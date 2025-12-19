La Capital | Economía | Grassi

Grassi: "Vamos a volver a poner en marcha todos los activos de Vicentin"

El CEO del grupo ganador en el cramdown de la agroexportadora anticipó los planes de recuperación. Aseguró que volverán a operar unidades hoy subutilizadas y que avanzarán con los acuerdos comerciales con Cargill y Bunge

19 de diciembre 2025 · 17:54hs
La Justicia avanza en la causa iniciada por Afip contra los directivos de Vicentin.

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Ya es oficial, ahora Vicentin será la Nueva Vicentin Argentina. El Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación de Reconquista, a cargo del juez Fabián Lorenzini, dictó la homologación definitiva y el traspaso inmediato de las acciones de Vicentin S.A.I.C a Grassi SA y de esta manera el grupo empresario rosarino quedó formalmente a cargo de la agroexportadora para asumir la conducción de la compañía.

A través de un comunicado, desde Grassi SA resaltaron: "Encaramos este desafío con una profunda convicción, con gran entusiasmo y con una absoluta confianza en nuestra experiencia, en la capacidad de nuestra gente y de todos los valiosos recursos humanos que hoy conserva Vicentin, y en la envergadura y capacidad de los socios comerciales que nos han acompañado para consolidar este plan de trabajo y que nos acompañarán en la gestión que comienza. Estamos comprometidos para liderar esta etapa de la Nueva Vicentin, con transparencia, profesionalismo y con una visión de largo plazo”.

Mariano Grassi, vicepresidente y CEO de Grupo Grassi SA, habló de planes para la compañía. “Vamos a poner en marcha todos los activos de Vicentín, inclusive algunas unidades que estaban alquiladas o subutilizadas. Entre estas unidades se encuentran, por ejemplo, el feedlot del nodo norte o la planta de embotellado de Renopac. El objetivo es que todos los activos dejen de ser fazoneros para volver a operar en forma propia mediante diversos acuerdos, con Cargill y con Bunge”, reseñó a La Capital.

De hecho, subrayó: "Lo más importante es que Vicentin no se desguazó, no se vendieron activos ni sociedades, la empresa está entera”. Desde Grassi están “convencidos que esta Nueva Vicentin brindará renovadas oportunidades a toda la cadena comercial del agro, a nuestros clientes y proveedores, a la industria y a las instituciones vinculadas con el sector”.

El desafío es grande, pero se encuentra dentro de un plan que trazamos hace ya seis años y que está saliendo según lo planeado”, subrayó el CEO de la corredora de cereales que nació en Rosario hace 137 años.

Mariano Grassi, vicepresidente y CEO de Grupo Grassi SA.

Los planes para la agroexportadora

Por caso, en el comunicado oficial se resaltó: “Como en cada proyecto del Grupo Grassi, apostamos al país, a su identidad productiva y a sus recursos humanos. Esta nueva etapa contempla un ambicioso plan de inversiones, orientado a modernizar procesos, asegurar estándares de eficiencia y seguridad, y a proyectar a la empresa hacia nuevos mercados globales”. En este sentido, se indicó que ya están trabajando con los aliados comerciales, para asegurar canales de comercialización y financiación.

“Queremos agradecer a quienes confiaron en nuestra propuesta, todos los acreedores que participaron del proceso y que nos acompañaron brindándonos su conformidad y su apoyo, sin el cual hubiera sido imposible llegar a esta instancia. Hoy nace una Nueva Vicentin Argentina, con las raíces de una historia industrial centenaria y con la mirada y la gestión orientada al futuro. Comienzan tiempos de construcción, trabajo, transparencia y crecimiento para una empresa emblemática de una industria vital del país; un tiempo que tendrá como protagonistas a su gente, a sus comunidades y al enorme potencial productivo de una Argentina que auguramos próspera y pujante”, destacaron en el comunicado oficial.

