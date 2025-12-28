La Capital | La Ciudad | Año Nuevo

Año Nuevo y verano de temperaturas extremas: anticipan olas de calor y tormentas aisladas

El pico de 40 grados pronosticado para el miércoles 31 marcará una tendencia de esta temporada enmarcada en una "Niña débil". Los detalles meteorológicos

Matías Petisce

Por Matías Petisce

28 de diciembre 2025 · 06:05hs
El calor no da tregua y habrá que aguantar un verano con temperaturas extremas.

El calor no da tregua y habrá que aguantar un verano con temperaturas extremas.

Año Nuevo llega con un período de calor extremo que se apoderará de gran parte del verano y provocará olas de calor a las que habrá que estar atentos a los alertas y mantenerse a resguardo para evitar golpes de temperatura como suele ocurrir cuando las máximas superan los 35 grados. Los refugios climáticos serán un oasis para quienes se desplazan de a pie por la ciudad y aquellos que tengan la posibilidad de disfrutar de algún espacio para refrescarse no deberán dudar un instante. Calor y clima seco serán los verdaderos protagonistas de un período con una "Niña débil", es decir, una temporada con amplitud térmica, períodos prolongados de calor y chaparrones aislados producto del intercambio de masas de aire en nuestra región. Este 2025 se despide con picos de 40 grados y le darán paso a un 2026, que registrará períodos de temperaturas extremas a las que habrá que tomar recaudos, según precisó en diálogo con La Capital la meteoróloga Vanessa Balchunas.

"Este será el último período de calor importante del año y le dará paso a un año nuevo que no desentonará en ese sentido. Casi todos los modelos meteorológicos coinciden en que calor como humedad serán los protagonistas en centro y en el norte del país y permitirán la formación de tormentas", anticipó la especialista.

No obstante, aclaró que las mismas van a ser aisladas, de modo que no será un bloque de tormentas, sino que van a ser sectorizadas en determinadas regiones de un amplio sector de del país, centro y norte, aunque las mismas puedan tener carácter severo, principalmente entre el martes 30 y parte del miércoles 31, en vísperas de Año Nuevo.

Calor extremo

"Si bien el miércoles la chance está circunscripta a la madrugada en el norte del país, más que nada gran parte del Litoral norte también tendrá tormentas, no así lo que sería la zona central. Es decir que vamos a tener tardes de calor extremo con máximas entre 37 y hasta 40 grados, pero se espera que la temperatura disminuya unos 10 grados hacia la noche y eso posibilite que podamos recibir el año con condiciones no tan bochornosas y sin precipitaciones porque no hay cambio de masa de aire", explicó Balchunas respecto al período que comenzó con los primeros picos de calor.

>>Leer más: Chau, alerta amarillo en Rosario: la tormenta pasó de largo en un sábado agobiante

En ese marco, mencionó que este panorama será, ni más ni menos, con lo pronosticado para esta temporada estival. "Esperábamos un verano con características secas y eso quiere decir que las temperaturas pueden subir de manera rápida ni bien el sol comienza a calentar la superficie, es decir, que entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde el ascenso de temperatura está asegurado y también quiere decir que esas temperaturas pueden generar ascensos por encima de los 35 grados", evaluó.

Tormentas a la vista

Más allá de ese panorama, Balchunas aclaró que este ambiente seco que se prevé para este verano no tiene relación estrecha con las tormentas que se presentan a menudo. "Las tormentas tienen realmente una base de humedad que venimos acumulando desde octubre y noviembre, suelos que evaporan rápidamente cuando el calor se hace presente por varios días y la posibilidad de formación debido a aire cálido del norte, que no deja de entrar de estos fenómenos severos de los últimos tiempos, donde el protagonismo lo tiene la tormenta y no la cantidad de agua caída", analizó.

En ese contexto comentó que muchas veces se precipitan chaparrones en cortos períodos, que dejan entre 20 a 40 milímetros de lluvia. Y otras veces, como ocurrió en la zona de Buenos Aires, precipitaciones intensas que dejan acumulados de 100 milímetros, con ráfagas intensas en cortos periodos, que provocan destrozos por la gran magnitud.

>>Leer más: ¿Cómo será este verano en Rosario?: expertos analizan qué pasará con el calor y las lluvias

"Hay que tener en cuenta que estas tormentas no solamente pueden ser peligrosas por la cantidad de precipitaciones y por la escasa visibilidad cuando hay chaparrones, sino también por el granizo y el viento. Este fenómeno se puede repetir durante todo el verano, ya que una de las características de este ambiente seco son las tormentas de variada intensidad", alertó.

Alerta por las olas de calor

Balchunas adelantó que enero y febrero tendrá características similares a esta segunda parte de dicembre: calor, períodos prolongados de temperaturas elevadas y tormentas que se formarán cuando las condiciones de calor extremo acumulen el suficiente aire húmedo y la suficiente energía para que un evento meteorológico.

"Hay que vigilar mucho los avisos y alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), ya que si bien no estamos bajo alerta para la semana de Año Nuevo, no hay que descartar que se puedan dar fenómenos locales de importancia", advirtió.

>>Leer más: ¿Cómo serán los próximos veranos? El pronóstico de un experto de la UNR

A su vez, puntualizó que lo más destacado de esta temporada que se viene serán las olas de calor. "Las olas de calor son fenómenos que reconocemos fundamentalmente como fenómenos de importancia porque tienen mínimas y máximas que superan los umbrales. En cada ciudad son diferentes, pero lo importante es que si tenemos por varios días máximas que superen los 34 o 35 grados, será muy difícil de sobrellevar porque las temperaturas no descenderán y eso hará que se dificulten mucho las actividades cotidianas", comentó.

En ese marco, hizo hincapié en tener mucho cuidado durante estos periodos de calor, como el que hay por delante entre el 29 de diciembre y el 2 de enero. "Hay que vigilar mucho las condiciones de los adultos mayores, los niños, las mascotas y las personas que tienen enfermedades preexistentes", apuntó.

Noticias relacionadas
Ricardito fue liberado en Santa Fe

Santa Fe liberó a Ricardito, un yacaré overo que vivió más de diez años fuera de su hábitat

Viajar seguro en verano: vacunas, botiquín y cuidados que recomienda Salud

Todo lo que hay que saber antes de viajar: vacunas, botiquín y cuidados sanitarios

Cayetano Silva, uruguayo, afrodescendiente y compositor de la Marcha de San Lorenzo. 

Compuso la Marcha de San Lorenzo, murió en Rosario y le negaron el panteón de Policía por ser negro

Echesortu representa el corazón geográfico de Rosario, afamado por su centro comercial. 

Echesortu, un dinámico y entrañable centro comercial en el corazón rosarino

Ver comentarios

Las más leídas

Con varios jugadores formados en Newells, un grande del ascenso arma un equipo para subir a primera

Con varios jugadores formados en Newell's, un grande del ascenso arma un equipo para subir a primera

Un joven de Funes sufrió un grave accidente navegando en el norte de Santa Fe

Un joven de Funes sufrió un grave accidente navegando en el norte de Santa Fe

Nuevo alerta amarillo por altas temperaturas: el calor se quedará varios días

Nuevo alerta amarillo por altas temperaturas: el calor se quedará varios días

El Colo Ramírez está cada vez más cerca de volver a Newells: de qué depende que ponga la firma

El Colo Ramírez está cada vez más cerca de volver a Newell's: de qué depende que ponga la firma

Lo último

Santa Fe liberó a Ricardito, un yacaré overo que vivió más de diez años fuera de su hábitat

Santa Fe liberó a Ricardito, un yacaré overo que vivió más de diez años fuera de su hábitat

Microtráfico: Santa Fe enfoca la persecución penal en los vendedores ligados a la violencia

Microtráfico: Santa Fe enfoca la persecución penal en los vendedores ligados a la violencia

Un campeón con Newells y una joya de Central se unen en el club de su pueblo natal

Un campeón con Newell's y una "joya" de Central se unen en el club de su pueblo natal

Microtráfico: Santa Fe enfoca la persecución penal en los vendedores ligados a la violencia

La política de microtráfico apunta a puntos de venta ligados a homicidios, balaceras, extorsiones y heridos de arma de fuego en la provincia

Microtráfico: Santa Fe enfoca la persecución penal en los vendedores ligados a la violencia
Recuperarán la casa abandonada de la esquina de Laprida y Santa Fe

Por Alicia Salinas
La Ciudad

Recuperarán la casa abandonada de la esquina de Laprida y Santa Fe

El número mágico que acaricia Milei y el maldito tercer año

Por Mariano D'Arrigo
Analisis

El número mágico que acaricia Milei y el maldito tercer año

Año Nuevo y verano de temperaturas extremas: anticipan olas de calor y tormentas aisladas

Por Matías Petisce
La Ciudad

Año Nuevo y verano de temperaturas extremas: anticipan olas de calor y tormentas aisladas

Anuario 2025: los hechos que marcaron a Rosario
La Ciudad

Anuario 2025: los hechos que marcaron a Rosario

Milei logró un valioso triunfo al cierre de un 2025 legislativo exiguo

Por Javier Felcaro
Exclusivo suscriptores

Milei logró un valioso triunfo al cierre de un 2025 legislativo exiguo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Con varios jugadores formados en Newells, un grande del ascenso arma un equipo para subir a primera

Con varios jugadores formados en Newell's, un grande del ascenso arma un equipo para subir a primera

Un joven de Funes sufrió un grave accidente navegando en el norte de Santa Fe

Un joven de Funes sufrió un grave accidente navegando en el norte de Santa Fe

Nuevo alerta amarillo por altas temperaturas: el calor se quedará varios días

Nuevo alerta amarillo por altas temperaturas: el calor se quedará varios días

El Colo Ramírez está cada vez más cerca de volver a Newells: de qué depende que ponga la firma

El Colo Ramírez está cada vez más cerca de volver a Newell's: de qué depende que ponga la firma

Con pista renovada y nuevo edificio, las obras del aeropuerto de Rosario quedaron inauguradas

Con pista renovada y nuevo edificio, las obras del aeropuerto de Rosario quedaron inauguradas

Ovación
Asociación Rosarina: el básquet local tiene a un nuevo campeón que fue el mejor en la temporada
Ovación

Asociación Rosarina: el básquet local tiene a un nuevo campeón que fue el mejor en la temporada

Asociación Rosarina: el básquet local tiene a un nuevo campeón que fue el mejor en la temporada

Asociación Rosarina: el básquet local tiene a un nuevo campeón que fue el mejor en la temporada

Neurociencia, clave en Adiur para la formación de sus jugadores: Queremos sumar a los padres

Neurociencia, clave en Adiur para la formación de sus jugadores: "Queremos sumar a los padres"

Ovando, el juvenil que pisó la primera de Central, aprovechó sus chances y es una gran proyección

Ovando, el juvenil que pisó la primera de Central, aprovechó sus chances y es una gran proyección

Policiales
Microtráfico: Santa Fe enfoca la persecución penal en los vendedores ligados a la violencia
Policiales

Microtráfico: Santa Fe enfoca la persecución penal en los vendedores ligados a la violencia

Un joven fue baleado en la madrugada del sábado en Empalme Graneros

Un joven fue baleado en la madrugada del sábado en Empalme Graneros

Los caminos y el anclaje en Argentina de la pandilla Tren de Aragua

Los caminos y el anclaje en Argentina de la pandilla Tren de Aragua

Empalme Graneros: una mujer fue detenida por apuñalar a un amigo

Empalme Graneros: una mujer fue detenida por apuñalar a un amigo

La Ciudad
Santa Fe liberó a Ricardito, un yacaré overo que vivió más de diez años fuera de su hábitat
La Ciudad

Santa Fe liberó a Ricardito, un yacaré overo que vivió más de diez años fuera de su hábitat

Todo lo que hay que saber antes de viajar: vacunas, botiquín y cuidados sanitarios

Todo lo que hay que saber antes de viajar: vacunas, botiquín y cuidados sanitarios

Compuso la Marcha de San Lorenzo, murió en Rosario y le negaron el panteón de Policía por ser negro

Compuso la Marcha de San Lorenzo, murió en Rosario y le negaron el panteón de Policía por ser negro

Echesortu, un dinámico y entrañable centro comercial en el corazón rosarino

Echesortu, un dinámico y entrañable centro comercial en el corazón rosarino

Goity: No es viable que cada uno enseñe lo que quiere, dónde y cuándo quiera

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Goity: "No es viable que cada uno enseñe lo que quiere, dónde y cuándo quiera"

Un auto quedó destruido por un incendio en el barrio Abasto
La Ciudad

Un auto quedó destruido por un incendio en el barrio Abasto

Identificaron a otro sospechoso por el crimen de un policía en una salidera
Policiales

Identificaron a otro sospechoso por el crimen de un policía en una salidera

Mercado del Patio: repintan la obra de Pérez Celis y la plaza tendrá nuevos juegos
La Ciudad

Mercado del Patio: repintan la obra de Pérez Celis y la plaza tendrá nuevos juegos

Chau, alerta amarillo en Rosario: la tormenta pasó de largo en un sábado agobiante
La Ciudad

Chau, alerta amarillo en Rosario: la tormenta pasó de largo en un sábado agobiante

Cuándo es el feriado de Carnaval, el primer fin de semana largo del 2026
Información General

Cuándo es el feriado de Carnaval, el primer fin de semana largo del 2026

Inauguración de obras del aeropuerto: refuerzan el servicio de colectivos
La Ciudad

Inauguración de obras del aeropuerto: refuerzan el servicio de colectivos

La Justicia efectivizó el traspaso de acciones de Vicentin al Grupo Grassi
Economía

La Justicia efectivizó el traspaso de acciones de Vicentin al Grupo Grassi

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal
Policiales

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal

El gobierno cumplió su objetivo y consiguió aprobar el presupuesto
politica

El gobierno cumplió su objetivo y consiguió aprobar el presupuesto

Ataques incendiarios contra personas en situación de calle: al menos cuatro casos durante 2025
Policiales

Ataques incendiarios contra personas en situación de calle: al menos cuatro casos durante 2025

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave en peligro de extinción

Por Tomás Barrandeguy
la region

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave en peligro de extinción

La reinauguración del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes
La Ciudad

La reinauguración del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes

Una de las grandes promesas de Newells extendió su contrato con el club hasta diciembre de 2027
OVACIÓN

Una de las grandes promesas de Newell's extendió su contrato con el club hasta diciembre de 2027

Sin Navas, Newells se hubiese ido al descenso: la explosiva declaración de un exrojinegro
OVACIÓN

"Sin Navas, Newell's se hubiese ido al descenso": la explosiva declaración de un exrojinegro

Córdoba impondrá multas o cárcel a padres antivacunas: qué pasa en Santa Fe
Salud

Córdoba impondrá multas o cárcel a padres antivacunas: qué pasa en Santa Fe

Horror en Navidad: armado con cuchillos, encerró a su familia en una casa de zona sur
Policiales

Horror en Navidad: armado con cuchillos, encerró a su familia en una casa de zona sur

Feriados en 2026: confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos
Información general

Feriados en 2026: confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos

El hermano de Christian Petersen rompió el silencio: qué dijo sobre su estado de salud
Zoom

El hermano de Christian Petersen rompió el silencio: qué dijo sobre su estado de salud

Zona oeste: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé en un auto
LA CIUDAD

Zona oeste: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé en un auto