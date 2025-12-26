El hermano de Christian Petersen rompió el silencio: qué dijo sobre su estado de salud

Desde hace días, el chef Christian Petersen está en boca de todos luego de haber ingresado a terapia intensiva en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes tras sufrir una descompensación durante una excursión al volcán Lanín. Aunque la familia había decidido mantener en total hermetismo su estado de salud, en los últimos días emitieron un comunicado oficial y ahora uno de sus hermanos compartió una historia en Instagram refiriéndose a su evolución.

Cabe recordar que el cocinero sufrió la descompensación el pasado 12 de diciembre mientras intentaba escalar el volcán Lanín. La noticia se conoció varios días después y en medio de rumores que circularon sobre un supuesto resultado positivo en un examen toxicológico , su entorno más cercano optó por manejar la situación con extrema reserva.

Sin embargo, en los últimos días, a través de la cuenta oficial del chef de 56 años, se difundió un comunicado para llevar tranquilidad. Más tarde, su hermano, el también chef Roberto Petersen compartió un mensaje en redes sociales.

Qué dijo el hermano de Christian Petersen

A través de sus redes sociales, el chef habló sobre la salud de su hermano.

“Hoy quiero agradecer de corazón los mensajes de todos en estos días tan difíciles para nuestra familia”, escribió Roberto Petersen en sus historias de instagram,

Luego, agregó: “Chris viene día tras día, de a poco, recuperándose gracias al excelente equipo del Hospital de San Martín de los Andes, Dr. Ramón Carrillo, y por la fuerza que lo caracteriza”.

Para cerrar el comunicado envió un mensaje de felices fiesta sus más de 300 mil seguidores.

El comunicado oficial de su familia

A través de un texto subido a una historia en la cuenta de Instagram del chef y tras varias semanas de angustia e incertidumbre, la familia de Christian Petersen aseguró que se sumaba a la "jornada festiva" para agradecer una "franca mejoría" del cocinero.

“En esta Navidad, los Petersen nos sumamos a la jornada festiva en agradecimiento por la franca mejoría de Chris. Nuestro profundo agradecimiento a los hospitales de Junín y San Martín de los Andes que han conducido con cordialidad y tremendo profesionalismo un cuadro que en principio parecía más sencillo”, comienza el breve texto.

Y continuaron: "Gracias a un certero diagnóstico del guía contratado, Chris fue derivado hace 10 días al Hospital de Junín (de los Andes) con un importante stress físico debido al excesivo esfuerzo realizado para hacer cumbre en el volcán Lanín, disparando un cuadro preventivo cardiológico, en el cual se centró toda la atención".

"Esta situación vivida en la montaña derivó en una fuerte descompensación multiorgánica, que por suerte fue evolucionando día a día. Queremos agradecer tantas señales de afecto y energías positivas recibidas, que pulsan lo más valioso que Chris necesita, el respeto y la tan amorosa valoración de la vida", concluye la carta, fechada este 24 de diciembre.

Qué sucedió, según los guías de montaña

La Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM) difundió un comunicado en el que detalló cómo se desarrolló la expedición al volcán Lanín en la que participó el chef Christian Petersen, quien luego quedó internado en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes.

El texto, publicado en redes sociales, buscó aclarar versiones que circularon en las últimas horas. La entidad desmintió que el cocinero haya sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) o una fibrilación auricular durante el ascenso.

Según la AAGM, Petersen no presentó problemas de salud durante el tramo del recorrido que completó. No obstante, el comunicado señaló un cambio en su comportamiento que alteró la dinámica del grupo.

El examen toxicológico

La internación en terapia intensiva de Christian Petersen en San Martín de los Andes sumó en las últimas horas un nuevo y delicado capítulo tras filtrarse el resultado del examen toxicológico realizado tras su descompensación durante una excursión al volcán Lanín. La información, que hasta ahora no había sido confirmada por su entorno, generó un fuerte impacto en el mundo del espectáculo y la gastronomía, donde el chef es una figura muy reconocida por su trabajo en televisión.

El dato se conoció en Tarde o Temprano (El Trece), cuando la periodista Fernanda Iglesias aportó detalles que, según aseguró, la familia del cocinero habría intentado mantener en reserva. De acuerdo a lo que contó al aire, el examen toxicológico realizado a Petersen dio positivo en cocaína y MD, una sustancia asociada a las metanfetaminas. “La familia no quiere contar que él dio positivo de cocaína y de MD, que son metanfetaminas”, afirmó la panelista, sin rodeos.

La revelación se dio en medio del hermetismo que rodeó desde un primer momento la salud del chef, de 56 años, quien fue rescatado por guías de montaña tras sufrir una grave descompensación mientras realizaba el ascenso al volcán Lanín junto a un grupo de diez personas. Petersen fue trasladado de urgencia al hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde permanece internado en terapia intensiva con un cuadro delicado, producto de una arritmia cardíaca. Con el correr de los días, se informó que había sido estabilizado y que mostraba signos de mejoría, aunque continuaba bajo estricta observación médica.

En su intervención televisiva, Iglesias no solo se limitó a exponer el resultado del estudio, sino que también dejó una reflexión sobre los riesgos de este tipo de conductas. “Hay familias que no quieren que se sepa, pero está bueno decir: si vas a tomar cocaína y te vas a querer subir el Lanín, te va a pasar algo o hay mucho riesgo de que eso suceda. Traten de no hacerlo”, sostuvo, con un mensaje directo que apuntó a la prevención.