud Unida.

"Echesortu, bitácora del alma"

Autor de “Echesortu: bitácora del alma”, libro de relatos y poemas y del documental premiado “Alfonsina de Echesortu”, disponible en YouTube, Trapé anticipa la próxima actividad: “Vamos a poner QR en más de 16 lugares, para que el barrio, con unos 50 mil habitantes, en el que conviven casas bajas y edificios, tenga su recorrido turístico”.

Aplicado a unir memoria y pertenencia, Trapé representa a Echesortu en un movimiento barrial, una unidad que conforma el espíritu de Rosario, impulsado por el Museo de la Ciudad, convocando a los distintos referentes barriales”, dice con el orgullo legado por su representado, un barrio dinámico y memorioso.

Noticias relacionadas
Viajar seguro en verano: vacunas, botiquín y cuidados que recomienda Salud

Todo lo que hay que saber antes de viajar: vacunas, botiquín y cuidados sanitarios

Cayetano Silva, uruguayo, afrodescendiente y compositor de la Marcha de San Lorenzo. 

Compuso la Marcha de San Lorenzo, murió en Rosario y le negaron el panteón de Policía por ser negro

Una casona de valor patrimonial, alrededor de la denominada Plaza Mayor.

Recuperarán la casa abandonada de la esquina de Laprida y Santa Fe

El calor no da tregua y habrá que aguantar un verano con temperaturas extremas.

Año Nuevo y verano de temperaturas extremas: anticipan olas de calor y tormentas aisladas

Ver comentarios

Las más leídas

Con varios jugadores formados en Newells, un grande del ascenso arma un equipo para subir a primera

Con varios jugadores formados en Newell's, un grande del ascenso arma un equipo para subir a primera

Un joven de Funes sufrió un grave accidente navegando en el norte de Santa Fe

Un joven de Funes sufrió un grave accidente navegando en el norte de Santa Fe

Nuevo alerta amarillo por altas temperaturas: el calor se quedará varios días

Nuevo alerta amarillo por altas temperaturas: el calor se quedará varios días

El Colo Ramírez está cada vez más cerca de volver a Newells: de qué depende que ponga la firma

El Colo Ramírez está cada vez más cerca de volver a Newell's: de qué depende que ponga la firma

Lo último

Santa Fe liberó a Ricardito, un yacaré overo que vivió más de diez años fuera de su hábitat

Santa Fe liberó a Ricardito, un yacaré overo que vivió más de diez años fuera de su hábitat

Microtráfico: Santa Fe enfoca la persecución penal en los vendedores ligados a la violencia

Microtráfico: Santa Fe enfoca la persecución penal en los vendedores ligados a la violencia

Un campeón con Newells y una joya de Central se unen en el club de su pueblo natal

Un campeón con Newell's y una "joya" de Central se unen en el club de su pueblo natal

Microtráfico: Santa Fe enfoca la persecución penal en los vendedores ligados a la violencia

La política de microtráfico apunta a puntos de venta ligados a homicidios, balaceras, extorsiones y heridos de arma de fuego en la provincia

Microtráfico: Santa Fe enfoca la persecución penal en los vendedores ligados a la violencia
Recuperarán la casa abandonada de la esquina de Laprida y Santa Fe

Por Alicia Salinas
La Ciudad

Recuperarán la casa abandonada de la esquina de Laprida y Santa Fe

El número mágico que acaricia Milei y el maldito tercer año

Por Mariano D'Arrigo
Analisis

El número mágico que acaricia Milei y el maldito tercer año

Año Nuevo y verano de temperaturas extremas: anticipan olas de calor y tormentas aisladas

Por Matías Petisce
La Ciudad

Año Nuevo y verano de temperaturas extremas: anticipan olas de calor y tormentas aisladas

Anuario 2025: los hechos que marcaron a Rosario
La Ciudad

Anuario 2025: los hechos que marcaron a Rosario

Milei logró un valioso triunfo al cierre de un 2025 legislativo exiguo

Por Javier Felcaro
Exclusivo suscriptores

Milei logró un valioso triunfo al cierre de un 2025 legislativo exiguo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Con varios jugadores formados en Newells, un grande del ascenso arma un equipo para subir a primera

Con varios jugadores formados en Newell's, un grande del ascenso arma un equipo para subir a primera

Un joven de Funes sufrió un grave accidente navegando en el norte de Santa Fe

Un joven de Funes sufrió un grave accidente navegando en el norte de Santa Fe

Nuevo alerta amarillo por altas temperaturas: el calor se quedará varios días

Nuevo alerta amarillo por altas temperaturas: el calor se quedará varios días

El Colo Ramírez está cada vez más cerca de volver a Newells: de qué depende que ponga la firma

El Colo Ramírez está cada vez más cerca de volver a Newell's: de qué depende que ponga la firma

Con pista renovada y nuevo edificio, las obras del aeropuerto de Rosario quedaron inauguradas

Con pista renovada y nuevo edificio, las obras del aeropuerto de Rosario quedaron inauguradas

Ovación
Asociación Rosarina: el básquet local tiene a un nuevo campeón que fue el mejor en la temporada
Ovación

Asociación Rosarina: el básquet local tiene a un nuevo campeón que fue el mejor en la temporada

Asociación Rosarina: el básquet local tiene a un nuevo campeón que fue el mejor en la temporada

Asociación Rosarina: el básquet local tiene a un nuevo campeón que fue el mejor en la temporada

Neurociencia, clave en Adiur para la formación de sus jugadores: Queremos sumar a los padres

Neurociencia, clave en Adiur para la formación de sus jugadores: "Queremos sumar a los padres"

Ovando, el juvenil que pisó la primera de Central, aprovechó sus chances y es una gran proyección

Ovando, el juvenil que pisó la primera de Central, aprovechó sus chances y es una gran proyección

Policiales
Microtráfico: Santa Fe enfoca la persecución penal en los vendedores ligados a la violencia
Policiales

Microtráfico: Santa Fe enfoca la persecución penal en los vendedores ligados a la violencia

Un joven fue baleado en la madrugada del sábado en Empalme Graneros

Un joven fue baleado en la madrugada del sábado en Empalme Graneros

Los caminos y el anclaje en Argentina de la pandilla Tren de Aragua

Los caminos y el anclaje en Argentina de la pandilla Tren de Aragua

Empalme Graneros: una mujer fue detenida por apuñalar a un amigo

Empalme Graneros: una mujer fue detenida por apuñalar a un amigo

La Ciudad
Santa Fe liberó a Ricardito, un yacaré overo que vivió más de diez años fuera de su hábitat
La Ciudad

Santa Fe liberó a Ricardito, un yacaré overo que vivió más de diez años fuera de su hábitat

Todo lo que hay que saber antes de viajar: vacunas, botiquín y cuidados sanitarios

Todo lo que hay que saber antes de viajar: vacunas, botiquín y cuidados sanitarios

Compuso la Marcha de San Lorenzo, murió en Rosario y le negaron el panteón de Policía por ser negro

Compuso la Marcha de San Lorenzo, murió en Rosario y le negaron el panteón de Policía por ser negro

Echesortu, un dinámico y entrañable centro comercial en el corazón rosarino

Echesortu, un dinámico y entrañable centro comercial en el corazón rosarino

Goity: No es viable que cada uno enseñe lo que quiere, dónde y cuándo quiera

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Goity: "No es viable que cada uno enseñe lo que quiere, dónde y cuándo quiera"

Un auto quedó destruido por un incendio en el barrio Abasto
La Ciudad

Un auto quedó destruido por un incendio en el barrio Abasto

Identificaron a otro sospechoso por el crimen de un policía en una salidera
Policiales

Identificaron a otro sospechoso por el crimen de un policía en una salidera

Mercado del Patio: repintan la obra de Pérez Celis y la plaza tendrá nuevos juegos
La Ciudad

Mercado del Patio: repintan la obra de Pérez Celis y la plaza tendrá nuevos juegos

Chau, alerta amarillo en Rosario: la tormenta pasó de largo en un sábado agobiante
La Ciudad

Chau, alerta amarillo en Rosario: la tormenta pasó de largo en un sábado agobiante

Cuándo es el feriado de Carnaval, el primer fin de semana largo del 2026
Información General

Cuándo es el feriado de Carnaval, el primer fin de semana largo del 2026

Inauguración de obras del aeropuerto: refuerzan el servicio de colectivos
La Ciudad

Inauguración de obras del aeropuerto: refuerzan el servicio de colectivos

La Justicia efectivizó el traspaso de acciones de Vicentin al Grupo Grassi
Economía

La Justicia efectivizó el traspaso de acciones de Vicentin al Grupo Grassi

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal
Policiales

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal

El gobierno cumplió su objetivo y consiguió aprobar el presupuesto
politica

El gobierno cumplió su objetivo y consiguió aprobar el presupuesto

Ataques incendiarios contra personas en situación de calle: al menos cuatro casos durante 2025
Policiales

Ataques incendiarios contra personas en situación de calle: al menos cuatro casos durante 2025

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave en peligro de extinción

Por Tomás Barrandeguy
la region

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave en peligro de extinción

La reinauguración del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes
La Ciudad

La reinauguración del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes

Una de las grandes promesas de Newells extendió su contrato con el club hasta diciembre de 2027
OVACIÓN

Una de las grandes promesas de Newell's extendió su contrato con el club hasta diciembre de 2027

Sin Navas, Newells se hubiese ido al descenso: la explosiva declaración de un exrojinegro
OVACIÓN

"Sin Navas, Newell's se hubiese ido al descenso": la explosiva declaración de un exrojinegro

Córdoba impondrá multas o cárcel a padres antivacunas: qué pasa en Santa Fe
Salud

Córdoba impondrá multas o cárcel a padres antivacunas: qué pasa en Santa Fe

Horror en Navidad: armado con cuchillos, encerró a su familia en una casa de zona sur
Policiales

Horror en Navidad: armado con cuchillos, encerró a su familia en una casa de zona sur

Feriados en 2026: confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos
Información general

Feriados en 2026: confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos

El hermano de Christian Petersen rompió el silencio: qué dijo sobre su estado de salud
Zoom

El hermano de Christian Petersen rompió el silencio: qué dijo sobre su estado de salud

Zona oeste: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé en un auto
LA CIUDAD

Zona oeste: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé en un auto