Año Nuevo y verano de temperaturas extremas: anticipan olas de calor y tormentas aisladas

Año Nuevo llega con un período de calor extremo que se apoderará de gran parte del verano y provocará olas de calor a las que habrá que estar atentos a los alertas y mantenerse a resguardo para evitar golpes de temperatura como suele ocurrir cuando las máximas superan los 35 grados. Los refugios climáticos serán un oasis para quienes se desplazan de a pie por la ciudad y aquellos que tengan la posibilidad de disfrutar de algún espacio para refrescarse no deberán dudar un instante. Calor y clima seco serán los verdaderos protagonistas de un período con una "Niña débil", es decir, una temporada con amplitud térmica, períodos prolongados de calor y chaparrones aislados producto del intercambio de masas de aire en nuestra región. Este 2025 se despide con picos de 40 grados y le darán paso a un 2026, que registrará períodos de temperaturas extremas a las que habrá que tomar recaudos, según precisó en diálogo con La Capital la meteoróloga Vanessa Balchunas.

"Este será el último período de calor importante del año y le dará paso a un año nuevo que no desentonará en ese sentido. Casi todos los modelos meteorológicos coinciden en que calor como humedad serán los protagonistas en centro y en el norte del país y permitirán la formación de tormentas", anticipó la especialista.

No obstante, aclaró que las mismas van a ser aisladas, de modo que no será un bloque de tormentas, sino que van a ser sectorizadas en determinadas regiones de un amplio sector de del país, centro y norte, aunque las mismas puedan tener carácter severo, principalmente entre el martes 30 y parte del miércoles 31 , en vísperas de Año Nuevo.

"Si bien el miércoles la chance está circunscripta a la madrugada en el norte del país, más que nada gran parte del Litoral norte también tendrá tormentas, no así lo que sería la zona central. Es decir que vamos a tener tardes de calor extremo con máximas entre 37 y hasta 40 grados, pero se espera que la temperatura disminuya unos 10 grados hacia la noche y eso posibilite que podamos recibir el año con condiciones no tan bochornosas y sin precipitaciones porque no hay cambio de masa de aire ", explicó Balchunas respecto al período que comenzó con los primeros picos de calor.

En ese marco, mencionó que este panorama será, ni más ni menos, con lo pronosticado para esta temporada estival. "Esperábamos un verano con características secas y eso quiere decir que las temperaturas pueden subir de manera rápida ni bien el sol comienza a calentar la superficie, es decir, que entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde el ascenso de temperatura está asegurado y también quiere decir que esas temperaturas pueden generar ascensos por encima de los 35 grados", evaluó.

Tormentas a la vista

Más allá de ese panorama, Balchunas aclaró que este ambiente seco que se prevé para este verano no tiene relación estrecha con las tormentas que se presentan a menudo. "Las tormentas tienen realmente una base de humedad que venimos acumulando desde octubre y noviembre, suelos que evaporan rápidamente cuando el calor se hace presente por varios días y la posibilidad de formación debido a aire cálido del norte, que no deja de entrar de estos fenómenos severos de los últimos tiempos, donde el protagonismo lo tiene la tormenta y no la cantidad de agua caída", analizó.

En ese contexto comentó que muchas veces se precipitan chaparrones en cortos períodos, que dejan entre 20 a 40 milímetros de lluvia. Y otras veces, como ocurrió en la zona de Buenos Aires, precipitaciones intensas que dejan acumulados de 100 milímetros, con ráfagas intensas en cortos periodos, que provocan destrozos por la gran magnitud.

"Hay que tener en cuenta que estas tormentas no solamente pueden ser peligrosas por la cantidad de precipitaciones y por la escasa visibilidad cuando hay chaparrones, sino también por el granizo y el viento. Este fenómeno se puede repetir durante todo el verano, ya que una de las características de este ambiente seco son las tormentas de variada intensidad", alertó.

Alerta por las olas de calor

Balchunas adelantó que enero y febrero tendrá características similares a esta segunda parte de dicembre: calor, períodos prolongados de temperaturas elevadas y tormentas que se formarán cuando las condiciones de calor extremo acumulen el suficiente aire húmedo y la suficiente energía para que un evento meteorológico.

"Hay que vigilar mucho los avisos y alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), ya que si bien no estamos bajo alerta para la semana de Año Nuevo, no hay que descartar que se puedan dar fenómenos locales de importancia", advirtió.

A su vez, puntualizó que lo más destacado de esta temporada que se viene serán las olas de calor. "Las olas de calor son fenómenos que reconocemos fundamentalmente como fenómenos de importancia porque tienen mínimas y máximas que superan los umbrales. En cada ciudad son diferentes, pero lo importante es que si tenemos por varios días máximas que superen los 34 o 35 grados, será muy difícil de sobrellevar porque las temperaturas no descenderán y eso hará que se dificulten mucho las actividades cotidianas", comentó.

En ese marco, hizo hincapié en tener mucho cuidado durante estos periodos de calor, como el que hay por delante entre el 29 de diciembre y el 2 de enero. "Hay que vigilar mucho las condiciones de los adultos mayores, los niños, las mascotas y las personas que tienen enfermedades preexistentes", apuntó.