Mercado del Patio: repintan la obra de Pérez Celis y la plaza tendrá nuevos juegos

Mediante el régimen de patrocinio privado, se reestructura "Presencia Transformadora" en Vera Mujica y Córdoba. Sumarán área recreativa nueva para los niños.

La obra de Pérez Celis en el Mercado del Patio fue inaugurada en 1988.

En el marco del programa de patrocinio municipal, la tradicional escultura del artista Pérez Celis de 15 metros de alto que asoma desde Vera Mujica y Córdoba está en pleno proceso de restauración y mantenimiento. La obra, inaugurada en 1988 será repintada a nuevo, en el marco de un proceso de jerarquización del espacio público que compone el Mercado del Patio y sumará un nuevo sector para juegos infantiles. Se trata de donaciones que recibió el municipio por el Tricentenario de la ciudad.

La restauración de la escultura pública “Presencia Transformadora” constituye una acción de preservación del patrimonio cultural urbano. La escultura fue emplazada en 1988 en el ex Patio de la Madera hoy Mercado del Patio, frente a la Terminal de Ómnibus.

Tras más de tres décadas de exposición a la intemperie, la escultura presentaba un avanzado estado de deterioro estructural y cromático, según un relevamiento técnico realizado por el Instituto de Investigación, Conservación y Restauración de Arte Moderno y Contemporáneo (IICRAMC).

Con este diagnóstico, ahora la restauración contempla tareas de saneamiento del metal, tratamiento anticorrosivo integral, consolidación estructural y la aplicación de un nuevo esquema cromático que respete los colores históricos de la obra, utilizando pinturas de alta resistencia para exteriores.

Para la restauración donó la pintura Cañada Pinturerías, y la ejecución está a cargo de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público del municipio. Una tarea que demandará unos 10 días, en medio de los feriados por la Fiestas.

Nuevo juego

En forma paralela, la plaza del Mercado del Patio sumará un nuevo atractivo. Es un nuevo juego que dona la empresa rosarina Fundar y que construirá la firma de juegos infantiles Crucijuegos en este parque. Todo esto, va a estar dotado de equipamiento urbano complementario (bancos) e iluminación. La isla para que la usen los niños, se va a ubicar cercano al playón (ex fuente del Patio de la Madera), donde existe una plaza seca para patín, bicicletas y patinetas. Será un atractivo visible sobre todo desde calle Córdoba y tendrá una forma de casita.

En el caso de Fundar su donación (juego y obras complementarias) se da en el marco del Tricentenario de la ciudad.

Lo de Perez Celis no lo esponsorea Fundar. Lo hacemos nosotros, nos dona la pintura Pinturerias Cañada. Es más un mantenimiento y pintura que restauración

Regimen de patrocinio municipal

Contemplado por una ordenanza del año pasado y reglamentado por un decreto de 2025 el regimen de patrocinio municipal propone los siguientes mecanismos para patrocinar o sponsorear:

Plan Anual de Patrocinio. Cada año se confeccionará y publicará el plan que incluirá propuestas sobre los activos patrocinables, cantidad y categorías de patrocinadores de cada uno y el plazo de duración del patrocinio.

Convocatoria Particular. Para promover el patrocinio de una actividad determinada la Municipalidad de Rosario podrá publicar una convocatoria particular, invitando a los posibles interesados según la materia de que se trate a presentar sus propuestas.

Manifestación de Interés. Los eventuales interesados podrán presentar su propuesta particular de patrocinio, detallando el valor del aporte, las acciones de difusión sugeridas, los valores de la marca, una memoria descriptiva del proyecto, el tiempo propuesto y una valuación de mercado de su pretensión.

El aporte podrá consistir en una contribución en dinero y/o en la provisión de bienes y/o servicios. En este último caso, deberá servir a un fin público y guardar relación económica con el patrocinio. Las aportaciones podrán cubrir la totalidad o parte de la actividad patrocinada. Siempre que la actividad patrocinada lo permita, las aportaciones podrán proceder de varios patrocinadores, pudiendo hacer reserva de rubro.