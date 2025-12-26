Ataques incendiarios contra personas en situación de calle: al menos cuatro casos durante 2025

Con el hecho registrado este jueves, ya son cuatro los casos con características similares. En uno de ellos la víctima murió como consecuencia de las quemaduras

Tras el caso del joven de 22 años que fue prendido fuego este jueves, ya son al menos cuatro los hechos similares registrados en la ciudad durante el año. En todos, se repite como punto en común que las víctimas de los ataques incendiarios estaban en situación de calle . En uno de ellos, el resultado fue fatal por la muerte de un hombre de 58 años debido a la gravedad de las quemaduras.

Una modalidad preocupante tuvo varias repeticiones este año. Personas que se encuentran en situación de calle fueron incendiadas intencionalmente, provocando en las víctimas heridas muy graves e incluso la muerte en uno de los casos. En el más reciente se investiga la participación de adolescentes al igual que el caso del hombre que falleció.

El hecho más reciente ocurrió este jueves en el barrio Industrial. La víctima en esta ocasión fue un joven de 22 años que resultó con lesiones de tipo A y B como producto del fuego. Otra característica que suele repetirse es que los incendios se iniciaron por medio de combustibles.

El caso más reciente

Este jueves a la mañana, David Q., de 22 años, estaba en un pasillo de French al 2000 cuando fue víctima de un incendio intencional. Así lo contó una vecina que aseguró que escuchó los gritos del joven pidiendo auxilio.

Cuando la policía llegó al lugar el muchacho estaba a unos 50 metros del ingreso del pasillo. Para entonces, el fuego ya había sido apagado pero la víctima presentaba lesiones como consecuencia del fuego, por lo cual fue trasladado al Hospital Clemente Álvarez.

>> Leer más: Ataque brutal bajo un puente en Nuevo Alberdi: dos hombres quedaron presos por intentar quemar vivo a un indigente

La mujer que hizo la denuncia incriminó a su propio hijo de 13 años y a un amigo de éste ya que pensó que ellos habían prendido fuego al muchacho. Sin embargo, el adolescente aseguró que sólo había tratado de apagar las llamas junto con otros chicos. Durante el procedimiento los agentes hallaron una botella y un encendedor.

Más ataques incendiarios

Con el caso de este jueves, ya son al menos cuatro las situaciones similares registradas a lo largo de 2025. El anterior más reciente había sido tres semanas atrás, cuando el 8 de diciembre un hombre fue atacado mientras dormía debajo de un puente.

En esta ocasión, la víctima, de 29 años, terminó con el 80% de su cuerpo quemado y continúa internado en el Heca. El hecho ocurrió cuando el hombre dormía debajo de un puente de avenida Circunvalación, a la altura de Baigorria y Joaquín Suárez en la zona norte de Rosario.

>>Leer más: Zona norte: prendieron fuego a un indigente mientras dormía

En esta oportunidad hubo testigos que aseguraron que dos hombres que vestían prendas oscuras se acercaron a la víctima con botellas en las manos. Entonces rociaron con combustible a la víctima, que estaba con un hermano que logró escapar antes que las llamas crecieran. Minutos después, dos hombres de 35 años fueron detenidos mientras intentaban escapar en un auto y a los días terminaron presos e imputados por tentativa de homicidio.

Dentro de un auto

Poco más de un mes antes, a comienzos de noviembre, otro hombre fue atacado con fuego mientras dormía dentro de un auto. En este caso la víctima, de 28 años, también estaba en situación de calle.

>> Leer más: Un joven indigente está grave luego de que prendieran fuego el auto donde dormía

Fue identificado como Omar O. y quedó internado con heridas graves. El hecho ocurrió la madrugada del 3 de noviembre en la zona de Cullen y Génova, donde la víctima dormía dentro de un Renault 12.

Una vez que iniciaron las llamas, vecinos asistieron al hombre y lograron sacarlo del auto. El vehículo fue consumido por el fuego y la víctima trasladada al Heca, donde quedó internado con un 15% de su cuerpo quemado con lesiones de tipo A y B.

Una víctima fatal

El caso más grave, por la consecuencia del ataque, fue el que tuvo como víctima fatal a un hombre de 45 años. Ocurrió el 6 de marzo pasado en la esquina de 24 de Septiembre y Grandoli, barrio Tablada, y por el hecho hay tres menores identificados como autores.

>> Leer más: Detienen a otro adolescente por el homicidio del hombre que dormía en la calle en Tablada

Hugo Orlando Silva era un vecino conocido en ese sector de Tablada. Algunos familiares vivían en un domicilio de ese barrio, pero él hacía años había decidido vivir en la calle. Cuando lo atacaron dormía en la esquina en la que solía hacerlo desde hace años y a los pocos días murió como consecuencia de las lesiones.

Por el hecho fueron identificados como autores dos adolescentes de 13 y 14 años y un niño de 10 que viven en el mismo sector de Tablada. El caso quedó a cargo de la Justicia de Menores. "Cuesta entender qué motivó lo que hicieron", indicó entonces Alejandro Cardinale, el juez que quedó a cargo de la causa.