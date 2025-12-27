La Capital | Turismo | Rosario

Rosario abre una nueva puerta al Caribe: las tarifas para volar a Punta Cana

En junio de 2026 el Aeropuerto de Fisherton contará con una conexión sin escalas al principal destino turístico de Dominicana. Los pasajes ya están a la venta.

27 de diciembre 2025 · 10:09hs
La aerolínea Arajet lanzó vuelos desde el Aeropuerto de Fisherton

La aerolínea Arajet lanzó vuelos desde el Aeropuerto de Fisherton, en Rosario, a la ciudad de Punta Cana. 

La conectividad aérea internacional de Rosario suma un anuncio largamente esperado. A partir de junio de 2026, el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas incorporará vuelos directos a Punta Cana, uno de los destinos más elegidos por los argentinos para viajes de descanso y turismo de playa. La nueva ruta permitirá viajar sin escalas desde la ciudad hacia el Caribe, un hito para el interior del país.

La operación estará a cargo de Arajet, aerolínea de bajo costo con base en República Dominicana que continúa ampliando su red regional. Se trata de un servicio regular, con pasajes ya disponibles, pensado tanto para el turismo vacacional como para el movimiento regional, y que refuerza el rol de Rosario como nodo aerocomercial fuera del área metropolitana de Buenos Aires.

La elección de Rosario no es casual. Tras la ampliación y remodelación de la terminal, el aeropuerto contará con infraestructura internacional, pista apta para vuelos de media y larga distancia y un área de influencia que abarca el sur de Santa Fe, el norte bonaerense y parte de Córdoba. Para la región, la nueva ruta implica evitar traslados previos a Ezeiza o Aeroparque y reducir tiempos y costos de viaje.

Los vuelos unirán Rosario y Punta Cana de manera directa, con una duración estimada en ocho horas. Arajet prevé tres frecuencias semanales, con salidas desde Fisherton los miércoles, viernes y domingos, operadas con aeronaves Boeing 737 MAX 8, con capacidad para alrededor de 200 pasajeros.

Más allá del destino final, la propuesta también amplía las opciones de conexión desde el Caribe. A través de la red de la compañía, los pasajeros podrán acceder a otros puntos de la región y de América del Norte con tarifas competitivas, consolidando a Rosario como puerta de salida internacional.

Desde el gobierno provincial destacaron el impacto estratégico del anuncio. El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, señaló que la incorporación de nuevas rutas internacionales “reposiciona a Rosario como un hub logístico, comercial y turístico” y abre oportunidades para atraer inversiones y turismo receptivo.

Con esta conexión directa al Caribe, Rosario suma un destino de alto atractivo turístico y da un nuevo paso en la expansión de su conectividad aérea, una demanda histórica del interior del país.

¿Cuánto cuesta volar de Fisherton a Dominicana?

La venta de pasajes para la nueva ruta directa entre Rosario y Punta Cana ya está habilitada a través de Arajet, con un esquema de tarifas escalonadas según servicios incluidos.

  • Tarifa más baja: desde USD 722,78 por persona. Incluye únicamente un artículo personal a bordo, sin posibilidad de elegir asiento ni modificar el vuelo.

  • Tarifa intermedia: desde USD 797,68, con equipaje de mano en cabina y beneficios adicionales.

  • Con equipaje despachado: el valor asciende a USD 819,08, incorporando una valija en bodega.

Los precios varían según la fecha y la demanda, y los pasajes se comercializan en dólares. La aerolínea ofrece distintas modalidades de pago con tarjeta de crédito y la posibilidad de abonar en cuotas hasta completar la reserva.

