Inauguración de obras del aeropuerto de Rosario: refuerzan el servicio de colectivos

La Municipalidad anunció un operativo de tránsito especial para el acto oficial de reapertura y el festival con sorteos de pasajes aéreos internacionales

27 de diciembre 2025 · 11:50hs
La remodelación del aeropuerto comenzó a fines de septiembre.

Foto: Gobierno de Santa Fe.

La remodelación del aeropuerto comenzó a fines de septiembre.

El festejo por la reinauguración del Aeropuerto Internacional Rosario (AIR) se programó para este sábado con una convocatoria masiva para disfrutar de un show gratuito. En vísperas de este evento, la Municipalidad decidió reforzar el servicio de colectivos en busca de facilitar la llegada del público a la terminal.

La empresa Movi aumentará la frecuencia del recorrido de la línea 115 que llega hasta la estación aérea de Fisherton. La medida se extenderá hasta el inicio de la madrugada, de modo que también habrá más colectivos disponibles para el regreso después del evento.

El Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) no sólo contará con más unidades para este servicio. También se dispuso un cambio temporal del recorrido desde el mediodía como parte de la organización de la reapertura cerca del límite con Funes.

¿Cómo funcionará la línea 115 Aeropuerto?

El municipio confirmó que los refuerzos de la 115 Aeropuerto comienzan a circular desde las 17 hasta la una de la mañana del domingo. Por otro lado, las autoridades advirtieron que el uso del estacionamiento del Aeropuerto Islas Malvinas estará restringido, así que el acceso en automóviles u otros vehículos particulares será limitado.

De acuerdo al cronograma oficial, la línea de colectivos realizará el siguiente recorrido desde las 12 del mediodía: por avenida Real, sin ingresar al estacionamiento, hasta la segunda rotonda y un giro hacia el ingreso al Shopping Fisherton Plaza. De esta manera se traslada temporalmente la parada 1630, última en el trayecto hacia el oeste.

>> Leer más: Empezó la venta de los vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Con respecto a la organización, la Municipalidad apuntó que habrá una parada de taxis, además del sector de ascenso y descenso de pasajeros de ómnibus en avenida Jorge Newbery. Una vez que termine el festejo, la circulación se normalizará y la punta de línea se reactivará en su lugar habitual.

Si bien el evento se programó para este sábado, el aeropuerto comenzará a funcionar oficialmente desde el lunes. El primer vuelo llegará a la una de la mañana del martes y al final del primer semestre de 2026 empezarán a sumarse nuevas rutas internacionales.

¿Cómo será la inauguración del Aeropuerto de Rosario?

El ingreso al Aeropuerto Internacional Rosario se habilita a partir de las 18 para asistir a la inauguración de la pista y las nuevas instalaciones. A las 20.30 se programó un show musical en vivo con Sofi Gazzaniga y Vilma Palma e Vampiros, después del acto protocolar.

Los organizadores prepararon visitas guiadas a la estación aérea para ver de cerca las reformas que se hicieron en los últimos tres mesees con una inversión de 150 millones de dólares. El gobierno de Santa Fe también confirmó que habrá sorteos de pasajes a Madrid, Punta Cana y distintas ciudades de Brasil.

Entre las actividades recreativas preparadas se destacan las exhibiciones aéreas para poner en valor el proyecto. Durante la tarde habrá demostraciones de paracaidismo antes de los recitales y los regalos.

