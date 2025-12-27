La Capital | La Ciudad | Aeropuerto

Con pista renovada y nuevo edificio, las obras del aeropuerto de Rosario quedaron inauguradas

La aeroestación podrá recibir a aviones de mayor porte y se pone en marcha una nueva estructura para arribos y embarques internacionales

27 de diciembre 2025 · 20:12hs
El aeropuerto ya luce la fachada del nuevo edificio que se destinará a arribos y embarques de vuelos internacionales.

Virginia Benedetto / La Capital

El aeropuerto ya luce la fachada del nuevo edificio que se destinará a arribos y embarques de vuelos internacionales.

Con una gran concurrencia de público, se inauguraron formalmente las obras de remodelación del Aeropuerto Internacional de Rosario (AIR) "Islas Malvinas", que incluyen una pista nueva y más amplia para recibir aviones de mayor fuselaje, además de la puesta en marcha del nuevo edificio destinado a arribos y embarques internacionales.

Con un arranque dentro de los horarios estimados, primero se dio un espectáculo de acrobacias aéreas en el que participaron tres aviones. Luego, comenzó el acto protocolar para dejar formalmente inaugurada la obra de renovación integral del aeropuerto de Rosario.

inauguracion aeropuerto

Cientos de personas se acercaron a la renovada aeroestación para conocer, de primera mano, la renovación y ampliación de la pista, así como también el nuevo edificio destinado a arribos y embarques para vuelos internacionales.

aeropuerto inauguracion

Tras ello, llegó el momento de las palabras de los funcionarios. El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó la rapidez con la que se desarrolló la obra: "Esta pista es la segunda en su tipo en el país después de la de Ezeiza. Todo se hizo en un plazo de 90 días". "Cuando nos cerraron la puerta en Buenos Aires, decidimos hacerla nosotros", agregó.

A su turno, el titular de la cartera de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, dijo: "Estamos haciendo historia. De ahora en más, no vamos a tener que envidiar a ningún otro aeropuerto internacional de otra provincia del interior de Argentina. No hay un solo peso del gobierno nacional, todos recursos de los santafesinos. Dos gobiernos nacionales le dijeron que no a la renovación de este aeropuerto".

Por último, el gobernador Maximiliano Pullaro no sólo rescató el trabajo de otros mandatarios, como Miguel Lifschitz y Omar Perotti (presente en el acto), sino que manifestó: "Me invade una profunda emoción. Tenemos el aeropuerto que nos merecemos. Es el símbolo de que, juntos, podemos salir adelante".

"Esto es para muchos que decían que esta obra no se podía llevar adelante porque no estaban los recursos de la Nación, porque había que trabajar en muy poco tiempo para resolver problemas de infraestructura e ingeniería", dijo Pullaro, y agregó: "Esto no es sólo para personas que quieren viajar, sino que abre los brazos de Rosario y toda la región al mundo y dice que, aquí, hay una provincia productiva que quiere vender y generar empleo para que a Argentina le vaya bien".

"Hoy podemos mostrarle a Argentina que aquí hay obra pública sin corrupción, con eficacia y que muestran que también se pueden terminar en tiempo y forma, y hacerlas como corresponde. Hoy nos convertimos en la capital del interior de la Argentina", concluyó el gobernador.

Vuelos internacionales desde el aeropuerto de Rosario

A partir del martes 30 de diciembre, el Aeropuerto Internacional Rosario contará con 50 servicios semanales que permitirán viajar de manera directa a siete ciudades del exterior.

La oferta actual casi triplica la cantidad de conexiones directas que existían en 2024, cuando operaban apenas 17 vuelos internacionales. En la actualidad, Rosario dispone de vuelos directos hacia tres países, con los siguientes destinos: Panamá, Lima (Perú) y varias ciudades de Brasil, entre ellas Maceió, Cabo Frío, Río de Janeiro, San Pablo y Florianópolis.

De cara al segundo semestre de 2026, se incorporarán los vuelos directos a Punta Cana, con la aerolínea Arajet, que comenzó a ofrecer pasajes desde el 17 de junio, con tres frecuencias semanales. Además, desde el 1° de octubre de 2026, se sumará la ruta directa Rosario–Madrid, que será operada por la compañía World2Fly, cuyos pasajes ya están a al venta.

Cuánto cuestan los vuelos entre Rosario y Punta Cana

Los servicios más baratos de la ruta que une el Aeropuerto Internacional Rosario (AIR) y Punta Cana se venden a 722,78 dólares por persona. Esta oferta sólo incluye un artículo de mano a bordo y no cuenta con la chance de modificar el vuelo o elegir el asiento.

La opción intermedia asciende a USD 797,68 por pasaje. En este caso se incorpora el despacho de un equipaje de mano en la cabina y otros beneficios. Si se añade una valija en la bodega, el precio final asciende a 819,08 dólares.

En esta instancia, Arajet decidió ofrecer tres servicios por semana con partidas desde Argentina cada miércoles, viernes y domingo. El vuelo de ida tarda 7 horas y 48 minutos a bordo de un Boeing 737-Max 8 con capacidad para llevar a unas 200 personas. El regreso tarda apenas un poco menos.

>> Leer más: El aeropuerto de Rosario sumó vuelos directos al Caribe: cuándo y cómo comprar pasajes

Actualmente, la aerolínea de bandera dominicana ofrece pagos en dólares con tres tarjetas de crédito distintas. También aparece la opción de programar pagos en cuotas hasta completar la reserva del pasaje.

Cuánto cuestan los vuelos directos entre Rosario y Madrid

El servicio completo de clase turista para el vuelo directo entre Rosario y Madrid se vende a 1.247 euros. Este precio incluye una pieza de equipaje en la bodega, el cambio de fecha sin costo adicional hasta un día antes del despegue y reembolsos hasta la semana previa con una penalización.

El vuelo hacia Europa tarda 11 horas y 35 minutos sin escalas. El Airbus A350-900 parte a las 20 y llega a Barajas a las 12.35 del día siguiente. La tripulación de World2Fly realiza el recorrido inverso a las 10.25 de la mañana española para llegar a las 18 de la hora argentina con sesenta minutos más de viaje.

>> Leer más: Entusiasmo de agencias de viaje por la venta de vuelos Rosario-Madrid

La aerolínea permite hacer reservas con un máximo de 320 días de antelación. En esta etapa inicial de comercialización sólo se permite el pago con tarjetas de débito o crédito de dos empresas líderes del mercado internacional.

El pasaje más barato de ida y vuelta sólo permite cargar una pieza de equipaje de mano en la cabina. Los cambios de fecha hasta siete días antes tienen una penalización de 150 euros y no hay reembolsos disponibles.

Posibles vuelos hacia Chile y Paraguay

En diálogo con LT8, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, mencionó la posibilidad de retomar los vuelos directos a Santiago de Chile. La primera compañía que mostró interés en ofrecer este servicio fue Jetsmart, una aerolínea low cost que ya tiene experiencia de operaciones en Rosario.

La firma trabajó en la ciudad hasta octubre de 2021, a fines del segundo año desde la declaración de la pandemia de coronavirus. A diferencia de la nueva propuesta para viajar a Santiago, en esa oportunidad se dedicó a recorrer la ruta hacia Neuquén, una plaza atada al desarrollo de inversiones en Vaca Muerta. En aquel momento también se ofrecieron servicios para llegar a otros destinos de cabotaje como Mendoza e Iguazú.

Por otro lado, el funcionario señaló que la ronda de diálogo con las aerolíneas incluye la opción de vuelos directos a Paraguay. La conexión guaraní es una novedad sin antecedentes recientes en el mapa de viajes sin escalas en Aeroparque o Ezeiza.

El ministro santafesino destacó que el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas podrá recibir casi 5 millones de personas por año gracias a las recientes reformas. En esa línea destacó la necesidad de que "la provincia esté cada vez más conectada" y planteó: "Seguimos buscando destinos porque es lo que exige esta nueva infraestructura".

